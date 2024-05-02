Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, почему в первом тайме «Спартак» выглядел свежее, чем «Динамо»

Бубнов ответил, почему в первом тайме «Спартак» выглядел свежее, чем «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре московского «Динамо» в первом тайме матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Спартак» забил два мяча в первом тайме и одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились Александр Соболев и Михаил Игнатов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 8'     0:2 Игнатов – 39'    

«Почему такой тайм получился у «Динамо»? О проблемах с настроем нельзя сказать, принципиальный матч, дерби, тут всё в порядке должно быть. Можно было бы в качестве причины говорить о тяжёлой игре против «Зенита», но так и «Спартак» в чемпионате трудную встречу провёл с «Локомотивом». Пожалуй, можно найти ответ в том, что спартаковцы провели ротацию, а Личка решил оптимальным составом сыграть и обойтись минимальными перестановками после игры чемпионата. Именно поэтому, как мне думается, красно-белые были свежее», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Спартак» — машина при Слишковиче! Босниец убрал «Динамо» и ведёт команду к трофею
«Спартак» — машина при Слишковиче! Босниец убрал «Динамо» и ведёт команду к трофею
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android