Главная игра Кубка России под угрозой. Встрече Дзюбы со «Спартаком» может помешать холод

РФС уже сообщил о резервных датах, а Зарема Салихова не видит смысла в проведении матча в конце февраля.

Одно из важнейших событий недели – возобновление российского футбольного сезона. Главным матчем станет первая встреча 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России между «Локомотивом» и «Спартаком». Однако игра, запланированная на «РЖД Арене» на 22 февраля, может быть перенесена. Всему виной – московская погода.

По сообщениям Gismeteo, 22 февраля в Москве температура может опуститься до -16°С. Встреча запланирована на 20:00 мск. К этому времени. Рамблер.Погода прогнозирует, что температура составит -14°С, а ближе к ночи – -16°С.

Что говорит регламент?

В регламенте проведения Кубка России — 2022/2023 в пункте 8.15 описывается ситуация, при которой матч в случае низкой температуры может быть перенесён:

– В случае необходимости комиссар (инспектор) вправе потребовать от принимающего клуба обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на стадионе за 3 часа, 2 часа и 1 час до начала матча. Замеры окружающего воздуха проводятся с использованием термометров на высоте одного метра от футбольного поля в центральном круге, при этом замер температуры за 1 час до начала матча проводится при обязательном присутствии судьи/резервного судьи. О результатах замеров комиссар (инспектор) незамедлительно извещает ДОПС. Если температура окружающего воздуха ниже -15°С или выше 35°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие в матче и незамедлительно проинформировать ДОПС, судью о получении или неполучении такого согласия. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья матча. Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже -15°С или более 35°С, матч переносится на другой срок. Дату, место и время начала перенесённого матча определяет совместная комиссия.

Матч «Локомотива» и «Спартака» в снегу Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выделим основные моменты:

Инспектор может потребовать проведение замера температуры непосредственно на поле стадиона за три, два и один час до начала игры; Если температура составляет ниже -15°С, инспектор запрашивает согласие обеих команд на участие в матче и сообщает информацию судье; Решение о проведении матча при наличии согласия двух клубов принимает именно судья; Если одна из команд отказывается играть при температуре ниже -15°С, то матч переносится на другой срок. Дату, время и место определяет совместная комиссия.

Но и это ещё не всё. В пункте 8.17 отмечается о возможности переноса игры в другой регион: «В случае получения неблагоприятного устойчивого прогноза погоды в соответствующем регионе, не позволяющего организовать в заявленные сроки безопасное проведение матча, совместная комиссия может заранее, но не позднее чем за 3 дня до матча принять решение о переносе игры в другой регион или на другую дату».

К слову, в апреле 2022 года именно матч РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» на «РЖД Арене» находился на грани срыва из-за непогоды. В тот день в Москве прошёл сильный снегопад. Однако матч всё же состоялся, начавшись на час позже. Качество игры из-за снега сильно пострадало, но «Локомотив» сумел забить гол на 85-й минуте благодаря усилиям Вильсона Изидора и вырвать минимальную победу.

Если матч перенесут, то на какую дату?

Ситуацию с возможным переносом матча «Локо» и «Спартака» прокомментировали в РФС: «В случае, если температура ниже -15°С, команды имеют право отказаться от проведения матча. При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату. Резервная дата для матчей 1/4 плей-офф Фонбет Кубка России – 7–9 марта».

Не осталась в стороне от ситуации и Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема Салихова Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна «Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов? Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Всё равно сейчас обладателю Кубка ничего не даёт эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились. Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему бы оперативно и гибко не изменить календарь?»

Если матч между «Локомотивом» и «Спартаком» не состоится 22 февраля, то он пройдёт в срок между 18-м и 19-м туром Российской Премьер-Лиги – с 7 по 9 марта. С одной стороны, к тому моменту команды сыграют по два матча и войдут в ритм официальных встреч (одна между собой в Кубке, 27 февраля, а также по игре в чемпионате), с другой – сразу после рестарта сезона попадут в плотный календарь со сбитым графиком. Вряд ли команды обрадуются подобному исходу. Так что матч с большой долей вероятности состоится, даже если температура опустится до отметки в -15°С. Ни «Локомотиву», ни «Спартаку» абсолютно не выгоден перенос встречи.