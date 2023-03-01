В России у экс-звезды «Зенита» было три варианта. Но он вдруг расцвёл в Европе

Год назад Сердар Азмун так мечтал о Бундеслиге, что пошёл на конфликт с «Зенитом»: нарушил карантин на сборах, убежал из отеля и, никого не предупредив в петербургском клубе, подписал предварительный контракт с «Байером». Месяц назад, перед закрытием зимнего окна, казалось, что иранский нападающий грандиозно провалился в Германии и уедет из Леверкузена под смех болельщиков. Но внезапно у экс-звезды РПЛ дела пошли на лад.

В 2022 году Азмун сыграл за «Байер» 22 раза. Отличился только в матче с худшей командой Бундеслиги прошлого сезона «Гройтер Фюрт» (гол и голевой пас), пропустившей 82 мяча за весь чемпионат, а ещё сделал две результативные передачи во встрече Кубка Германии с представителем третьего дивизиона «Эльверсбергом». То есть показал себя на фоне откровенных «мешков». В остальных играх Сердар не забивал и не ассистировал. К форме иранца были вопросы, вдобавок нападающему дико не везло.

По статистике в тех 22 матчах Азмун имел 22 голевых момента и нанёс 20 ударов по воротам. Мяч летел куда угодно, но только не в сетку. Сердар всего восемь раз попал в створ. С такой эффективностью экс-зенитовец точно не мог стать конкурентом второго снайпера прошлого сезона Бундеслиги чеха Патрика Шика. В Леверкузене готовы были попрощаться с иранцем, благо клуб заплатил за него всего € 2,5 млн и мог заработать на трансфере нападающего.

Зимой 2023-го самым реальным развитием событий выглядел переход Азмуна в «Марсель». Французы вели переговоры с немцами, а в СМИ появлялась информация о предложении провансальцев в размере € 5 млн. Тем не менее сделка не состоялась. Вместо иранца «Марсель» подписал в январе португальца Витинью из «Браги» за € 32 млн. Возможно, в клубе Лиги 1 сомневались в целесообразности трансфера Сердара из-за его неудачного выступления на ЧМ-2022. В Катаре нападающий не забил ни одного мяча в трёх матчах. Правда, он совсем растерял форму из-за травмы, полученной перед чемпионатом мира.

«Мой переход в «Марсель» был оформлен почти на 100%, – признался сам Азмун в феврале. – Могу сказать, что всё отменилось в последний момент. Я даже выбрал номер на футболке в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене (в интервью для сайта Федерации футбола Ирана).

Сердар Азмун Фото: AP/TASS

Помимо этого, Азмун мог вернуться в чемпионат России. По слухам, с иранцем вели переговоры «Зенит», «Локомотив» и «Сочи». Агент игрока Арманд Дурн подтвердил, что три клуба РПЛ интересовались Сердаром, но не раскрыл, какие именно. Для 28-летнего нападающего это были хорошие варианты с точки зрения перезагрузки карьеры. В Санкт-Петербурге он провёл свои лучшие годы, а в Сочи его тренировал бы Курбан Бердыев, благодаря которому Азмун поднялся на высокий уровень. Однако и тут что-то не срослось. Впрочем, Сердару, пожалуй, не стоило торопиться в РПЛ – в лигу вроде нашей он сможет без проблем переехать и после 30.

Оставшись в «Байере», Азмун не опустил рук. И теперь судьба начинает вознаграждать его за работу и желание играть в большом европейском клубе. Качества-то у иранца хорошие: снайперское голевое чутьё, умение бежать за спины защитникам, фантастический прыжок. Оставалось прибавить в физике, выносливости, игре без мяча. И дождаться наконец улыбок фортуны.

В первых матчах 2023-го Азмун выходил на замену – 23 минуты с «Бохумом», ещё 15 — с Дортмундом. Был близок к голу в вороту «Боруссии», здорово сыграв на опережение, но мяч после его удара головой с 11-12 метров пролетел чуть-чуть выше цели. Тренеру Хаби Алонсо понравилось, как иранец провёл свои отрезки, и матч 21-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (2:3) Сердар начал в основе. В этой встрече Азмун сделал первый гол «Байера»: накрыл защитника прессингом в центре поля, отобрал мяч, улетел к чужой штрафной и отдал голевую передачу Надиму Амири. Поучаствовал Сердар и во втором голе Леверкузена: Шик добил мяч в сетку после его удара и суперсейва вратаря.

В следующем матче плей-офф Лиги Европы с «Монако» (3:2, 5:3 пен.) Азмун провёл на поле всего семь минут. Реализовал первый удар «Байера» в серии пенальти. Зато 26 февраля в игре Бундеслиги с «Фрайбургом» (1:1) иранец получил место в основе и забил долгожданный гол. Сердар спас команду от поражения: открылся под заброс от угла штрафной, сделав рывок к линии вратарской, и ударом в касание поразил цель.

Были и другие запоминающиеся действия у Азмуна в матчах 2023-го. Например, с «Бохумом» он вывел партнёра один на один. С «Фрайбургом» тоже создал пару шикарных моментов, играя в стенку на третьего.

«Сейчас он чувствует себя легче и быстрее, как вы видите, – объяснил прогресс иранца Хаби Алонсо. – Азмун показывает это каждый день на тренировках. Он воспользовался своим шансом, играл очень хорошо. Теперь у нас есть разные варианты на позиции центрфорварда – Сердар, Патрик Шик и Адам Гложек».

Что ж, у Станислава Черчесова перед матчами его «Ференцвароша» с «Байером» в плей-офф ЛЕ появилась ещё одна проблема: сдержать Азмуна в такой форме будет очень непросто.