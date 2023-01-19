«Спартак» покупает защитника-загадку. Абаскаль уже выводил его на пик формы

«Спартак» продолжает укрепляться перед второй частью сезона. Клуб уже подписал парагвайского защитника Алексиса Дуарте, а теперь нашёл игрока на правый фланг обороны. В ближайшее время к красно-белым присоединится Томаш Тавареш из «Бенфики». Ниже — подробности трансфера и главное о самом футболисте.

«Спартак» мог подписать Тавареша ещё два года назад

Это было во времена Шамиля Газизова. В сентябре 2020-го «Спартаку» никак не удавалось договориться о переходе Сержа Орье, и Тавареш входил в список альтернативных целей. До конкретики не дошло, а сделка по Орье сорвалась. В итоге красно-белые зацепили Виктора Мозеса. Вряд ли сейчас кто-то вспоминает об этом с сожалением.

Зато сейчас трансфер Тавареша точно состоится. Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру уже заявил, что сделка согласована и в ближайшие дни Томаш прилетит на медосмотр. По информации Metaratings, «Спартак» суммарно заплатит за новичка около € 3 млн.

Томаш Тавареш Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Тавареш играл с Чаловым у Абаскаля в Швейцарии. А потом получил тяжёлую травму

Тавареш — воспитанник «Бенфики», и ещё недавно на него возлагали большие надежды. В 2019-м универсальный защитник (может играть и слева) достиг пика трансферной стоимости (€ 8 млн) и стал получать больше игровой практики в родной команде. 12 матчей в чемпионате Португалии, пять полных встреч в Лиге чемпионов и ещё две в Лиге Европы — неплохо для 18-летнего футболиста.



В октябре 2020-го Тавареш уехал в первую аренду — в «Алавес». В Испании у молодого защитника совсем не заладилось (238 минут за полсезона), и уже зимой он отправился в новое приключение, но уже на родине. В «Фаренсе» дела были значительно лучше: 18 матчей в чемпионате Португалии, больше 1500 минут на поле.

Прошлый сезон Тавареш провёл в очередной аренде. На этот раз он поехал в «Базель» и выдал самый яркий сезон в карьере. Его результативность выросла в разы: 28 матчей во всех турнирах, один гол и шесть ассистов. А зимой у Тавареша случилось первое пересечение с Россией. В команду (тоже на правах аренды) перешёл Фёдор Смолов, вдобавок главным тренером стал Гильермо Абаскаль, который стал чаще выпускать Томаша на левом фланге. Собственно, «Спартак» подписывает Тавареша именно по инициативе испанца.

Казалось, что удачный сезон в «Базеле» поможет карьере Тавареша, но вместо этого игрока настигла тяжёлая травма. В мае Томаш порвал «кресты» и выбыл на полгода. Из-за проблем со здоровьем Тавареш до сих пор не сыграл ни одной минуты в нынешнем сезоне. Окончательно восстановился защитник лишь в конце декабря, зато сейчас, по информации португальского издания Record, он готов вернуться на поле.

Учитывая травму, Тавареш в «Спартаке» — в каком-то смысле загадка. Томашу всего 21 год, но последствия «крестов» могут быть непредсказуемыми. Хотя кое-что можно сказать с уверенностью: если Тавареш наберёт форму, которую показывал в «Базеле», то «Спартаку» он точно не помешает. Абаскаль, очевидно, рассчитывает именно на такой сценарий.