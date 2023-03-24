Англия отомстила Италии за финал Евро-2020. А Кейн вписал своё имя в историю!

Италия и Англии впервые встретились друг с другом после финала Евро-2020. Только на этот раз матч прошёл не на «Уэмбли», а в Неаполе. Обе команды оказались в одной отборочной группе Евро-2024 и сыграли в первом же туре. Получилось очень событийно!

Если сравнить нынешний стартовый состав сборной Италии с тем, что был в финале Евро-2020, то можно обнаружить сразу шесть новых фамилий. Из того списка остались лишь Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Николо Барелла, Жоржиньо и Марко Верратти. На этот раз Роберто Манчини выпустил в центре нападения 23-летнего Матео Ретеги. Натурализованный аргентинец никогда не играл в Европе и всю карьеру провёл в Южной Америке. В этом сезоне он выступает за «Тигре» (девять матчей, шесть голов), но в конце года вернётся в «Бока Хуниорс», который владеет правами на футболиста.

У англичан в сравнении с финалом чемпионата Европы в старте было всего три изменения. С первых минут на поле появились Джуд Беллингем, Букайо Сака и Джек Грилиш. До перерыва команда Гарета Саутгейта смотрелась интереснее соперника и оформила быстрый гол.

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Сначала Доннарумма вытащил мяч из-под перекладины после могучего удара Беллингема, но угловой оказался для хозяев неудачным. Защитники почему-то оставили Гарри Кейна одного на дальней штанге. Удара капитана англичан всё-таки заблокировали, но мяч отскочил точно на Деклана Райса, а тот в касание отправил его в сетку.

В концовке первого тайма ещё один угловой привёл к печальным для сборной Италии последствиям. Снова подача пошла на Кейна, но на этот раз с ним был Ди Лоренцо. Мяч попал в руку капитану «Наполи», и сербский арбитр Срджан Йованович назначил пенальти. Правда, сделал он это не сразу, а только после того, как сбегал к монитору. Для Ди Лоренцо вдвойне обидно, ведь он «привёз» пенальти на родном стадионе.

Кейн спокойно реализовал пенальти, отправив мяч и вратаря по разным углам. Капитан очень эмоционально отпраздновал гол, и у него на это были причины. Во-первых, Гарри отличился пенальти, а ведь он смазал удар с 11-метровой отметки в четвертьфинале ЧМ-2022 с Францией (1:2). Но гораздо важнее, что Кейн вышел на первое место по голам в истории сборной Англии. Он забил 54 мяча и обошёл на один гол Уэйна Руни.

Чуть ли не сразу после этого Кейн выдал удобный пас на Грилиша. Джеку оставалось просто не промахнуться по пустому углу, но он вместо этого пробил вдоль ворот. После такого чудовищного промаха оставалось лишь схватиться за голову. Англия ушла на перерыв с неплохим преимуществом, а Италия так и не нанесла ни одного удара в створ.

Италия — Англия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

А потом о себе напомнил тот самый Ретеги. Итальянцы провели симпатичную комбинацию после обреза Гарри Магуайра, и именно уроженец Аргентины огорчил Джордана Пикфорда. Голевой пас отдал Лоренцо Пеллегрини, который прекрасно оценил ситуацию и увидел открытого партнёра. Кстати, Магуайр после обреза оттоптал ногу Барелле, и тот покинул поле спустя всего несколько минут. А Ретеги здорово дебютировал в сборной Италии!

Задача англичан осложнилась в концовке, поскольку Люк Шоу заработал две жёлтые карточки в течение двух минут. Во втором случае защитник срубил Ретеги, и Манчини характерным жестом просил арбитра наказать соперника. Йованович выдержал паузу, а после стычки футболистов на поле всё-таки оставил гостей в меньшинстве.

У итальянцев было ещё 15 минут с учётом добавленного времени, однако англичане выдержали. В параллельном матче Северная Македония одолела Мальту (2:1) и возглавила таблицу вместе с командой Саутгейта. В этой группе ещё оказалась сборная Украины, но путёвки в Германию получат две команды из пяти. 26 марта Италия сыграет на выезде с Мальтой, а Англия примет украинских футболистов.