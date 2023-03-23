«Зенит» достойно сыграл с «Фенербахче». Но пропустил от топ-клуба Турции два нелепых гола

Лидер чемпионата России провёл матч с турецким топ-клубом. «Зенит» временами неплохо смотрелся в атаке, но пропустил два мяча в результате ошибок.

Оба клуба заранее сообщили, что все вырученные средства перечислят пострадавшим от разрушительного землетрясения. Стороны вели переговоры о проведении матча ещё до стихийного бедствия, а после трагических событий приняли решение о проведении благотворительной игры.

Разумеется, обе команды выставили не самые оптимальные составы. Кто-то травмирован, кто-то уехал в сборные. Кстати, игроки «Фенербахче» вышли на матч в специальных футболках. На номера были нанесены фотографии погибших в результате турецкой катастрофы.

Футболисты «Зенита» во время минуты молчания перед матчем Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» быстро пропустил, а гол стал следствием ошибки Алексея Сутормина, который «привёз» на ровном месте. Футболист «Зенита» упал у своей штрафной площади, а атакующие игроки «Фенербахче» воспользовались подарком. Сердар Дурсун выдал великолепный пас пяткой, а Мерт Хакан Яндаш пробил точно в дальний угол. Вышедший в основе вратарь Александр Васютин оказался бессилен.

«Зенит» быстро пришёл в себя и завладел преимуществом. На этом отрезке в центре внимания привычно был Малком. Сначала бразилец с российским паспортом не реализовал выход один на один после остроумной передачи Зелимхана Бакаева — вратарь отразил удар нападающего. Но буквально через пару минут Малком перехитрил голкипера Ирфана Эгрибаята ударом с 11-метровой отметки. Форвард пробил в правый от себя угол, а вратарь улетел в противоположный. К слову, пенальти заработал Густаво Мантуан, который протолкнул мяч, после чего в бразильца влетел защитник «Фенербахче» Йигит Демир.

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Через несколько минут турецкая бригада арбитров назначила пенальти в ворота «Зенита». Арсен Адамов готовился к выносу, но из-за его спины внезапно выскочил Жоао Педро. В итоге защитник «Зенита» вместо мяча попал по ноге соперника. К «точке» подошёл сам пострадавший и залепил в перекладину. Васютин угадал направление удара, но попади соперник чуть ниже, вряд ли бы потащил.

В концовке тайма гости создали самый красивый гол первого тайма. Затяжная атака «Зенита» завершилась тем, что Малком стянул на себя сразу трёх защитников и откатил на совершенно свободного Клаудиньо. У того было время, чтобы заняться обработкой, но полузащитник пробил сразу и не прогадал — мяч по красивой траектории влетел точно в дальний угол. Таким образом, на перерыв «Зенит» ушёл с небольшим преимуществом в счёте.

Клаудиньо празднует гол в ворота «Фенербахче» Фото: fc-zenit.ru

Матч хоть и был товарищеским, но соперники совершенно не церемонились друг с другом. В первом тайме запомнились несколько жёстких подкатов, а сразу после перерыва страсти разгорелись с новой силой. Бакаев нарушил правила, за что получил жёлтую карточку. После этого на россиянина налетел Яндаш — он схватил Зелимхана за шею и что-то сказал. Подоспевшие футболисты обоих клубов разрулили ситуацию, а Бакаева успокаивали Малком и Дмитрий Чистяков.

«Фенербахче» отыгрался в середине второго тайма. И снова не обошлось без ошибки футболиста «Зенита». Бора Айдынлык пальнул из-за пределов штрафной, а вышедший на замену в перерыве Даниил Одоевский не справился с могучим ударом. Вратарь «Зенита» неудачно подставил руки, и мяч от них влетел в дальний угол. Правда, через пару минут Одоевский исправился — отразил ногой опасный удар примерно с 15 метров.

В концовке встречи Сергей Семак выпустил на поле 19-летнего полузащитника Владислава Сауся. В этом сезоне молодой футболист выходил на поле только в матчах второй команды «Зенита» (20 встреч, два гола, пять ассистов). Почти сразу после этого стало тревожно, поскольку Малком упал в чужой штрафной и схватился за лицо. На повторе показалось, что соперник всё-таки попал пальцами чуть ли не в глаз игроку «Зенита», но арбитр нарушения не зафиксировал. А система VAR на этом матче не работала.

На последних минутах «Зенит» был близок к третьему голу, но удар Малкома из хорошей позиции заблокировал защитник. Любопытно, что арбитр не добавил ни одной минуты ко второму тайму. В целом команды провели неплохой матч, который временами совсем не напоминал товарищеский. Российский клуб сыграл с европейской командой, а Семак проверил в том числе игроков, не всегда выходящих в основе.