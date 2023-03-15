«Болельщик не должен бояться, что полиция вытолкнет его с балкона». Скандал на матче ЛЧ

«Порту» вчера принимал «Интер» у себя дома: матч закончился нулевой ничьёй, и дальше прошёл итальянский клуб, который выиграл в Милане с минимальным счётом (1:0). Безголевой матч отметился удалением Пепе на последних добавленных минутах (защитник перебрал жёлтых) и на этом, пожалуй, всё.

Самое интересное осталось за пределами поля – болельщик Рис рассказал о своём путешествии на матч в треде в «Твиттере». И раскрыл полнейший организационный провал, очень напоминающий тот, что происходил перед финалом Лиги чемпионов год назад. К счастью, сейчас обошлось без слезоточивого газа). Вот перевод его истории.

«Я пришёл на час раньше – так я делаю практически каждый раз, когда иду на матч. В Порту я впервые, поэтому надеялся сделать пару фотографий культового «Драгао» до начала игры. Но я и не представлял, что «Порту» и УЕФА для меня приготовили.

Вот мой билет. Я должен был войти через ворота 21, которые находятся на северной стороне стадиона. Когда я туда пришёл, мне сказали, что я ошибся входом, так как в моем билете указано «вход 19». Ничего страшного – я всё равно пришёл пораньше, поэтому направился туда, куда мне указали.

Билет на матч «Порту» — «Интер» Фото: twitter.com/FootballShirtC2

Подойдя к 19-му выходу, я заметил, что там были только болельщики «Интера». Так вот, я не фанат «Порту» и никогда не был на стадионе, поэтому не знал, какая зона отведена для болельщиков гостей. Подумал, что, возможно, я случайно купил билет на гостевой сектор. Пока я поднимался по лестнице, с каждой минутой народу становилось всё больше и больше. Бесчисленным болельщикам «Интера» было отказано во входе, несмотря на наличие действительных билетов: им сообщили, что они оказались не у тех ворот.

К этому моменту матч уже начался. Честно говоря, я чувствовал себя крайне небезопасно, и, полагаю, многие другие чувствовали то же самое. Полиция не делала абсолютно ничего, чтобы помочь или объяснить ситуацию, в которой мы все оказались. Очередь двигалась всё медленнее и медленнее и становилась плотнее… Когда я был близок ко входу, я увидел то, что никто не должен был видеть, собираясь посмотреть футбол. С балкона наверху вышел молодой болельщик «Интера», которого полицейский буквально вытолкнул в толпу. Конечно, фанатам «Интера» это не понравилось, и они начали кричать. Болельщик не должен бояться, что полицея вытолкнет его с балкона. Тот факт, что я вообще это говорю, сам по себе какой-то сумасшедший. Я никогда не забуду этот момент, абсолютно ужасно.

Наконец, когда я добрался до входа, мне сказали, что я должен вернуться к воротам, через которые я изначально пытался войти. Ко входу 21. Большинству других болельщиков тоже было отказано во входе, даже тем, у кого были билеты, в которых было указано, что они должны были пройти через ворота 19 и 20.

Чувствуя своё поражение, я направился обратно ко входу 21. Было уже 20:40, и народ начали отгонять от гейта. Когда на часах стукнуло 20:41, они и вовсе его закрыли, пропустив сотни болельщиков «Порту» – с действительными билетами.

После всех этих хлопот я, как и сотни других фанатов, даже не смог посмотреть матч.



Ужасная демонстрация организации «Порту»/УЕФА – я не уверен, кто именно виноват, но, исходя из послужного списка, я могу предположить…

Часть фанатов так и не пустили на матч «Порту» — «Интер» Фото: twitter.com/FootballShirtC2

Я пообщался с некоторыми фанатами «Порту», которые рассказали мне, что их клуб дважды продал билеты по ошибке, из-за чего многие билеты были признаны недействительными. Так это или нет, сцены, свидетелями которых я стал, не достойны глаз ни одного фаната. Многим, включая меня, пришлось заплатить за авиабилеты, проживание и отпуск, чтобы посетить игру. Я надеюсь, что «Порту» или УЕФА вернут деньги всем этим болельщикам и, по крайней мере, предоставят какую-то компенсацию за транспортные расходы и т.д. Это катастрофа».

Как же так получилось?

В день матча «Порту» объявил, что болельщикам «Интера», купившим билеты на «домашние» сектора, даже через клуб, будет отказано во входе на стадион. Итальянский клуб, в свою очередь, утверждает, что было достигнуто соглашение, что их болельщики будут присутствовать на игре, если они будут одеты в нейтральные цвета.

УЕФА пресс-служба «Нам стало известно, что большая часть приезжих болельщиков приобрела билеты не на гостевой сектор, а остальные места на стадионе. Регламент УЕФА предусматривает, что пять процентов вместимости стадиона должны быть предоставлены команде гостей на отдельном секторе. Ответственность за безопасное обращение со зрителями и связанную с этим политику продажи билетов определяют организатор матча и соответствующие органы. Оба клуба обсудили меры по смягчению последствий. Сейчас УЕФА изучает этот вопрос».

Исполнительный директор итальянского клуба Беппе Маротта заявил, что посвящает выход «Интера» в 1/4 финала ЛЧ болельщикам, которые не смогли этим вечером попасть на стадион.

«Я видел кадры семей, которые были заперты снаружи, плачущих детей, прилетевших сюда из Италии, – сказал он. – Футбол должен олицетворять единство и радость, так что это горькая страница прекрасного вечера. Утром в день матча мы встретились с местными властями, и они заверили нас, что болельщиков пустят даже за пределы гостевой зоны. Но этого не произошло. В основном это были семьи с детьми, которые, конечно же, приехали на стадион не для совершения актов насилия, а для поддержки своей команды. Я не верю, что ситуация была настолько серьезной, чтобы запретить им пройти на стадион. Мы понимаем, что УЕФА не виноват, но чувствуем, что с официальной жалобой можем предотвратить повторение подобных вещей».