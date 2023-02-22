«Спартак» только кажется фаворитом в паре с «Локо». С такими потерями сложно победить

«Спартак» называют безусловным фаворитом в паре с «Локомотивом» в Кубке России. Это и понятно. Красно-белые – действующие обладатели трофея и единственная команда в чемпионате, навязывающая «Зениту» борьбу за золотые медали. На зимних сборах выиграли почти всё. Железнодорожники же застряли в РПЛ рядом с зоной вылета, вдобавок назначили тренера, чей уровень с точки зрения готовности работать с топ-клубом пока вызывает сомнения.

Отсюда и такие комментарии перед первой игрой «Спартака» с «Локомотивом»:

Валерий Гладилин: «Фаворит кубкового матча – «Спартак». Команда выглядит хорошо в функциональном плане. Все футболисты красно-белых в отличной форме. «Локомотив» я не видел на сборах, но после покупки новых футболистов стало понятно, что у железнодорожников цель не выиграть Кубок России, а удержаться в Премьер-Лиге».

Дмитрий Кузнецов: «Тут двух мнений быть не может, «Спартак» – явный фаворит в кубковом дерби с «Локо»! Они заняли первое место в довольно серьёзной группе. Красно-белые в первой части сезона очень солидно играли. В турнирной таблице РПЛ совсем далеко оторвались от «Локомотива».

Андрей Аршавин: «Спартак» является фаворитом в кубковом дерби с «Локомотивом». Жду удачного рестарта сезона».

С этими мыслями в целом соглашаются и бывшие игроки «Локомотива» (Руслан Пименов, Дмитрий Булыкин), и другие специалисты. Так есть ли интрига в столичном кубковом дерби?

На самом деле, «Спартак», пожалуй, не такой уж и фаворит в паре с «Локомотивом». По крайней мере, первого матча. Причина – серьёзные кадровые проблемы, из-за которых Гильермо Абаскалю точно нужно волноваться за результат. Судите сами. Во-первых, после драки с «Зенитом» три игрока красно-белых заработали шестиматчевые баны – это голкипер Александр Селихов, а также нападающие Александр Соболев и Шамар Николсон. Дальше – считаем травмы. Полузащитники Виктор Мозес и Наиль Умяров пропустили все сборы, так что на них во встречах с «Локомотивом» надеяться не стоит.

Ещё один хавбек Кристофер Мартинс Перейра провёл в спаррингах лишь 15 минут – в матче Зимнего кубка с «Краснодаром». В следующей встрече с «Сочи» испанский тренер оставил люксембуржца на скамейке. Очевидно, на сегодняшний день уровень его готовности после перенесённого повреждения далёк от оптимального. Наконец, остаются вопросы по поводу состояния новичка Томаша Тавареша и Квинси Промеса. Португальский защитник из-за тяжёлой травмы не играл в официальных матчах с мая 2022-го и в спаррингах «Спартака» не получал больше тайма. Голландский форвард пропустил все сборы команды Абаскаля. Как бы усердно ни занимался самый результативный игрок РПЛ по индивидуальной программе и с молодёжкой, это не заменит тренировок и матчей с основой. Маловероятно, что форма Промеса близка к стопроцентной. Вероятно, он выйдет только на замену.

Мы уже привыкли к тому, что Абаскаль успешно заменяет выбывших лидеров «Спартака» за счёт «голодных» запасных и тактических решений. Но когда тренер не может одновременно рассчитывать на десяток футболистов, в его руках становится слишком мало нужных инструментов, чтобы музыка звучала. И сейчас испанец понимает это, как никто другой.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этих обстоятельствах невозможно спрогнозировать, какую схему выберет Абаскаль. Тренер «Спартака» хотел видеть свою команду «тактических хамелеоном», и вполне возможно, что даже по ходу одного матча с «Локо» попробует два-три варианта. Это может быть и 4-4-2 (с ромбом, для контроля центра), и 4-3-3, и даже схема с тройкой центральных защитников. Когда не уверен, почему бы не сыграть попроще, понадёжнее? Тем более всё решится во втором матче.

Понятно, что место в воротах «Спартака» займёт Александр Максименко. В линии обороны должны сыграть новичок Алексис Дуарте, Даниил Денисов, Георгий Джикия или Мацей Рыбус. Может выйти и Хлусевич. Универсал Руслан Литвинов должен появиться в опорной зоне. В полузащите можно ждать выхода с первых минут Данила Пруцева, Романа Зобнина и Михаила Игнатова. В атаке – Бальде Кейта и, по всей видимости, Павла Мелёшина. Дальше возможны варианты, от которых в том числе зависит позиция Литвинова на поле. Например, Никита Чернов в центре защите либо Антон Зиньковский в полузащите. Если же испанский тренер посчитает, что Тавареш выдержит все 90 минут на травмоопасном морозном газоне, то в среднюю линию уйдёт Денисов.

В таком составе «Спартак» не страшен «Локомотиву». У Михаила Галактионова очень неплохие шансы повысить свой рейтинг победой на старте 2023 года.

UPD: Георгий Джикия и Мацей Рыбус смогут принять участие в матче, так как их карточки «сгорели» перед игрой 1/4 финала. В первоначальном варианте текста эти игроки были в списке тех, кто не сможет выйти на поле.