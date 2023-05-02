Возвращение Месси в «Барселону» всё ближе. Ради этого клуб идёт на масштабные перемены

Главная трансферная интрига «Барселоны» связана с возможным летним возвращением Лионеля Месси. Для этого боссам каталонцев придётся изрядно постараться, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Ранее мы уже рассказывали, насколько реалистичен переезд Месси обратно в Барселону. Насколько с того момента каталонцы стали ближе к возвращению аргентинца?

Руководство «Барселоны» встречалось с представителями Ла Лиги для согласования решения по вопросу о попадании под правила финансового фэйр-плей. Дело в том, что расходы каталонцев превышают доходы, из-за чего в их отношении ввели ряд ограничений. Из-за этого «Барса» не может регистрировать контракты игроков: например, по этой причине за основу до сих пор не заявлен Гави. «Барселоне» необходимо сократить расходы минимум на € 200 млн, чтобы получить возможность работать на трансферном рынке. Боссы сине-гранатовых предлагали Ла Лиге сокращать расходы постепенно, в течение трёх лет. Но это предложение отвергли.

Нерешённый вопрос препятствует осуществлению трансферов Иньиго Мартинеса, Илкая Гюндогана и Лионеля Месси, с которыми клуб хочет договориться о переходе в качестве свободных агентов.

Хавьер Тебас президент Ла Лиги «Должен быть отток игроков, снижение заработной платы, чтобы была возможность зарегистрировать Месси. И есть факт, которого мы не знаем, это зарплата Лео. «Барселона» не похожа на «ПСЖ»: у них есть нефть и деньги, которые позволяют платить большую зарплату. «Барса» должна уменьшить фонд зарплат, чтобы подписывать игроков. Это как в метро: выпустите одних, чтобы другие могли войти».

Однако спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани ранее заявил, что «клуб ожидает интересное лето». Что же необходимо сделать руководству, чтобы оправдать ожидания болельщиков и решить вопрос с фэйр-плей и Ла Лигой? Очевидно – продать футболистов и разгрузить зарплатную ведомость.

Например, клуб хочет расстаться с находящимися в аренде Серджино Дестом («Милан»), Клеманом Лангле («Тоттенхэм»), Самуэлем Юмтити («Лечче»). Главное препятствие – большая зарплата и плохая форма футболистов. Так, Юмтити – второй футболист Серии А по зарплате (больше только у Влаховича), а Лангле провёл неудачный сезон в АПЛ, поэтому «Тоттенхэм» не хочет выкупать защитника. Но если «Барса» всё же продаст трёх футболистов, то, согласно сайту Transfermarkt, заработает около € 30 млн + освободит зарплатный фонд примерно на € 26 млн (общая сумма зарплат, согласно сайту Capology: Лангле – € 8 млн, Юмтити – € 12 млн и Дест – € 6 млн).

Клеман Лангле и Самуэль Юмтити Фото: Alex Caparros/Getty Images

Также каталонцам придётся попрощаться с частью действующих игроков. Разброс слухов о потенциальных кандидатах огромен. Проще сказать, от кого «Барса» точно не откажется. Mundo Deportivo сообщил, что Хави предоставил руководству список из 10 игроков, кто ему необходим. В него вошли: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде, Гави, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски.

По остальным готовы общаться. Самыми прибыльными продажами могут стать трансферы Ансу Фати, Феррана Торреса и Рафиньи. Испанские СМИ сообщают, что «Барса» может согласиться на расставание с Фати за € 70 млн, с Торресом – за € 25 млн, а с Рафиньей – за € 50 млн.

Остаётся неясной судьба двух ветеранов – Серхио Бускетса и Жорди Альбы. Полузащитник получает € 37 млн в год, защитник – почти € 21 млн. Они – в топ-4 самых высокооплачиваемых игроков команды. Ранее сообщалось, что если Месси вернётся в Каталонию, то и Альба, и Бускетс останутся. При этом они готовы пойти на сокращение оклада. Контракт Бускетса кончается летом-2023, у Альбы – в следующем июне. Сокращение зарплат сильно оздоровит соответствующий клубный фонд и поможет ветеранам воссоединиться с Месси.

Также руководство планирует с 30 июня закрыть клубное телевидение Barca TV и сократить 150 сотрудников. Тяжёлое решение, которое также поможет вписаться в финансовый фэйр-плей Ла Лиги. Ещё одна идея – создание музея, главной фигурой которого станет Месси. Боссы хотят пожертвовать для этого бывшими помещениями академии, расположенными рядом с «Кампу Ноу». Согласно плану, это привлечёт туристов и фанатов, что станет источником дополнительного дохода.

Хави главный тренер «Барселоны» «Пока мы не знаем, случится ли возвращение Месси. Рано об этом говорить. Мы полностью сосредоточены на титуле в Ла Лиге. Что до трансферов — посмотрим. На встрече руководства клуба с боссами Ла Лиги речь будет не только о возможном возвращении Лео. Эта встреча нужна, чтобы «Барселона» могла улучшить состав на следующий сезон. Но сейчас это не такой важный вопрос — нам нужно сделать всё, чтобы выиграть чемпионат».

Несмотря на все сложности в отношениях между «Барсой» и Ла Лигой, клуб с большой долей вероятности сможет сократить расходы и добиться необходимых экономических показателей. Возвращение Месси в родной клуб становится всё ближе и ближе. Правда, на данный момент абсолютно неясно, правильно ли поступает «Барселона» – ради возвращения легенды увольняет людей, продаёт футболистов и строит новый музей.