Невероятный камбэк «МЮ» в дерби с «Сити». Хотя решающий гол стал скандальным

Уже давно прошли времена, когда «МЮ» был фаворитом в дерби с «Сити». Однако в этом сезоне при тен Хаге у команды многое получается. После четырёх побед в четырёх турах казалось, что «МЮ» будет выглядеть достойно. Так и вышло. Уже по первому тайму было непонятно, кто здесь чемпион.

«МЮ» немного перестроился, отправив Фернандеша на правый фланг (обычная позиция для Бруну в сборной, но нестандартная для клуба). Главное, что отличает этот «МЮ» от прошлогоднего – дисциплина. Оказавшийся в основе Фред до конца отрабатывал по Де Брёйне и выцарапывал у него мяч. «Сити» всё равно создавал какие-то моменты, но, во-первых, не так много, как обычно, а во-вторых, если мяч в штрафной и отлетал к Холанду, то его удар накрывали сразу два соперника. Можно было бы сказать, что Шоу окончательно освоился на позиции центрального защитника, но он там хорошо смотрелся и в предыдущих трёх турах.



Проблемы с дисциплиной, скорее, возникли у вратаря «Сити». Ближе к концу первого тайма Эдерсон выбежал из штрафной, когда этого точно не следовало делать. У голкипера не было никаких шансов оказаться первым на мяче. «Сити» повезло, что Уолкер успел заблокировать удар Рашфорда. А вот через пару минут Эдерсон уже сам заблокировал мяч, когда Рашфорд вышел с ним один на один.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Рашфорд вообще стал в последнее время ключевым футболистом команды. Тем обиднее выглядело его повреждение прямо перед перерывом. Казалось, что он доиграет тайм и будет заменён. Форвард остался на поле, отбегал без рывков, а в начале второго тайма на поле появился Антони. Только не вместо Рашфорда (он как раз остался на поле), а вместо Марсьяля.

Что касается «Сити», то команда начала включаться и вспоминать, как играть в футбол. Если в первом тайме владение ничего не давало, то во втором уже конвертировалось в более явные моменты. И на 60-й минуте отличился Грилиш, который только-только появился на поле. Забил, само собой, с передачи Де Брёйне. Это уже десятый ассист бельгийца в чемпионате (лучший показатель в нынешнем сезоне АПЛ).

О том, что случилось дальше, будут спорить ещё долго. «МЮ» сумел перевернуть игру (хотя, скорее, именно результат, потому что по игре было достаточно ровно) и вместо 0:1 сделал 2:1 в свою пользу. При этом первый мяч «МЮ» получился весьма спорным. Рашфорд точно находился в офсайде. Вопрос в том, принимал ли он активное участие в эпизоде. Показалось, что он всё-таки отгораживал мяч от защитников «Сити». Судья посчитал иначе. В результате Рашфорд мяча не коснулся, и Фернандеш пробил точно.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Игорь Федотов арбитр «Первый гол «Манчестер Юнайтед» нельзя было засчитывать. Это ошибка, там чистое положение «вне игры». Рашфорд закрывал мяч, двигаясь к нему, тем самым перекрывал обзор сопернику и препятствовал его игре в мяч. Это активное действие, если бы игрок «Юнайтед» хотел показать, что он не принимает участия в эпизоде, то ему стоило бежать в другую сторону, а не сопровождать мяч, тем самым мешая игроку «Сити».

Спустя четыре минуты отличился уже сам Рашфорд. Там тоже были сомнения насчёт офсайда, но повтор дал понять, что по второму голу вопросов быть не должно. Таким образом, «МЮ» поднялся на третью строчку, отставая от «Сити» всего на одно очко. Ну а «Арсенал» может завтра по итогам ещё одного дерби (с «Тоттенхэмом») оторваться на восемь очков от «Сити».



Сразу после матча с вопросами к судье прибежали игроки «Сити» Канселу, Эдерсон, Грилиш и другие. Само собой, счёт от этого не изменился.