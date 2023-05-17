Не всех лидеров Первой лиги пустят в стыки. В РПЛ может появиться ещё один клуб из Москвы

РПЛ и Первая лига ― на финишной прямой. Совсем скоро между ними произойдёт ротация: первые две команды Первой лиги выйдут в РПЛ напрямую, а третье и четвёртое места должны сыграть стыковые матчи с 15-й и16-й командами РПЛ.

Ключевой вопрос при выходе команд в РПЛ ― лицензирование. В российском футболе часто бывало, что команды, заслужившие выход в элиту по спортивному принципу, лицензию не получали. Мы разобрались, кто из клубов Первой лиги, идущих высоко в турнирной таблице, готов к выходу в РПЛ.

Таблица Первой лиги

Как дела у тех, кто выходит напрямую?

Почти очевидно, что в РПЛ напрямую выйдут «Балтика» и «Рубин». За три тура до конца калининградцы опережают находящуюся на третьем месте «Аланию» на девять очков, а казанцы ― на семь. Наши источники подтверждают, что с получением лицензии РФС-1 для выступления в РПЛ у обоих клубов проблем не возникнет.

Кто может попасть в стыковые матчи? Какой там регламент?

На стыковые матчи могут претендовать не две, а четыре команды Первой лиги. Да, в первую очередь в стыках должны участвовать третья и четвёртая команды лиги. Но, согласно регламенту РФС, такая возможность есть ещё у пятой и шестой, при условии, что у них с лицензией всё будет в порядке, а у кого-то из клубов с третьего и четвёртого мест ― нет.

Если же лицензирование пройдет только одна из четырех команд с третьего по шестое место, то клуб, занявший 13-е место в РПЛ, никуда не вылетает. Единственный же стыковой матч играется между 14-м местом в РПЛ и той единственной командой Первой лиги, которая пройдёт лицензирование.

Кто сейчас претендует на стыковые матчи? Как у них дела с лицензированием?

Если бы Первая лига закончилась прямо сейчас, то в стыковые матчи выходили бы «Алания» и «Енисей», а запасными вариантами были бы «Динамо» Махачкала и «Родина». Как обстоят дела с лицензированием у этих команд?

«Алания» ― третье место в Первой лиге

«Алания» ― одна из тех команд, с которой ситуация ясна. По нашей информации, владикавказский клуб даже не подавался на лицензию РФС-1 из-за продолжающейся реконструкции своего стадиона. Сейчас «Алания» играет в Грозном, но регламент РПЛ запрещает клубу-участнику выступать на стадионе не из своего региона.

Итог: «Алания», несмотря на текущее третье место в Первой лиге, в стыковых матчах участвовать не будет.

«Алания» в стыковых матчах участвовать не будет Фото: ФК «Алания»

«Енисей» ― четвёртое место в Первой лиге

На днях комиссия РФС по лицензированию посетила с визитами все клубы, подавшие заявку на получение РФС-1. «Енисей» ― одна из этих команд. По нашей информации, комиссия осталась довольна увиденным. У красноярцев хорошие шансы получить лицензию, у них почти нет весомых проблем. Единственное, что нужно будет сделать клубу ― установить СИД (систему идентификации болельщиков) за свой счёт. По словам наших источников, государство больше не планирует финансировать установку систему для Fan ID для тех стадионов, где такой системы нет. В «Енисее» планируют оперативно решить этот вопрос, у клуба есть на это средства.

Итог: «Енисей» получит лицензию РФС-1 и будет участвовать в стыковых матчах, если не свалится на седьмое место.

«Енисей» получит лицензию РФС-1 Фото: ФК «Енисей»

«Динамо» Махачкала ― пятое место в Первой лиге

«Динамо» отказалось от получения лицензии РФС-1. У клуба из Махачкалы есть проблема со стадионом ― на нём нет оборудования для Fan ID, а денег на это у махачкалинцев, по нашей информации, нет. Президент клуба Гаджи Гаджиев в интервью коллегам из «Спорт день за днём» это подтвердил: «Хотели бы подать на лицензию, но, во-первых, там большие затраты на Fan ID – у нас нет таких денег. Пока считаем, что делать это преждевременно. Если бы это было бесплатно, то подали бы».

Итог: «Динамо» в стыковых матчах участвовать не будет.

Махачкалинское «Динамо» участвовать в переходных матчах не будет Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Родина» ― шестое место в Первой лиге

«Родина» наравне с «Енисеем» сейчас самый вероятный участник стыковых матчей от Первой лиги. У московского клуба, по нашей информации, не будет никаких проблем с получением лицензии РФС-1. В качестве основного стадиона, по словам наших источников, «Родина» заявила «ВТБ Арену» (там система Fan ID, естественно, работает). С бюджетом у клуба тоже всё хорошо.

Итог: «Родина» получит лицензию РФС-1 и будет участвовать в стыковых матчах, если не свалится на седьмое место.

«Родина» получит лицензию РФС-1 Фото: ФК «Родина»

«Волгарь» ― седьмое место в Первой лиге

«Волгарь» тоже подал заявку на лицензирование для участия в РПЛ. Прямо сейчас команда отстаёт от «Родины» всего на одно очко. По нашей информации, визит комиссии РФС в Астрахань состоялся на днях. Комиссия осталась довольна увиденным, сложностей с установкой системы для Fan ID у «Волгаря» тоже возникнуть не должно. Клуб с большой долей вероятности получит лицензию РФС-1.

Итог: «Волгарь» получит лицензию РФС-1 и будет участвовать в стыковых матчах, если по итогам сезона окажется в топ-6 команд Первой лиги.

«Волгарь» получит лицензию РФС-1 Фото: ФК «Волгарь»

«Арсенал» ― восьмое место в Первой лиге

Ещё один претендент на стыковые матчи ― тульский «Арсенал». По нашей информации, клуб подался на лицензию РФС-1. По словам наших источников, если «Арсенал» выйдет в РПЛ, все критерии будут выполнены, в том числе речь идёт о финансировании и внедрении системы Fan ID на домашнем стадионе.

Итог: «Арсенал» получит лицензию РФС-1 и будет участвовать в стыковых матчах, если по итогам сезона окажется в топ-6 команд Первой лиги.

«Арсенал» получит лицензию РФС-1 Фото: ФК «Арсенал»

Таким образом, стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги точно состоятся, в Первой лиге достаточно команд, готовых к выступлению в РПЛ. Первые стыки пройдут 6 июня, ответные ― 9-го.