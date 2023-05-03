«Галицкий — пример: в бизнесе и в футболе». Как же много общего у «Акрона» и «Краснодара»

«Краснодар» и «Акрон» – два самых известных частных клуба России. О проекте Сергея Галицкого мы знаем практически всё: недавно клуб отметил 15-летие, за которое поднялся из низших лиг в РПЛ. У «Акрона» более скромная история – клуб существует только с 2018 года. Но некоторые моменты развития очень похожи.

У обоих клубов владельцы тратят собственные деньги

Все знают, что «Краснодар» существует на деньги Сергея Галицкого. Если до продажи «Магнита» часть бюджета закрывали смежные партнёры, то потом их почти не осталось. На сайте в графе спонсоров нет никого. Есть только партнёр – банк «Уралсиб».

Год назад некоторые сомневались, что «Краснодар» в принципе выживет. Ведь немалая часть средств Галицкого, по данным разных медиа, была на счетах за рубежом. Но клуб преодолел сложное время, а финансирование продолжается. По данным «СЭ», бюджет на 2023 год – от 4,5 до 5 млрд рублей. Не великая сумма для РПЛ, но позволяющая держаться на уровне.

Сергей Галицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Схема финансирования «Акрона» похожа на ту, что была у Галицкого до 2018-го. Часть средств закрывает холдинг, в честь которого и назвал клуб. Другая идёт из кармана основателя Павла Морозова. Именно он создал компанию «Акрон Холдинг» и одноимённую команду. Сначала на детском уровне, а потом и на профессиональном.

Неизвестны процентные соотношения вложенных средств и точный бюджет клуба. По данным на 2020 год, он составлял 120 миллионов рублей. Но сейчас наверняка стал больше.

«Акрон Холдинг» – один из крупнейших в России промышленно-металлургических холдингов полного цикла, удерживающий лидерские позиции по объёмам заготовки и переработки лома чёрных и цветных металлов. Основатель компании и президент клуба Морозов называет Галицкого ориентиром.

Павел Морозов Фото: Из личного архива Павла Морозова

«К сожалению, пока с Сергеем Николаевичем лично незнаком. Конечно, он для меня пример — как в бизнесе, так и в футболе. Очень его уважаю. Других примеров в российском футболе не вижу, считаю его вклад в него бесценным. То, какую академию он построил, вызывает у меня восхищение и белую зависть», – сказал Морозов в интервью «СЭ».

Оба клуба приглашали иностранцев, но теперь там работает больше своих

Известно, что Галицкий в разные годы питал слабость к иностранным специалистам. Например, приглашал в академию тренеров из европейских и даже африканских стран. А в соцсетях возмущался, почему он должен платить за это налог. В главной команде всё было спокойнее: из первой волны тренеров зарубежным паспортом обладал только Славолюб Муслин.

Кононова и Гончаренко за иностранцев мы не считаем, так как они уж очень давно в России. Следующий этап – немец Даниэль Фарке, который отработал полтора месяца, и серб Владимир Ивич – нынешний тренер команды. При этом едва ли это можно назвать тенденцией. Просто в конкретный момент на рынке не было подходящих специалистов. А следующий наверняка будет с российским паспортом.

Владимир Ивич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Морозова в «Акроне» в какой-то момент также наступил этап любви к зарубежным тренерам. В октябре 2020-го рулить командой стали два молдаванина – Игорь Пикущак (он, кстати, долгое время отработал в структуре «Краснодара») и Владимир Жэпэлэу – сейчас техдиректор в румынском клубе. Они проработали год, а потом «Акрон» пригласил на должность главного тренера испанца Рамона Трибульеча. Параллельно с ним пришёл шотландский спортивный директор Крис Докерти.

«Европейский футбол сильно прогрессирует в последнее время, становится более скоростным, динамичным. Даже команды из небольших и небогатых стран Европы показывают очень качественный и интересный футбол – игроки отлично контролируют мяч, отличаются тактической выучкой. Мы искали специалистов, которые разделят философию и принципы клуба, смогут внести тактическую гибкость и поднять команду на новый уровень», – говорил официальному сайту клуба Морозов.

Но идея быстро зачахла. В марте прошлого года все иностранные специалисты покинули Россию. Так что доверились своим. Теперь спортивный директор – Арам Задоян. А главный – Виталий Калешин.

У обоих мощные академии — Галицкий создал её с нуля, а «Акрон» получил в управление

Известно, что для Галицкого созданная им академия значит очень много. Там и топовая инфраструктура, и классные тренеры, и отзывы как об одной из лучших школ Европы. И мечта, которая была не так давно реализована – 11 воспитанников в составе. Он к этому пришёл спустя 14 лет. Ведь сама академия была создана в 2008-м.

«Акрон» пошёл по другому пути. Сокращённому варианту. Просто взял в управление известную академию имени Коноплёва в Тольятти. В последние годы она загибалась из-за отсутствия подходящего финансирования. Но теперь всё в порядке. Деньги поступают исправно, инфраструктура улучшается. Соответственно, можно ждать новых выпускников.

Академия футбола имени Коноплёва в Тольятти Фото: afbk.ru

«Последние три года мы стремились к тому, чтобы каким-то образом взять академию в управление. Думали купить, взять в концессию, рассматривали какие-то другие формы сотрудничества. В результате непрерывных переговоров с областью достигли соглашения, что берём академию в концессию на 20 лет. При этом у нас есть безусловные обязанности по улучшению её инфраструктуры. Мы должны вложить 500 миллионов рублей, но уже очевидно, что потратим кратно больше. Я купил шесть итальянских футбольных полей, они уже лежат на складе. Весной начнём строительные работы, будем перестилать поля. Инвестиции в академию будут глобальными», – говорил Морозов «СЭ».

И похожие цели — «Акрон» тоже очень хочет в РПЛ

Руководство «Акрона» с 2020 года заявляет об амбициях выйти в РПЛ. Но, несмотря на глобальные достижения в Кубке России, в Первом дивизионе дела идут не очень. Команда на 13-м месте и в девяти очках от четвёртой строчки, которая позволяет сыграть в стыковых матчах. До конца сезона пять туров. Очевидно, что шансов оказаться в топ-4 почти нет.

Болельщики «Акрона» Фото: fcakron.ru

Вероятно, задача будет перенесена на следующий сезон. Вот что говорил на этот счёт Морозов.

«Ставлю цель выхода в РПЛ с первого дня, как мы попали в ФНЛ. Не могу сказать команде, что у нас четыре года на раскачку, а на пятый будем выходить в Премьер-Лигу. Я амбициозный человек, и мне нужны амбициозные футболисты. Цель стоит, другой вопрос – когда мы её сможем достичь.

В этом сезоне, конечно, уже не думаю, что получится. Будет здорово, если она осуществится в следующем. Я сказал команде, что гарантирую увеличение финансирования. Понятно, что есть проблема с требованиями РПЛ — в частности по стадиону. Но у нас в Самарской области есть «Самара Арена», стадион ЧМ-2018. И если мы выйдем в Премьер-Лигу, то временно будем делить его с «Крыльями Советов» и играть там. В то же время не думаю, что реконструкция тольяттинского «Торпедо» займёт очень уж много времени. И если мы поймём, что выходим в РПЛ, то ускорим процесс до максимума. За полгода, максимум год мы его реконструируем», – сказал он «СЭ».

Игроки «Акрона» Фото: fcakron.ru

Стадион – действительно важная история. Клуб пока отказался от строительства собственной арены из-за слишком большой стоимости. Но и РПЛ пока нет, поэтому играют в Жигулёвске.

Интересно, что «Краснодар» вышел в Премьер-Лигу на четвёртый год существования. Но не по спортивному принципу. Причём оба раза. Сначала заскочили в Первый дивизион с третьего места. Потом в РПЛ – с пятого. Когда у клуба есть возможности и стабильное финансирование, все вопросы решаются на удивление быстро.

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