«Спартак» и «Динамо» забили шесть голов в дерби. Кошмарный матч Селихова!

«Спартак» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В 22-м туре РПЛ красно-белые не смогли переиграть в дерби «Динамо».

В основу «Спартака» вернулись пропускавшие кубковый матч Селихов и Соболев. Снова не было в заявке капитана команды Джикии и лучшего бомбардира Промеса – они продолжают восстанавливаться от травм. В состав «Динамо» вернулся Смолов (начал дерби на скамейке запасных), который был самым обсуждаемым игроком бело-голубых после вылета из Кубка России, несмотря на то что не участвовал в матче с «Акроном».

Гильермо Абаскаль начал матч по привычной для «Спартака» в этом сезоне схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите, и красно-белые доминировали в центре поля. Больше владели мячом, лучше распоряжались им. Если динамовцам при выходе из обороны не удавалось быстро разворачивать зарождавшуюся атаку на фланговых защитников или других свободных игроков, они получали проблемы под давлением хозяев.

В результате «Спартак» забил быстрый гол уже на седьмой минуте. Ключевым в этом эпизоде стал резкий рывок правого защитника Хлусевича к воротам Шунина. Нгамалё не среагировал на движение Даниила, поэтому Маричал вынужден был бросить зону Соболева, чтобы переключиться на нежданного гостя в штрафной. Центрфорвард остался свободным и, получив передачу от Хлусевича, решил эпизод.

Потом «Спартак» потерял Хлусевича, который умудрился травмироваться, нарушая правила на Нгамалё (ещё и жёлтую карточку заработал). Абаскаль сделал чуть больший акцент на оборону, в частности, Игнатов ушёл из центра налево. Красно-белые продолжали контролировать ситуацию на поле, а у «Динамо» впереди страдал без мяча Тюкавин, который до момента с голом совершил всего семь касаний. Но на 35-й минуте форвард бело-голубых сделал гол! Тут оплошал Литвинов. Дал Тюкавину принять мяч, отскочив от него, а потом пустил соперника за спину. Как итог – гол Захаряна. Хоть какой-то ответ Арсена критикам.

Вообще, дерби выходило не самым зрелищным – ничто не предвещало такого количества голов до перерыва. Тем не менее на 40-й минуте «Спартак» снова повёл. Маричал крайне неудачно сыграл на приёме, а Даса почему-то бросил Бальде. Кейта забил во втором матче подряд. Действительно пришло его время!

В концовке первого тайма в центре внимания опять оказался Соболев. Александр явно перестарался, когда «нырнул» на пенальти, почувствовав руку Фомина на плече. Судья Иванов не поставил 11-метровый – и вряд ли ЭСК сочтёт это ошибкой. А в компенсированное время Соболев… забил в свои! Но его вины в автоголе нет. Центрфорварда подставил ляпом на выходе при подаче углового Селихов.

Первый тайм, несмотря на ничейный исход, приближал возможную отставку Славиши Йокановича. Второй тайм гости начали лучше, выгрызали больше мячей в центре поля. Сербский тренер смог в раздевалке донести до игроков на английском, русском или каком-то ещё языке свои мысли и поменял Маричала, который, кажется, вообще не прогрессирует со дня перехода в «Динамо». Впрочем, вскоре после перерыва случился ещё один спорный момент в штрафной бело-голубых – попадание мяча в руку защитника. Иванов и тут не дал пенальти, считая, видимо, что рука изначально была прижата, а потом динамовец и вовсе убирал её.

На 66-й минуте «Спартак» вновь подвёл тот, от кого этого совершенно не ждали – Селихов! Понятно, что голкипера красно-белых смутило движение Тюкавина, который стремился дотянуться до мяча, посланного в штрафную Макаровым. Но нападающий «Динамо» явно не успевал, поэтому Александр должен был реагировать и прыгать. Однако Селихов застыл, словно внезапно увидел перед собой не мяч, а чёрную мамбу. Дерби с «Динамо» – безусловно, один из худший матчей в карьере кандидата в сборную России. Что ж, бывают и такие дни.

Всё оставшееся время «Динамо» откровенно играло на сохранение минимальной победы, оставив впереди лишь свежего Смолова. «Спартак» заполнял штрафную Соболевым, Мартинсом, свежими Мелёшиным и Зиньковским. Соболев, переигрывая Майсторовича и Сазонова, дважды простил бело-голубых после кроссов – точнее, однажды гостей спас суперсейвом Шунин. За 10 минут до конца хозяева всё же заработали пенальти с третьей попытки. Вообще, момент с падением Зобнина после единоборства с Дасой в штрафной был похож на момент с падением Соболева: почувствовав руку соперника на теле, спартаковец упал. Не удивило бы, если бы Иванов, посмотрев повтор, отметил 11-метровый. Но нет – судья не согласился с коллегой на VAR, что эпизод нужно проверять дополнительно. И форвард сборной России с «точки» оформил дубль.

«Спартак» с гигантским трудом спас матч, который вполне мог выиграть. Красно-белые в два раза превзошли бело-голубых по ударам – 20:10 (в створ – 7:4) и намного по передачам в финальной трети – 182:142. Команда Абаскаля на два очка отстаёт от «Ростова» Валерия Карпина при игре в запасе у конкурента.