Сын Роналдиньо — на просмотре в «Барселоне». В нём видели замену Месси!

Роналдиньо покинул «Барселону» 15 лет назад. С тех пор он, однако, не терял связи с клубом: участвовал в различных мероприятиях, стал послом сине-гранатовых, играет за команду каталонских легенд. Поэтому неудивительно, что и сына бразилец пристроил в хорошо знакомое место.
17-летний Жоао Мендес де Ассис Морейра уже несколько недель находится в Каталонии и проходит просмотр в команду «Барселоны» до 19 лет. Помощник тренера в молодёжке — Хавьер Савиола, который играл с Роналдиньо несколько сезонов. Так вот, сынишка тренерский штаб пока не сказать что впечатляет.
Ради сына Роналдиньо даже провели товарищеский матч, чтобы оценить его качества в игре. Только после этого тренеры принимали решение о подписании контракта с молодым игроком. Штаб пока не уверен, что Мендес соответствует уровню каталонцев. Но президент клуба Жоан Лапорта, с кем Роналдиньо напрямую вёл переговоры, попросит у тренеров «ещё немного времени», чтобы у мальчика появился второй шанс зацепиться.
Роналдиньо с сыном
Фото: из личного архива
Жоао Мендес — невысокий (178 см) форвард. Также может сыграть вингера или атакующего полузащитника. Отмечают, что по игровым качествам он очень напоминает отца.
Свои первые футбольные шаги Жоао делал в академии «Фламенго». Позже он присоединился к бразильской академии «ПСЖ». Скауты парижского клуба видели в нём талант, но во Францию не звали.
Тогда в 13 лет мальчик прошёл просмотр в «Крузейро». В ходе него он скрыл свою личность, чтобы не получать никаких привилегий из-за отца. Только после того, как Жоао подписали, он рассказал, что его отец — Роналдиньо. Через год он подписал с «Крузейро» соглашение до 2025 года и очень хотел дорасти до основы.
Начал нападающий в академии здорово: поехал с командой U14 на юношеский турнир в Китай, где дважды забил и стал чемпионом. После этого Жоао подписал и спонсорский контракт с Nike. В «Крузейро» за ним следили скауты многих европейских клубов. В 15 лет он вновь отказал «ПСЖ» и попал в шорт-лист «Барселоны» как потенциальная замена Лео Месси!
Прошлой зимой парень покинул «Крузейро». Почти год бразилец не мог найти команду и внезапно попал в «Барселону». Если он пройдёт просмотр в Каталонии, то попадёт в одну из лучших академий в мире, что десятилетиями поставляет игроков в европейские гранды. Поэтому очень хочется, чтобы у Жоао получилось реализовать свой потенциал и, почему бы и нет, дорасти до основной команды «Барсы».
- 24 января 2023
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