Карасёв всё ещё номер один? Лучшие судьи чемпионата России

Сезон РПЛ завершён – время определять героев и антигероев чемпионата России. В том числе среди самых критикуемых его участников. Речь о судьях, отработавших последний год, мягко говоря, не на пять с плюсом.

Давайте вместе составим рейтинг лучших рефери лиги. Для участия в опросе выбраны 11 арбитров, которые отработали больше трети туров РПЛ. То есть провели более 10 матчей. В списке – все сильнейшие судьи чемпионата России, так что никого из главных претендентов на победу мы точно не пропустим. К слову, все ошибки, которые упоминаются в «профайлах» кандидатов, определены благодаря экспертизе для «Чемпионата» арбитра Игоря Федотова.

В ходе голосования судьи РПЛ будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.