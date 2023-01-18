Худшие трансферы в истории «Спартака»

В истории «Спартака» было немало противоречивых трансферов. Вспоминаем футболистов, которые не оправдали надежд и вложенных средств. В списке — 11 игроков, но места в рейтинге они получат в зависимости от ваших голосов.
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Педро Роша: «Гремио» → «Спартак»
Дата трансфера: 31 августа 2017 года
Сумма трансфера: € 12 млн
Один из самых дорогих трансферов «Спартака», который не оправдал вложенных средств. За пять лет в московском клубе Роша отыграл всего лишь 19 матчей и забил один мяч. И за этого футболиста отдали € 12 млн? Доходило до того, что дорогостоящего легионера отправляли во вторую команду (15 встреч, четыре гола). А ещё Роша регулярно уезжал в аренду: он поиграл в «Крузейро», «Фламенго», «Атлетико Паранаэнсе». Летом 2022-го стороны прекратили совместные мучения и расторгли контракт по взаимному согласию. Роша сразу после этого подписал соглашение с «Форталезой», где и выступает по сей день.
Гус Тиль: «АЗ Алкмар» → «Спартак»
Дата трансфера: 5 августа 2019 года
Сумма трансфера: € 18 млн
Одна из главных трансферных ошибок «Спартака» в эпоху Леонида Федуна. Самая дорогая покупка в истории московского клуба оказалась чуть ли не самой бесполезной. По крайней мере, вложенные средства Тиль не отработал от слова «совсем». Он провёл 24 матча за российский клуб, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Через год «Спартак» отдал хавбека в аренду во «Фрайбург», ещё через год — в «Фейеноорд» (там Тиль был хорош). В итоге летом 2022-го красно-белые продали Гуса в ПСВ за € 3 млн – то есть в шесть раз дешевле, чем покупали.
Александр Кокорин: свободный агент → «Спартак»
Дата трансфера: 2 августа 2020 года
С финансовой точки зрения «Спартак» провернул грамотный трансфер. Кокорина взяли, не потратив ни рубля, а затем выгодно продали в «Фиорентину» (€ 4,5 млн). Но само пребывание Александра в столичном клубе получилось каким-то странным и непонятным. Нападающий пропустил 10 матчей из-за разнообразных травм и забил всего два гола (оба — с пенальти). Кокорин толком не играл, и тем удивительнее, что «Фиорентина» забрала его к себе, о чём уже, видимо, не один раз пожалела. Александр никак себя во Флоренции не проявил, а теперь играет на правах аренды в чемпионате Кипра за «Арис».
Лукас Барриос: «Гуанчжоу Эвергранд» → «Спартак»
Дата трансфера: 9 августа 2013 года
Сумма трансфера: € 3 млн
Барриос неплохо смотрелся в дортмундской «Боруссии», после чего уехал в чемпионат Китая. Оттуда «Спартак» забрал игрока за относительно небольшие деньги и рассчитывал на его голевые подвиги. Однако парагваец забил всего два мяча в 20 матчах и многих разочаровал. К тому же он почти сразу получил травму, из-за которой пропустил около двух месяцев. Повезло, что Барриос удачно съездил в аренду в «Монпелье» (33 матча, 11 голов). После этого «Спартак» продал форварда в «Палмейрас» за ту же сумму, что и покупал.
Динияр Билялетдинов: «Эвертон» → «Спартак»
Дата трансфера: 29 января 2012 года
Сумма трансфера: € 6,7 млн
Билялетдинов скис к концу английского этапа карьеры, однако «Спартак» верил, что футболист принесёт пользу. Временами Динияр показывал неплохую игру, однако в большинстве случаев действовал ниже ожидаемого. Конечно, не последнюю роль сыграли травмы, из-за которых Билялетдинов пропустил немало времени. К сожалению для «Спартака», хавбек так и не вышел на уровень, что показывал в «Локомотиве». Динияр отыграл в красно-белой футболке 30 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Пару раз съездил в аренду («Анжи» и «Торпедо»), а летом 2015-го перешёл в «Рубин» в статусе свободного агента.
Хуан Инсаурральде: «Бока Хуниорс» → «Спартак»
Дата трансфера: 23 июля 2012 года
Сумма трансфера: € 3,3 млн
Удивительный персонаж. Защитник отыграл в «Спартаке» 49 матчей, но «косячил» на любой вкус. То забьёт в свои ворота, то схватит удаление на ровном месте, то соперника упустит. Через полтора года аргентинца отправили в аренду в ПАОК, а летом 2015 года тот и вовсе бесплатно уехал в Мексику. Но вряд ли кто-то сильно расстроился такому развитию событий. «Я не до конца понял Карпина как тренера», — заявил защитник. «Я так и не понял, что Инсаурральде за футболист», — ответил тренер. Пожалуй, это всё, что нужно знать о периоде Хуана в России.
Фернандо Кавенаги: «Ривер Плейт» → «Спартак»
Дата трансфера: 14 июля 2004 года
Сумма трансфера: € 8,6 млн
Летом 2004 года «Спартак» не пожалел огромных по тем временам денег. Кавенаги зажигал в составе «Ривер Плейт», и на него претендовали несколько европейских клубов. КБ выиграли борьбу и заполучили молодого нападающего. Предполагалось, что Фернандо станет звездой российского чемпионата, но на деле всё вышло иначе. Аргентинец скорее мучился, нежели играл. Пожалуй, он запомнился только феноменальным голом «Ростову», когда закинул мяч за шиворот вратарю с внушительной дистанции. Единственный плюс — «Спартак» продал Кавенаги дороже, чем купил. В начале 2007 года москвичи отправили форварда в «Бордо», который не пожалел € 9 млн. Там, кстати, Кавенаги играл гораздо успешнее и даже завоевал чемпионский титул.
Кристиан Майдана: «Банфилд» → «Спартак»
Дата трансфера: 5 января 2008 года
Сумма трансфера: € 2,5 млн
Аргентинца позвали в Москву, чтобы он заменил Дмитрия Торбинского. Россиянин не договорился с руководством о новом контракте и перешёл в «Локомотив». Период выступления Майданы в «Спартаке» нельзя назвать удачным. Да, он быстро бегал и периодически придумывал что-то интересное, но заменить Торбинского так и не смог. Кристиан пару раз съездил в аренду в Испанию и Аргентину, а летом 2011 года покинул «Спартак». Он перебрался в чилийский клуб «Рейнджерс» и сделал это на правах свободного агента.
Андре Шюррле: «Боруссия» Дортмунд → «Спартак»
Дата трансфера: 31 июля 2019 года
Сумма трансфера: € 1 млн (аренда)
Переезд чемпиона мира стал едва ли не самым громким событием лета 2019 года в России. Ожидалось, что Шюррле реанимирует карьеру и поведёт «Спартак» к новым победам. Но российский период, мягко говоря, не самый удачный в жизни немецкого футболиста. Он подхватил бронхит, повредил голеностоп, а в разгар карантина укатил на родину. В итоге во второй части сезона-2019/2020 Андре так и не провёл ни одного матча в составе «Спартака». А в целом он 18 раз вышел на поле в красно-белой форме и забил два мяча. Одно радовало болельщиков «Спартака» — это была всего лишь аренда.
Квинси Овусу-Абейе: «Арсенал» → «Спартак»
Дата трансфера: 1 января 2006 года
Сумма трансфера: € 2,5 млн
Красно-белые приобрели новичка у клуба из топ-чемпионата, однако нидерландец явно не оправдал надежд. Да, Квинси демонстрировал бешеную скорость и неплохую технику, но этим всё, по сути, и ограничилось. Порой он слишком злоупотреблял дриблингом, не замечая свободных партнёров. В итоге болельщики «Спартака» придумали футболисту прозвище Обуйся-Оденься, а тот за 44 матча забил всего три мяча. «Скорость есть, ума не надо», — такую оценку игроку дал Карпин. «Спартак» несколько раз отдавал Квинси в аренду, а в апреле 2010-го продал в Катар за € 3,4 млн.
Иван Саенко: «Нюрнберг» → «Спартак»
Дата трансфера: 9 августа 2008 года
Сумма трансфера: € 3 млн
Иван сделал себя в Германии, а в Россию вернулся в статусе бронзового призёра Евро-2008. После этого карьера футболиста пошла по наклонной. В первый год Саенко выходил преимущественно на замену, а потом получил тяжёлую травму мениска. В начале 2010-го футболист ненадолго вернулся в состав, но всё завершилось расторжением контракта. После этого Саенко закончил с футболом. На тот момент ему было всего 26 лет.
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