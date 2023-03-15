Это решение города, а не УЕФА. Кажется, сделали только хуже.

Немецких фанатов не пустят на матч ЛЧ с «Наполи». Но будет жарко — они всё равно приехали

«Айнтрахт» едет в гости в Неаполь, а за ним и почти 3000 болельщиков, которые уже вчера вечером прибыли в город. Но немецкий клуб мог остаться без поддержки: неделей ранее итальянцы запретили клубу продавать билеты фанатам гостей. Как? Очень просто – заблокировали на государственном уровне.

Перед первым матчем в Германии фанаты «Айнтрахта», согласно сообщениям итальянской прессы, атаковали болельщиков «Наполи» в баре, после чего девять человек были арестованы. Трое получили незначительные травмы, но спустя два часа после инцидента ещё двое снова были избиты немцами в том же самом месте. Полиция Франкфурта была крайне обеспокоена этими столкновениями, так ещё ситуацию накаляло то, что немецкие фанаты объединились с местными болельщиками «Аталанты», у которых давняя история вражды с тифози «Наполи». На самом матче обошлось без жёстких стычек: фанаты «Айнтрахта» устроили мощное пирошоу перед стартом, и на этом весь огонь закончился.

Пирошоу болельщиков «Айнтрахта» перед первым матчем с «Наполи» Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Самое интересное началось потом: на прошлой неделе Министерство внутренних дел Италии издало указ, что всем жителям Германии запрещается приобретать билеты на ответный матч в Неаполе.

«Айнтрахт» поздно вечером был проинформирован УЕФА, что Министерство внутренних дел Италии издаст постановление, запрещающее итальянскому клубу продавать билеты болельщикам франкфуртского клуба на ответный матч 15 марта», — говорилось в сообщении клуба от 7 марта.

Действительно, так и случилось – 8 марта Италия заблокировала продажу билетов гостевым болельщикам, а также запретила вообще впускать фанатов «Айнтрахта» в Неаполь. Но уже в субботу запрет был опротестован в итальянском суде немецкой стороной: юристы, среди которых были и представители фан-движения «Айнтрахта», смогли добиться снятия запрета.

«Наполи» следом выпустил своё заявление: «Клуб глубоко обеспокоен решением предоставить немецким болельщикам доступ к предстоящему матчу Лиги чемпионов.

Озабоченность связана с конкретной возможностью возникновения беспорядков, на что указывает Комитет по анализу спортивных мероприятий Министерства внутренних дел. Решение суда было принято независимо от технических оценок органов, которым поручено выполнение задачи по обеспечению безопасности».

Что случилось дальше? Очередной поворот! 12 марта префект Неаполя Клаудио Паломба подписал указ, запрещающий жителям Франкфурта покупать билеты на ответный матч «для защиты общественной безопасности».

Что сделали фанаты? Правильно – всё равно поехали в Неаполь. Несмотря на закрытый гостевой сектор и запрет продажи билетов немцам. Вероятно, фанаты надеются получить билеты у перекупщиков или же собираются «повеселиться» в городе, тем более что в Неаполь отправились хулиганы из Brigade Nessau.

Будет жарко – почти так же, как на фанатской трибуне «Айнтрахта» в первом матче.