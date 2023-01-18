Худшие трансферы в истории «Спартака»

В истории «Спартака» было немало противоречивых трансферов. Вспоминаем футболистов, которые не оправдали надежд и вложенных средств. В списке — 11 игроков, но места в рейтинге они получат в зависимости от ваших голосов.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.