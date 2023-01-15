«Лучший сезон Головина!» Россиянин отдал ещё один крутой голевой пас в чемпионате Франции

Александр Головин совершил результативное действие в шестом из семи последних туров чемпионата Франции! Голевая передача российского полузащитника помогла «Монако» разгромить дома «Аяччо». В этот вечер у команды Филиппа Клемана получалось почти всё.

Головин уже на второй минуте поучаствовал в первой голевой атаке «Монако». Александр идеально подал угловой с правого фланга, направив мяч в нужную точку, центральный защитник Гильермо Марипан пробил головой, а другой центрбек Аксель Дисаси оказался самым ловким на добивании. К сожалению, суперсейв голкипера Бенжамена Леруа лишил россиянина голевой передачи, тем не менее позже наш легионер получил то, что заслужил.

Поразительно, но в первом тайме почти все удары «Монако» в створ завершились голами – пять из шести! Второй мяч влетел в ворота одного из аутсайдеров Лиги 1 уже на шестой минуте. Капитан монегасков Виссам Бен-Йеддер тонкой передачей создал эту голевую атаку. Показалось, что «Монако» забил из офсайда, но после проверки видеоассистентами судья засчитал гол Крепена Дьятта. Впрочем, ещё через пять минут хозяева пропустили. Гол «привёз» допустивший ошибку под прессингом Марипан.

Затем пришло время Бен-Йеддера. В оставшееся до перерыва время нападающий сделал хет-трик. Сперва «Монако» забил мяч, похожий на гол «Аяччо». Прессинг сразу двоих игроков у чужой штрафной спровоцировал ошибку защитника гостей, мяч отлетел к Бен-Йеддеру, и капитан решил эпизод. На исходе получаса игры Виссам оформил дубль благодаря ярким действиям Головина. Александр забрал подбор, ушёл от соперника, а потом выдал проникающий пас на Бен-Йеддера. Небольшой рикошет сыграл на руку нашему легионеру-ассистенту: нападающий подстроился под мяч и спокойно поразил цель. Третий гол Виссама – реализованный пенальти. Дьятта легко убежал по правому флангу от Исмаэля Честера, который успел только сфолить. Бен-Йеддер забил с «точки» ударом в угол на средней высоте. 5:1 за тайм: такие матчи увидишь не каждую неделю!

Вторую половину можно было не проводить, однако правила футбола не допускают возможность выбросить белое полотенце и не выйти на оставшуюся часть матча. «Монако» насытился, «Аяччо» не мог ничего предложить, так что после перерыва игра стала скучнее. Но Головин старательно исполнял свою роль. Левый полузащитник как всегда активно открывался в полуфлангах и центре поля, дёргал защитников рывками за спины. Конечно, если бы не быстрый гол после углового Александра, монегаскам и конкретно россиянину было бы сложнее находить свободное пространство против закрытой схемы 5-4-1 у соперника.

Головин провёл на поле час. Клеман решил, что при таком счёте нет смысла перегружать играющего очень интенсивно полузащитника. Статистика Александра: 36 касаний мяча, 26 передач с 69% точности, два паса под удар, два отбора, один перехват, три выигранных единоборства из семи, три фола и 13 потерь владения. Россиянин заработал высокую оценку от сайта Sofascore.com – 7,2 балла. Теперь у Головина 4+5 в 18 матчах чемпионата Франции. Кстати, по данным Opta, Александр в нынешнем сезоне отдал уже 33 передачи под удар – это лучший результат в «Монако» и десятый в лиге.

Без Головина монегаски окончательно уничтожили «Аяччо», победив со счётом 7:1. Дубль оформил Брил Эмболо, забивший после углового и перехвата на чужой половине поля. «Монако» сократил отставание от «Марселя» до пяти очков, а в следующем туре через две недели сыграет на «Велодроме» с конкурентом в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Болельщики «Монако» тоже хвалят Головина после матча с «Аяччо». Вот некоторые посты, оставленные в «Твиттере»:

G.Dandrézy: «Хороший, ловкий пас от царя Головина».

François Simonin: «Здорово Бен-Йеддер завершил атаку в эпизоде со своим дублем, но больше всего меня шокирует Головин. У него такое вдохновение в начале матча!»

Kros: «Трио Бен-Сегир, Бен-Йеддер, Головин просто невероятное».

Hoanidista: «Я мечтаю о мире, в котором Головин, Бен-Йеддер, Эмболо и Бен-Сегир будут играть вместе».

La Curche: «Головин проводит свой лучший сезон в нашей футболке»!