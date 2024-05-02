Бубнов ответил, почему в первом тайме «Спартак» выглядел свежее, чем «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре московского «Динамо» в первом тайме матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Спартак» забил два мяча в первом тайме и одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились Александр Соболев и Михаил Игнатов.

«Почему такой тайм получился у «Динамо»? О проблемах с настроем нельзя сказать, принципиальный матч, дерби, тут всё в порядке должно быть. Можно было бы в качестве причины говорить о тяжёлой игре против «Зенита», но так и «Спартак» в чемпионате трудную встречу провёл с «Локомотивом». Пожалуй, можно найти ответ в том, что спартаковцы провели ротацию, а Личка решил оптимальным составом сыграть и обойтись минимальными перестановками после игры чемпионата. Именно поэтому, как мне думается, красно-белые были свежее», — приводит слова Бубнова Sportbox.