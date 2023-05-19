«По стилю игры я скорее там, где Клопп». Игнашевич вывел «Балтику» в РПЛ спустя 25 лет!

«Балтика» — в Российской Премьер-Лиге! Калининградцы сыграют в высшем дивизионе впервые за 25 лет. Помогла «Балтике» осечка «Алании»: владикавказцы сыграли вничью в гостях с «Акроном». Теперь калининградская команда не может опуститься ниже второго места даже теоретически. Даже если завтра проиграют «Рубину». Выход в РПЛ – исторический успех для Калининграда. А что вообще известно о «Балтике»?

Последний раз калининградцы выступали в РПЛ в сезоне 1998 года. Команда заняла 15-е место и вылетела в первый дивизион. После этого клуб пережил кучу проблем, вылет во Вторую лигу и постепенный подъём наверх. «Балтика» долгое время пыталась запрыгнуть в РПЛ, но каждый раз что-то мешало: обидные поражения, сила конкурентов, слабость состава. Решить поставленную задачу позвали Сергея Игнашевича. Легенда российского футбола возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Первый сезон под руководством экс-защитника ЦСКА команда завершила на 10-м месте. Но к чемпионату-2022/2023 «Балтика» усилила состав. В команду пришли ряд футболистов, например: защитники Никола Радмановац, Кирилл Маляров и Александр Пуцко, полузащитники Григорий Борисенко, Тигран Аванесян, а также форварды Гедеон Гузина и Дмитрий Барков.

Гол забивает «Балтика» Фото: vk.com/fcbaltika

«Балтика» прошла сезон-2022/2023 ровно, не покидая зону выхода в РПЛ. Уникальная статистика: калининградцы уступили в 1-м туре, а затем не уступают на протяжении 30 (!) встреч. Это рекорд Первой лиги. Главные действующие лица команды: защитники Кирилл Маляров, Никола Радмановац, полузащитники Ян Казаев, Александр Осипов, Владислав Лазарев, а также форварды Гедеон Гузина и Тамерлан Мусаев.

Боснийский нападающий Гузина вообще лучший бомбардир Первой лиги. На счету 29-летнего футболиста 13 голов в 30 встречах. Самые дорогие игроки «Балтики» — вратарь Максим Бориско, а также полузащитники Ян Казаев и Александр Осипов (все – по € 600 тыс.).

Кирилл Волженкин генеральный директор «Балтики» «Событие по меньшей мере историческое для Калининграда — 25 лет город не был в Премьер-Лиге. Мы наконец-то возвращаемся. Сложно передать словами. Мы очень долго к этому шли, и наконец мы там. Ждём начала нового сезона!»

Но главная звезда команды – тренер Игнашевич. Вот как он определяет свой тренерский стиль: «Да, мы хотим всё держать под контролем. У нас есть много тренеров, которые отвечают за свой участок работы, в этом наша сила. Думаю, все прекрасно знают правило — дисциплина бьёт класс. По стилю игры я скорее там, где Клопп. Мне нравится агрессивная игра на протяжении 90 минут, мне нравится доминировать, играть результативно и эффективно. Эффективность и результат важнее общей эстетики».

Теперь специалисту необходимо решить новую задачу – не вылететь в первый сезон обратно в Первую лигу. Руководство калининградцев рассчитывает остаться в РПЛ. «Конечно, какое-то время мы прорабатывали стратегию, селекционную политику и общую концепцию. Готовимся к РПЛ уже какое-то время. Не хотел бы называть цели на следующий сезон сейчас. Однако мы точно не хотим быть командой-лифтом, которая вылетит в первый же сезон. Мы хотим остаться в РПЛ всерьёз и надолго, как это говорится», — отметил гендиректор «Балтики» Волженкин в беседе с «Чемпионатом».

Сергей Игнашевич Фото: vk.com/fcbaltika

Также «Балтика» украсит РПЛ своим стадионом. Калининград принимал ЧМ-2018, к турниру в городе построили классную арену вместимостью 35 тысяч зрителей. «Балтика» — самый посещаемый клуб Первой лиги. В среднем на одну встречу приходит 9845 зрителей (второе место — «Рубин» — 7490). «Балтика» выделялась на фоне Первой лиги и своим подходом ко встрече соперников и матчдэй. Калининградская медиаслужба готовила уникальную программу к каждой команде, приезжающей к ним в гости.

Теперь «Балтике» предстоит встречать у себя «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие клубы РПЛ. Ждём в Калининграде крутую посещаемость, классные матчдэй-программы и качественный футбол в исполнении команды Игнашевича.