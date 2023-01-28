«Барсу» ждёт ещё одно дерби. Однажды оно закончилось сенсацией

28 января «Барселона» проведёт выездной матч 19-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Обе команды представляют один регион — Каталонию, а между городами всего 100 км. «Барса» возглавляет таблицу, «Жирона» занимает 11-ю строчку.

В Примере основным каталонским дерби считаются матчи с участием «Барселоны» и «Эспаньола». Но ко вторым отношение в автономии неоднозначное. У «Эспаньола» всё, начиная с названия, не особенно каталонское. Пока болельщики на «Камп Ноу» скандируют о независимости и отделении региона от Испании, на домашней арене соперника высмеивают стадион «Барселоны». Болельщики соседних команд исторически придерживаются разных политических взглядов.

Что касается «Жироны», то за всю историю «Барса» лишь четырежды пересекалась с этой командой в чемпионате Испании. Первый же матч сопровождался совместными песнями болельщиков о независимости Каталонии.

Сезон-2017/2018: 20-летний парень выключил из игры Месси

По итогам сезона-2016/2017 «Жирона» заняла второе место во втором по силе дивизионе испанского футбола и впервые в истории получила путёвку в элиту. Дебютная встреча двух каталонских клубов в Примере прошла в сентябре 2017 года. Главный тренер «Жироны» Пабло Мачин тогда подготовил план по нейтрализации Лионеля Месси. Эту задачу возложили на 20-летнего Пабло Маффео, который с первых минут приклеился к лидеру «Барсы».

23 сентября 2017 года



«Жирона» — «Барселона» — 0:3 (0:2)

Голы: Бенитес, 17 (аг.) — 0:1, Ираисос, 48 (аг.) — 0:2, Суарес, 69 — 0:3.

Маффео — воспитанник «Эспаньола», которого забрал к себе «Манчестер Сити». Позднее английский клуб отдал игрока в аренду, по сути, в фарм-команду. Владельцы «Манчестер Сити» летом 2017-го приобрели контрольный пакет акций «Жироны». Маффео должен был постоянно опекать Месси, и он справился с этой задачей. Лео оказался не готов к такому давлению со стороны соперника и выключился из игры. Месси впечатлили действия соперника, и он обратился к тому по ходу матча: «Говорят, ты пришёл в аренду из «Ман Сити». Тебе сколько лет вообще?»

Пабло Маффео Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Image

Правда, «Барса» всё равно добилась разгромной победы на выезде. Дебютант Примеры оформил два автогола, а потом «Барса» забила самостоятельно. Отличился Луис Суарес, который был самым активным в группе атаки сине-гранатовых. А Маффео после матча даже не смог попросить у Месси майку, поскольку пообещал другу взять форму у Марка-Андре тер Штегена. Кстати, сейчас Маффео играет за «Мальорку», куда перешёл летом 2022 года из «Штутгарта».

Матч второго круга прошёл на «Камп Ноу» в феврале 2018 года. К тому моменту «Жирона» обыграла «Реал» и дважды сыграла вничью с «Атлетико». «Барса» создала себе неплохой отрыв в чемпионате, поэтому можно было предположить, что сине-гранатовые сыграют в экономном режиме. Тот самый Маффео снова вышел на поле с первых минут, но на этот раз сдержать Месси не сумел.

24 февраля 2018 года



«Барселона» — «Жирона» — 6:1 (4:1)

Голы: Порту, 2 — 0:1, Суарес, 5 — 1:1, Месси, 30 — 2:1, Месси, 36 — 3:1, Суарес, 44 — 4:1, Коутиньо, 66 — 5:1, Суарес, 76 — 6:1.

Впрочем, начиналось всё для «Жироны» превосходно. Дебютант огорчил грозного соперника уже на второй минуте, но даже подобия интриги не получилось. На перерыв команды ушли при счёте 4:1 в пользу хозяев (Месси и Суарес оформили по дублю). Во второй половине уругваец сделал хет-трик, а Филиппе Коутиньо отметился первым голом за «Барсу» в чемпионате.

В концовке матча хозяева настолько расслабились, что вспомнили о своих жёлтых карточках. Жорди Альба умышленно схватил пятое предупреждение в сезоне, чтобы пропустить матч с «Лас-Пальмасом» и вернуться к «Атлетико». Суарес пытался проделать тот же трюк, но не успел.

Сезон-2018/2019: сенсация на «Камп Ноу»

А вот следующая игра на «Камп Ноу» вышла совсем другой. Хозяева открыли счёт на 19-й минуте усилиями Месси, и казалось, что «Жироне» не избежать очередного разгрома. Сине-гранатовых подвёл защитник Клеман Лангле — заехал локтем по лицу сопернику и отхватил красную карточку. Арбитр Хиль Мансано воспользовался VAR, чтобы избежать сомнений.

23 сентября 2018 года



«Барселона» — «Жирона» — 2:2 (1:1)

Голы: Месси, 19, — 1:0, Стуани, 45, — 1:1, Стуани, 51 — 1:2, Пике, 63 — 2:2.

Удаление: Лангле, 35 («Барселона»).

«Барса» осталась вдесятером за 10 минут до перерыва. С учётом того, что в раздевалку ушёл защитник, напрашивались перемены. Но главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде от них воздержался. Серхио Бускетс перешёл на позицию защитника и ошибся на последних секундах тайма. Сначала не дотянулся до мяча, а потом так боялся сфолить на Кристиане Стуани, что позволил тому пробить с трёх метров.

А второй гол «привёз» Жерар Пике. У защитника была пара метров форы, но он проиграл в скорости Кристиану Порту, а потом сбил того в штрафной площади. Соперник резво вскочил на ноги и попытался огорчить тер Штегена, но вратарь спас команду, а Стуани первым прибежал на добивание и пробил точно под перекладину. Пике исправился через 12 минут. Вратарь «Жироны» потащил удар Суареса, а Жерар выиграл верховую борьбу у двух соперников и головой направил мяч по неудобной для голкипера траектории. «Барса» неплохо провела второй тайм, несмотря на численное меньшинство. «Жирона» в концовке играла на отбой, но всё-таки добилась неплохого для себя результата.

Изначально планировалось, что матч второго круга пройдёт в США, однако президент Ла Лиги Хавьер Тебас так и не реализовал эту идею. Гости быстро открыли счёт — уже на девятой минуте Нелсон Семеду подловил отскок и пробил в левый от вратаря угол. А чуть позже Коутиньо не реализовал выход один на один с вратарём — марокканец Боно спас «Жирону».

27 января 2019 года



«Жирона» — «Барселона» — 0:2 (0:1)

Голы: Семеду, 9 — 0:1, Месси, 68 — 0:2.

Удаление: Эспиноса, 51 («Жирона»).

Хозяева пришли в себя и ещё до перерыва создали пару неплохих моментов. Тер Штеген отразил опасный удар Стуани, а потом Пике вынес мяч с линии ворот после выстрела Порту. Неизвестно, чем бы всё закончилось, не останься «Жирона» в меньшинстве. В начале второго тайма Бернардо Эспиноса схватил вторую жёлтую карточку за фол в центре поля и заметно осложнил жизнь одноклубникам.

«Жирона» — «Барселона» Фото: David Ramos/Getty Images

Хозяева по инерции создали ещё несколько неплохих моментов, однако их ударам не хватало точности. А «Барса» свой момент реализовала — Альба покатил в центр штрафной на Месси, и капитан элегантно закинул мяч за шиворот Боно. После этого матч можно было заканчивать.

По итогам того сезона «Жирона» вылетела из Примеры и провела три следующих года в Сегунде. Весной 2022-го команда заняла шестое место и пробилась в элиту через стыковые матчи. И теперь впервые за четыре года проведёт матч с «Барсой» в чемпионате Испании.