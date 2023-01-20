Потрясающий камбэк «Манчестер Сити»! Холанд прервал сухую серию в удивительном матче

Хосеп Гвардиола после двух поражений в пяти турах рассуждал накануне встречи с «Тоттенхэмом» в перенесённом матче 7-го тура АПЛ:

«Давление связано со следующей игрой. Победа в ней обязательна. Можно терять очки, когда ты лидируешь, но не тогда, когда отстаёшь. Мы обязаны улучшить игру, контролировать то, что можем. Это именно то, что должны делать большие команды. Мне нужно найти решение. Порой мы не так подвижны, как обычно. Надо растягивать линию обороны».

В матче с «Тоттенхэмом» Гвардиола поставил в стартовый состав Рико Льюиса (третий выход в основе в сезоне АПЛ) и Хулиана Альвареса (четвёртый выход). Молодые игроки выделялись на поле своей энергией. Льюис при владении «Манчестер Сити» уходил с позиции правого защитника на место опорника, превращался в дополнительную опцию в центре поля. Команда перестраивалась на тройку сзади. Льюис не ошибался в передачах, зарабатывал на себе фолы. Чемпион мира Альварес тоже эффективно работал и с мячом, и без мяча. Вообще, в течение первых 30–35 минут игроки «Ман Сити» хорошо включались в контрпрессинг после потерь и быстро возвращали себе мяч – нейтрализовывали самое опасное оружие «Тоттенхэма».

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 4:2 Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Но что случилось с командой Гвардиолы перед перерывом?! Какое-то коллективное помутнение рассудка. Прежде всего это касается Эдерсона и Родри. На 45-й минуте бразильский голкипер «привёз» гол, подставив испанца ужасной передачей. Так Деян Кулушевски открыл счёт. А на второй минуте компенсированного времени «Манчестер Сити» пропустил второй удар. Этот гол Эмерсона во многом сделал Гарри Кейн своим прессингом и борьбой в штрафной за мяч, который он выцарапал у «поплывшего» Родри.

А вот у Эрлинга Холанда, в отличие от Кейна, совсем ничего не получалось до перерыва. Норвежец, как обычно, был мало вовлечён в игру – всего девять касаний мяча, тем не менее имел несколько моментов. Два его промаха при счёте 0:0 перед голами «Тоттенхэма» могли стать решающими эпизодами матча. Сначала Эрлинг плохо обработал мяч, вылетая один на один, и смог завершить эпизод только симуляцией в надежде заработать пенальти. Судья ему не поверил. Потом свободно бил головой, когда Уго Льорис ошибся на выходе – послал мяч выше цели.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 4:2 Фото: Getty Images

Но после перерыва «Манчестер Сити» хватило всего семи минут, чтобы вернуться в игру! Внешне очень легко «горожане» отыграли два гола у «Тоттенхэма». Что должно быть особенно приятно для Гвардиолы, забивали его нападающие. Альварес завершил быструю атаку с переводом направо, подкараулив отлетевший от рук Льориса мяч. Потом «Ман Сити» растянул оборону «шпор» при помощи движения Льюиса (он стал больше давать ширину), как и хотел коуч. Холанд наконец-то прервал сухую серию, продлившуюся три с половиной матча. Гол норвежца головой – следствие заброса из глубины и скидки от Рияда Мареза.

Какой же сумасшедший футбол был в этот отрезок игры! «Манчестер Сити» увлёкся наступлением и пропустил контратаку, которую опять же развернул умница Кейн. Быть бы голу «Тоттенхэма», если бы не нога Льюиса и штанга. Чемпион Англии тут же ответил третьим мячом. По сути, Марез всё сделал сам, выиграв единоборство у Ивана Перишича и пробив в ближний угол ворот Льориса. Гол этот, конечно, вратарский, хотя экс-капитана сборной Франции в какой-то мере оправдывает рикошет от защитника «Тоттенхэма».

Команда Антонио Конте не нанесла во втором тайме ни одного удара в створ. Не попадая в цель, забить невозможно. Итальянец, чьё будущее в «Тоттенхэме», как пишут английские СМИ, под вопросом из-за результатов, выпустил спасать матч Ришарлисона, но бразилец запомнился разве что игрой рукой в собственной штрафной – «шпорам» повезло избежать пенальти. Тем не менее хозяева забили и четвёртый гол. Невероятно простой! Эдерсон вынес мяч от ворот, а Клеман Лангле подарил его главному герою вечера Марезу. Если бы «Ман Сити» проиграл, отставание от «Арсенала» по потерянным возросло бы до 11 очков. Это почти наверняка выбывание из чемпионской гонки. После красивого камбэка «горожане» по-прежнему в гонке.