Самый неожиданный топ-трансфер зимы. Конфликт Гвардиолы со звездой закончился радикально

Карьера Канселу в «Сити» пошла под откос после чемпионата мира. Теперь он будет играть за «Баварию».

Зимнее трансферное окно в Европе закроется уже завтра, 31 января. Казалось бы, к этому моменту крупные сделки должны уже состояться, ведь откладывать их на последний момент попросту нелогично. Но случился сюрприз: Жоау Канселу переходит из «Манчестер Сити» в «Баварию». Как вообще стала возможной сделка по одному из лучших фланговых защитников Европы прямо посреди сезона? Сейчас расскажем.

У Канселу испортились отношения с Гвардиолой

Всё началось после возвращения Канселу с чемпионата мира, где он добрался до четвертьфинала вместе со сборной Португалии. С тех пор «Сити» провёл 10 матчей, и у Жоау в них такая статистика:

три выхода в стартовом составе. Против «Челси» в АПЛ заменён в перерыве (победа — 1:0), против «Саутгемптона» в Кубке лиги отыграл весь матч (поражение — 0:2), против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ тоже отыграл всю встречу (поражение — 1:2);

два выхода на замену. Против «Лидса» в АПЛ вышел на 68-й минуте (победа — 1:0), против «Челси» в Кубке Англии вышел на 59-й минуте (победа — 4:0);

пять раз остался в запасе и не появился на поле. Против «Ливерпуля» в Кубке лиги (3:2), «Эвертона» в АПЛ (1:1), «Тоттенхэма» в АПЛ (4:2), «Вулверхэмптона» в АПЛ (3:0) и «Арсенала» в Кубке Англии (1:0).

Вдобавок Канселу лишился своей позиции на левом фланге обороны — Пеп Гвардиола стал чаще выпускать его справа. А ведь до чемпионата мира всё было иначе: Жоау в той же АПЛ сыграл 14 матчей и во всех выходил в старте. Резкое сокращение игровой практики случилось не просто так. У португальца в последний месяц постепенно ухудшались отношения с Гвардиолой. Недопонимание между футболистом и тренером было видно невооружённым глазом, и английские СМИ сейчас активно изучают поведение Канселу во время матчей.



5 января «Сити» играл выездной матч с «Челси», и Канселу вышел в стартовом составе. Гвардиола выпустил Жоау справа, поэтому португалец весь первый тайм бегал прямо рядом с тренером. Пеп пользовался доступностью игрока и постоянно высказывал ему претензии и пожелания. При этом, как подмечают журналисты, сам Канселу явно был недоволен таким развитием событий. Закончилось всё тем, что Жоау был заменён уже в перерыве и остаток матча просидел на скамейке с недовольным лицом.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «С возрастом я стал обращать больше внимания на язык тела. Когда он неправильный, футболист не может играть хорошо. Иногда приходится выбирать игрока, исходя из того, насколько он счастлив».

Следующий эпизод — матч с «Саутгемптоном» в Кубке лиги, который состоялся 11 января. В первом тайме Канселу бегал вдалеке от Гвардиолы, но во втором тайме повторилась лондонская история. Пеп постоянно обращался к Жоау и явно требовал от него большей вовлечённости в игру. Достучаться до игрока, видимо, не получилось — «Сити» «сгорел» (0:2) и вылетел из турнира.



Финальный аккорд — матч с «Вулверхэмптоном» в АПЛ 22 января. Канселу так разочаровался решением Гвардиолы оставить его в запасе, что перед началом игры плюхнулся на скамейку и сидел там в одиночестве, пока остальные партнёры разминались на поле.

Итог противоречий — вполне ожидаемый. Как пишет Daily Mail, Пеп посчитал поведение Канселу деструктивным для команды и дал клубу согласие на расставание с игроком. Daily Star (не самый достоверный источник, но всё же) уточняет, что Гвардиола изначально хотел сохранить португальца, но не видел того в своих долгосрочных планах.

Жоау Канселу Фото: Michael Regan/Getty Images

Подробности сделки по Канселу

Авторитетное издание The Athletic пишет, что «Бавария» арендует звёздного защитника с опцией выкупа за € 70 млн (ровно в эту сумму футболиста оценивает портал Transfermarkt). При этом, по информации Daily Mail, в «Сити» не намерены во что бы то не стало найти замену. В английском клубе уверены, что у состава достаточная глубина, чтобы расставание с Канселу не сказалось на результатах.



Вообще, нельзя сказать, что у «Сити» огромное количество крайних защитников, но Гвардиола в последних матчах действительно наигрывал на флангах разных футболистов. Справа и слева, помимо Кайла Уолкера, бегали такие люди, как Джон Стоунз и Натан Аке. Также Пеп может задействовать слева Эмерика Лапорта и 22-летнего Серхио Гомеса.

Но главный герой в этой истории — 18-летний воспитанник «Сити» Рико Льюис. Именно он вытеснил Канселу с левого фланга обороны и, как сообщает Mirror, стал одним из ключевых факторов ухода португальца.



Кстати, переход Канселу в «Баварию» наверняка станет отличной новостью для «Арсенала». Команда Микеля Артеты в ближайшее время может оторваться от «Сити» в АПЛ на восемь очков, а её главный соперник в борьбе за чемпионство вдобавок лишается футболиста, который играл важнейшую роль в последних успехах Гвардиолы. Лондон уже можно поздравлять?