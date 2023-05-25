Дивеев — слабое звено ЦСКА. Этой весной у него слишком много результативных ошибок

Будущее основного центрального защитника сборной России Игоря Дивеева – в тумане. 23-летний игрок по-прежнему не договорился с ЦСКА о продлении контракта, который завершается в июне 2024-го. Это значит, что через год московский клуб может потерять ценного футболиста, не получив ни рубля. К Дивееву приписывают интерес со стороны итальянских клубов, «Зенита» и «Локомотива». Однако весну 2023-го Игорю проводит так, что потенциальные работодатели крепко задумаются, стоит ли вкладывать большие деньги (прежде всего речь о зарплате) в трансфер центрбека.

Последний пример – дерби со «Спартаком», в котором команда Владимира Федотова потерпела первое поражение в чемпионате России в 2023 году. В этом матче Дивеев совершил очередную результативную ошибку. Речь идёт об эпизоде, случившемся на 43-й минуте при счёте 1:0 в пользу ЦСКА. Многие повесили спартаковский гол на Милана Гаича, однако последите внимательно за действиями Игоря при кроссе с правого фланга. Очевидно, Дивееву следовало передать Александра Соболева своему партнёру Виллиану Роше, а самому играть по Квинси Промесу, который также находился в створе. У Гаича был собственный оппонент, вбегавший по левому флангу (Роман Зобнин), серб не успевал переключиться. Дивеев же просто не контролировал пространство.

До этого центральный защитник совершал результативные ошибки, которые, к счастью для ЦСКА, не отражались на наборе очков. За исключением дерби с «Локомотивом»: железнодорожники отыгрались в концовке вдесятером. В том эпизоде на стандарте Дивеев тоже сосредоточился на мяче и не видел, что происходит вокруг. Поэтому после подачи и скидки Вильсон Изидор выскочил из-за его спины и свободно забил. Разумеется, за пропущенные от «Спартака» и «Локомотива» мячи ответственен не только Игорь, но часть вины – на нём.

В матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» Дивеев пропустил рывок Мохамеда Конате за спину. В результате центрфорвард команды из Грозного беспрепятственно бил из штрафной после прострела Владислава Карапузова с правого фланга. Опять же, за эпизод с пропущенным мячом можно сделать втык нескольким игрокам, но нельзя давать нападающему так свободно атаковать ворота из створа. Гол Конате вернул «Ахмат» в игру. Оставалось чуть больше 10 минут, а счёт стал 1:2.

Во встрече 26-го тура с «Оренбургом» Дивеев и вовсе проиграл Степану Оганесяну борьбу один в один. Позволил сопернику принять и обработать мяч, а потом обыграть себя, словно на тренировке. Понятно, что соперник был на пространстве, он быстрее и хорош в дриблинге, но требовалось сделать всё, чтобы в такой ситуации не запустить его в штрафную.

Были у центрального защитника сборной ошибки и в финале Пути РПЛ Кубка России с «Уралом». В первом матче в Москве гости открыли счёт на 70-й минуте после того, как Дивеев не помешал Эрику Бикфалви сделать скидку на Андрея Егорычева в штрафной. Потом Игорь в панике бросил румына – и зря. Тот же Бикфалви добил мяч в сетку ворот ЦСКА.

В ответной игре в Екатеринбурге при счёте 1:0 в пользу армейцев Дивеев сбил в собственной штрафной Рая Влута. В результате «Урал» получил право на пенальти. И сам же Влут сделал ничью по сумме двух встреч.

Как минимум шесть серьёзных ляпов за девять матчей – это катастрофическая статистика для защитника.

Очевидно, на состоянии Дивеева отразилась травма, перенесённая им ещё в сентябре 2022-го, из-за которой Игорь вылетел до конца первой части сезона. Но потом у центрбека сборной России было достаточно времени, чтобы набрать форму. А повреждение, полученное во встрече с «Зенитом», не выбило его надолго. Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин, комментируя ошибки Дивеева, связал их с потерей концентрации. Значит, Игорь либо не собран и мыслями где-то ещё, либо очень плохо готов физически и слишком быстро устаёт.

Неудачное выступление весной 2023-го не означает, что на Дивееве надо ставить крест как на основном игроке сборной России и ЦСКА. Но пауза перед Суперфиналом Кубка России с «Краснодаром», наверное, пошла бы Игорю на пользу. Нужно перезагрузиться, чтобы не провалиться в решающем матче сезона за ценный трофей.