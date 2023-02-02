«Есть предел, до которого нельзя доходить». У «Реала» накопилось очень много проблем

«Реал» хоть и отстаёт от «Барсы» на восемь очков в Примере (имея матч в запасе), но продолжает борьбу за титул. При этом борется ещё и за Кубок Испании с Лигой Чемпионов. Кроме того, «Королевский клуб» вот-вот примет участие в клубном чемпионате мира. Однако календарь у «Реала» сейчас очень напряжённый – об этом недавно высказался главный тренер команды Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Мы не собираемся отказываться от участия в турнирах, потому что очень близки к финалам. Мы в полуфинале Кубка Испании и боремся в чемпионате страны и Лиге чемпионов. Важно верно распределять силы, потому что это невероятно сложный календарь. Думаю, нужно остановиться на мгновение, потому что, если игроки устанут, всё закончится. Мы рады играть и постоянно бороться, но думаю, что есть предел, до которого нельзя доходить. Нужно что-то делать, чтобы этого избежать».

За последний месяц (31 день) команда Карло Анчелотти сыграла девять матчей: прошла трёх соперников в Кубке Испании, включая «Атлетико»; вышла в финал Суперкубка страны, обыграв «Валенсию», но там уступила «Барселоне». В чемпионате же победила «Вальядолид» и «Атлетик», проиграла «Вильярреалу» и поделила очки с «Реалом Сосьедад». А впереди у мадридского клуба настолько тяжёлый календарь, что игрокам точно не позавидуешь.

Со 2 февраля по 2 марта «Реал» проведёт ещё девять матчей. Сегодня команда Карло Анчелотти сыграет дома с «Валенсией» и сразу отправится в Марокко на клубный ЧМ. Там «Реал» ждут два матча, а по возвращении в Испанию встречи с «Мальоркой», «Эльче» и «Осасуной» в Ла Лиге. Через три дня после «Осасуны» «сливочные» сыграют в гостях с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, а через пять дней — дома с «Атлетико». И у «Реала» будет всего три полных дня, чтобы восстановиться, так как на четвёртый команда Карло Анчелотти примет «Барселону».

Календарь «Реала» на два следующих месяца



2 февраля, «Валенсия» (д),

5 февраля, «Мальорка» (г),

15 февраля, «Эльче» (д),

18 февраля, «Осасуна» (г),

21 февраля, «Ливерпуль» (г), Лига чемпионов

26 февраля, «Атлетико» (д),

2 марта, «Барселона» (д), Кубок Испании (первый полуфинал)

5 марта, «Бетис» (г), Примера

12 марта, «Эспаньол» (д), Примера

15 марта, «Ливерпуль» (д), Лига чемпионов

19 марта, «Барселона» (г), Примера

2 апреля, «Вальядолид» (д), Примера

5 апреля, «Барселона» (г), Кубок Испании (второй полуфинал). 2 февраля, «Валенсия» (д), Примера 5 февраля, «Мальорка» (г), Примера 15 февраля, «Эльче» (д), Примера 18 февраля, «Осасуна» (г), Примера 21 февраля, «Ливерпуль» (г), Лига чемпионов26 февраля, «Атлетико» (д), Примера 2 марта, «Барселона» (д), Кубок Испании (первый полуфинал)5 марта, «Бетис» (г), Примера12 марта, «Эспаньол» (д), Примера15 марта, «Ливерпуль» (д), Лига чемпионов19 марта, «Барселона» (г), Примера2 апреля, «Вальядолид» (д), Примера5 апреля, «Барселона» (г), Кубок Испании (второй полуфинал).

Какие ещё проблемы у «Реала»

Помимо тяжелого календаря, у «Реала» есть проблемы с составом. С 9 января по шесть матчей пропустили Давид Алаба и Орельен Тчуамени. У обоих игроков диагностированы травмы стопы, и точные сроки их возвращения в состав до сих пор не определены. Также у «Реала» страдает правый фланг – из-за травмы лодыжки Лукаса Васкеса и мышечного повреждения Даниэля Карвахаля место справа в обороне занимает Начо.

У «Реала» накопилось очень много проблем Фото: Manuel Queimadelos/Getty Images

Ещё одна проблема «Королевского клуба» – трансферы. Вернее, их отсутствие. Если не заметили — этой зимой «Реал» никого не подписал. Действующие победители Лиги чемпионов рассматривали Ашрафа Хакими из «ПСЖ» и Педро Порро из «Спортинга», но один остался в Париже, а другой ушёл в «Тоттенхэм». Таким образом, Карло Анчелотти так и не смог закрыть дыры в защите. При таком напряжённом графике «Реалу» ни в коем случае нельзя терять игроков, а, учитывая наличие в составе возрастных Луки Модрича, Тони Крооса и Карима Бензема, с этой задачей трудно справиться. Все трое пропускали в этом сезоне матчи из-за травм и болезней. А ещё могут покинуть клуб летом – об этом мы уже писали.