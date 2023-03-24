Клуб РПЛ провёл матч по необычным правилам. «Крылья» разгромили сборную Медиалиги

В чемпионате России пауза, но клубы РПЛ зря времени не теряют. Вчера «Зенит» провёл благотворительный матч в Турции, а сегодня «Крылья Советов» сыграли со сборной Winline Медиалиги. У этой встречи была важная миссия. Все вырученные от продажи билетов средства направят на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито. Несколько недель назад у футболиста обнаружили рак крови. Сейчас Финито проходит курс химиотерапии.

Пост главного тренера сборной Winline Медиалиги занял бывший игрок «Крыльев Советов» и московского «Динамо» Антон Соснин. В защите действовали два футболиста с опытом игры в РПЛ — Виталий Дьяков и Георгий Тигиев. Хозяева, в свою очередь, вышли на поле в футболках, на которых вместо фамилий были указаны прозвища. К примеру, Дмитрий Цыпченко играл с надписью Цыпа на спине, а у Николая Рассказова красовалось прозвище Рассказ.

Хозяева открыли счёт на шестой минуте. После розыгрыша углового последовала скидка на дальнюю штангу, а там Владислав Шитов (он же Нападатель) огорчил соперника. Защитник приезжей команды выгреб мяч уже из-за линии ворот. Арбитр встречи Юрий Апанасенко сбегал к монитору и в прямом эфире обсудил детали эпизода с комментаторами. Судье хватило одного повтора, чтобы удостовериться в легитимности гола.

Кстати, игра состояла из двух таймов по 25 минут чистого времени. Как только появлялась пауза, секундомер останавливали. Ещё одна фишка матча — периодические включения главных тренеров. На них прикрепили микрофоны, и по ходу игры мы слышали подсказки от Осинькина и Соснина. Конечно, каких-то фантастических тактических нюансов тренеры не раскрыли. «Ты не один! Развернись, отдай!» — примерно такими были указания от главного тренера «Крыльев Советов».

Микрофон нацепили и на арбитра. По окончании основного времени первого тайма судья объявил, что перерыв наступит только после того, как мяч выйдет за пределы поля. Нельзя сказать, что «блогеры» в первом тайме исключительно оборонялись, но первые 25 минут прошли с преимуществом самарского клуба. До перерыва хозяева нанесли четыре удара в створ, а гости — ни одного.

Во время паузы было включение из раздевалки, и мы услышали общение Соснина со своими футболистами: «Ребята, когда они мяч катают туда-сюда, не прижимайтесь. Как только следует передача назад, выходите вперёд и поджимайте их». Помощник Соснина добавил: «У нас в первом тайме было один-два момента. Примерно так же будет и после перерыва, на большее тяжело рассчитывать. Они много атакуют через фланги, через центр было всего пару попыток. Наша задача — не позволять им подавать с краёв, нужно играть плотнее».

После перерыва забавно смотрелась беседа арбитра Апанасенко с футболистом «Крыльев Советов»: «Ну ты же попал ему по ноге. Как не попал? Посмотри повтор! Ну и чего? Задел же по левой ноге». После одного из эпизодов судья снова сбегал к монитору и определил, что нарушение со стороны игрока «Крыльев» было до штрафной, хотя гости рассчитывали на пенальти. Вообще, сразу после перерыва сборная заиграла гораздо активнее. Она чаще била по воротам и заработала много фолов.

Во втором тайме в составе «Крыльев Советов» вышли Водолаз и Дирижёр, они же Александр Коваленко и Владимир Писарский. Но второй гол оформил Георгий Зотов. После углового Гога (так у него было написано на футболке) оказался первым на подборе и шарахнул из-за пределов штрафной площади — мяч по красивой траектории влетел в ворота.

За шесть минут до конца «блогеры» взяли тайм-аут и воспользовались правом ввести в игру красный мяч. Каждый гол в данном случае конвертируется в два — ещё одна фишка этого необычного матча. При этом красным мячом играли ограниченное время, а именно три минуты. Как только мяч снова поменяли на белый, «Крылья» оформили третий гол. Дирижёр (Писарский) отдал элегантный пас пяткой на Хлуса (Хлусова), и тот закрепил преимущество хозяев.

А на последних секундах вратарь сборной Будаков прибежал в чужую штрафную. Самарцы провели контратаку, и Егор Тоцкий переправил мяч в пустые ворота. Ассистент главного арбитра посмотрел повтор эпизода и определил, что во время голевой атаки всё-таки не было офсайда. «Крылья» разгромили соперника — 4:0.

Прямо по ходу встречи организаторы придумали ещё одно нововведение. Командам нужно было провести дополнительный тайм длиной в 15 минут, при этом счёт обнулили. Получился своеобразный мини-матч. Таким образом, сборная Winline Медиалиги получила шанс на реванш.

На последние полторы минуты Осинькин выпустил Ивана Ломаева. Но вратарь вышел в форме полевого игрока с фамилией Зидан на спине. Ивана частенько травят за финт, который он исполнил за пределами штрафной в прошлогоднем матче РПЛ с «Химками». На последних секундах Ломаев не попал по мячу, нанося удар «боковыми ножницами», что развеселило Осинькина. В итоге третий тайм завершился без голов, и команды решили обойтись без серии пенальти. Самое главное, что организаторы собрали более 670 тыс. рублей для Никиты Финито.