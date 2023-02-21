Главная игра Кубка России под угрозой. Встрече Дзюбы со «Спартаком» может помешать холод

Одно из важнейших событий недели – возобновление российского футбольного сезона. Главным матчем станет первая встреча 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России между «Локомотивом» и «Спартаком». Однако игра, запланированная на «РЖД Арене» на 22 февраля, может быть перенесена. Всему виной – московская погода.
По сообщениям Gismeteo, 22 февраля в Москве температура может опуститься до -16°С. Встреча запланирована на 20:00 мск. К этому времени. Рамблер.Погода прогнозирует, что температура составит -14°С, а ближе к ночи – -16°С.
Что говорит регламент?
В регламенте проведения Кубка России — 2022/2023 в пункте 8.15 описывается ситуация, при которой матч в случае низкой температуры может быть перенесён:
– В случае необходимости комиссар (инспектор) вправе потребовать от принимающего клуба обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на стадионе за 3 часа, 2 часа и 1 час до начала матча. Замеры окружающего воздуха проводятся с использованием термометров на высоте одного метра от футбольного поля в центральном круге, при этом замер температуры за 1 час до начала матча проводится при обязательном присутствии судьи/резервного судьи. О результатах замеров комиссар (инспектор) незамедлительно извещает ДОПС. Если температура окружающего воздуха ниже -15°С или выше 35°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие в матче и незамедлительно проинформировать ДОПС, судью о получении или неполучении такого согласия. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья матча. Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже -15°С или более 35°С, матч переносится на другой срок. Дату, место и время начала перенесённого матча определяет совместная комиссия.
Матч «Локомотива» и «Спартака» в снегу
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Выделим основные моменты:
- Инспектор может потребовать проведение замера температуры непосредственно на поле стадиона за три, два и один час до начала игры;
- Если температура составляет ниже -15°С, инспектор запрашивает согласие обеих команд на участие в матче и сообщает информацию судье;
- Решение о проведении матча при наличии согласия двух клубов принимает именно судья;
- Если одна из команд отказывается играть при температуре ниже -15°С, то матч переносится на другой срок. Дату, время и место определяет совместная комиссия.
Но и это ещё не всё. В пункте 8.17 отмечается о возможности переноса игры в другой регион: «В случае получения неблагоприятного устойчивого прогноза погоды в соответствующем регионе, не позволяющего организовать в заявленные сроки безопасное проведение матча, совместная комиссия может заранее, но не позднее чем за 3 дня до матча принять решение о переносе игры в другой регион или на другую дату».
К слову, в апреле 2022 года именно матч РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» на «РЖД Арене» находился на грани срыва из-за непогоды. В тот день в Москве прошёл сильный снегопад. Однако матч всё же состоялся, начавшись на час позже. Качество игры из-за снега сильно пострадало, но «Локомотив» сумел забить гол на 85-й минуте благодаря усилиям Вильсона Изидора и вырвать минимальную победу.
Если матч перенесут, то на какую дату?
Ситуацию с возможным переносом матча «Локо» и «Спартака» прокомментировали в РФС: «В случае, если температура ниже -15°С, команды имеют право отказаться от проведения матча. При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату. Резервная дата для матчей 1/4 плей-офф Фонбет Кубка России – 7–9 марта».
Не осталась в стороне от ситуации и Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов? Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Всё равно сейчас обладателю Кубка ничего не даёт эта победа, а риск получить травму огромный, особенно для футболистов, которые только восстановились. Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему бы оперативно и гибко не изменить календарь?»
Если матч между «Локомотивом» и «Спартаком» не состоится 22 февраля, то он пройдёт в срок между 18-м и 19-м туром Российской Премьер-Лиги – с 7 по 9 марта. С одной стороны, к тому моменту команды сыграют по два матча и войдут в ритм официальных встреч (одна между собой в Кубке, 27 февраля, а также по игре в чемпионате), с другой – сразу после рестарта сезона попадут в плотный календарь со сбитым графиком. Вряд ли команды обрадуются подобному исходу. Так что матч с большой долей вероятности состоится, даже если температура опустится до отметки в -15°С. Ни «Локомотиву», ни «Спартаку» абсолютно не выгоден перенос встречи.
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