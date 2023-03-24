Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Крылья Советов» — сборная Winline Медиалиги — 4:0, благотворительный матч в поддержку Никиты Финито, видео голов

Клуб РПЛ провёл матч по необычным правилам. «Крылья» разгромили сборную Медиалиги
Кирилл Закатченко
«Крылья Советов» — сборная Winline Медиалиги — 4:0
Аудио-версия:
Комментарии
Вратарь Ломаев стал Зиданом, а бомбардир Писарский — Дирижёром.

В чемпионате России пауза, но клубы РПЛ зря времени не теряют. Вчера «Зенит» провёл благотворительный матч в Турции, а сегодня «Крылья Советов» сыграли со сборной Winline Медиалиги. У этой встречи была важная миссия. Все вырученные от продажи билетов средства направят на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито. Несколько недель назад у футболиста обнаружили рак крови. Сейчас Финито проходит курс химиотерапии.

Материалы по теме
«Зенит» достойно сыграл с «Фенербахче». Но пропустил от топ-клуба Турции два нелепых гола
«Зенит» достойно сыграл с «Фенербахче». Но пропустил от топ-клуба Турции два нелепых гола

Пост главного тренера сборной Winline Медиалиги занял бывший игрок «Крыльев Советов» и московского «Динамо» Антон Соснин. В защите действовали два футболиста с опытом игры в РПЛ — Виталий Дьяков и Георгий Тигиев. Хозяева, в свою очередь, вышли на поле в футболках, на которых вместо фамилий были указаны прозвища. К примеру, Дмитрий Цыпченко играл с надписью Цыпа на спине, а у Николая Рассказова красовалось прозвище Рассказ.

Хозяева открыли счёт на шестой минуте. После розыгрыша углового последовала скидка на дальнюю штангу, а там Владислав Шитов (он же Нападатель) огорчил соперника. Защитник приезжей команды выгреб мяч уже из-за линии ворот. Арбитр встречи Юрий Апанасенко сбегал к монитору и в прямом эфире обсудил детали эпизода с комментаторами. Судье хватило одного повтора, чтобы удостовериться в легитимности гола.

Кстати, игра состояла из двух таймов по 25 минут чистого времени. Как только появлялась пауза, секундомер останавливали. Ещё одна фишка матча — периодические включения главных тренеров. На них прикрепили микрофоны, и по ходу игры мы слышали подсказки от Осинькина и Соснина. Конечно, каких-то фантастических тактических нюансов тренеры не раскрыли. «Ты не один! Развернись, отдай!» — примерно такими были указания от главного тренера «Крыльев Советов».

Микрофон нацепили и на арбитра. По окончании основного времени первого тайма судья объявил, что перерыв наступит только после того, как мяч выйдет за пределы поля. Нельзя сказать, что «блогеры» в первом тайме исключительно оборонялись, но первые 25 минут прошли с преимуществом самарского клуба. До перерыва хозяева нанесли четыре удара в створ, а гости — ни одного.

Во время паузы было включение из раздевалки, и мы услышали общение Соснина со своими футболистами: «Ребята, когда они мяч катают туда-сюда, не прижимайтесь. Как только следует передача назад, выходите вперёд и поджимайте их». Помощник Соснина добавил: «У нас в первом тайме было один-два момента. Примерно так же будет и после перерыва, на большее тяжело рассчитывать. Они много атакуют через фланги, через центр было всего пару попыток. Наша задача — не позволять им подавать с краёв, нужно играть плотнее».

После перерыва забавно смотрелась беседа арбитра Апанасенко с футболистом «Крыльев Советов»: «Ну ты же попал ему по ноге. Как не попал? Посмотри повтор! Ну и чего? Задел же по левой ноге». После одного из эпизодов судья снова сбегал к монитору и определил, что нарушение со стороны игрока «Крыльев» было до штрафной, хотя гости рассчитывали на пенальти. Вообще, сразу после перерыва сборная заиграла гораздо активнее. Она чаще била по воротам и заработала много фолов.

Материалы по теме
«Горжусь, что Абрамович интересовался моим мнением». Самый «родной» тренер для РПЛ
Эксклюзив
«Горжусь, что Абрамович интересовался моим мнением». Самый «родной» тренер для РПЛ

Во втором тайме в составе «Крыльев Советов» вышли Водолаз и Дирижёр, они же Александр Коваленко и Владимир Писарский. Но второй гол оформил Георгий Зотов. После углового Гога (так у него было написано на футболке) оказался первым на подборе и шарахнул из-за пределов штрафной площади — мяч по красивой траектории влетел в ворота.

За шесть минут до конца «блогеры» взяли тайм-аут и воспользовались правом ввести в игру красный мяч. Каждый гол в данном случае конвертируется в два — ещё одна фишка этого необычного матча. При этом красным мячом играли ограниченное время, а именно три минуты. Как только мяч снова поменяли на белый, «Крылья» оформили третий гол. Дирижёр (Писарский) отдал элегантный пас пяткой на Хлуса (Хлусова), и тот закрепил преимущество хозяев.

А на последних секундах вратарь сборной Будаков прибежал в чужую штрафную. Самарцы провели контратаку, и Егор Тоцкий переправил мяч в пустые ворота. Ассистент главного арбитра посмотрел повтор эпизода и определил, что во время голевой атаки всё-таки не было офсайда. «Крылья» разгромили соперника — 4:0.

Прямо по ходу встречи организаторы придумали ещё одно нововведение. Командам нужно было провести дополнительный тайм длиной в 15 минут, при этом счёт обнулили. Получился своеобразный мини-матч. Таким образом, сборная Winline Медиалиги получила шанс на реванш.

На последние полторы минуты Осинькин выпустил Ивана Ломаева. Но вратарь вышел в форме полевого игрока с фамилией Зидан на спине. Ивана частенько травят за финт, который он исполнил за пределами штрафной в прошлогоднем матче РПЛ с «Химками». На последних секундах Ломаев не попал по мячу, нанося удар «боковыми ножницами», что развеселило Осинькина. В итоге третий тайм завершился без голов, и команды решили обойтись без серии пенальти. Самое главное, что организаторы собрали более 670 тыс. рублей для Никиты Финито.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023