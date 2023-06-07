Карасёв всё ещё номер один? Лучшие судьи чемпионата России

Сезон РПЛ завершён – время определять героев и антигероев чемпионата России. В том числе среди самых критикуемых его участников. Речь о судьях, отработавших последний год, мягко говоря, не на пять с плюсом.
Давайте вместе составим рейтинг лучших рефери лиги. Для участия в опросе выбраны 11 арбитров, которые отработали больше трети туров РПЛ. То есть провели более 10 матчей. В списке – все сильнейшие судьи чемпионата России, так что никого из главных претендентов на победу мы точно не пропустим. К слову, все ошибки, которые упоминаются в «профайлах» кандидатов, определены благодаря экспертизе для «Чемпионата» арбитра Игоря Федотова.
В ходе голосования судьи РПЛ будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Владислав Безбородов
Количество матчей в сезоне РПЛ: 22.
50-летний Безбородов – самый возрастной рефери в РПЛ, тем не менее в прошедшем сезоне петербуржец отсудил больше всех матчей (22) как главный арбитр. Он лидер по предупреждениям (120) и удалениям за две жёлтые карточки (7). При этом не показал ни одной прямой красной! Кроме того, Владислав назначил больше всего пенальти (12). Хотя неудаление голкипера «Ахмата» Шелии за фол на нападающем «Спартака» Соболеве – один из редких ляпов Безбородова в чемпионате России. Из топ-матчей Безбородову досталась встреча 24-го тура «Спартак» – «Краснодар», которую он отработал неплохо, несмотря на претензии «быков».
Сергей Карасёв
Количество матчей в сезоне РПЛ: 18.
Карасёв показал 72 жёлтые карточки, 6 красных и назначил 7 пенальти в 18 матчах. Московский арбитр судил в этом сезоне оба дерби между ЦСКА и «Спартаком». Во втором из них он удалил Виллиана Рошу и Соболева за непристойные жесты. Красная карточка, показанная бразильцу, была ошибочной. В первом же дерби Сергей «забыл» удалить армейца Ермакова – молодой хавбек прыгнул прямой ногой в соперника. Поручали Карасёву и другие большие матчи, которые он отработал качественнее. Например, встречу ЦСКА с «Зенитом» в 20-м туре. В тот день обошлось без 11-метровых, красных и негодования со стороны проигравших (чемпионов России).
Павел Кукуян
Количество матчей в сезоне РПЛ: 19.
Кукуян выводил команды на 19 матчей РПЛ, вынес 71 предупреждение и четырежды удалял игроков с поля. 11-метровые назначал 8 раз. Одному из лучших наших рефери доставались такие сложные матчи, как «Зенит» – ЦСКА, «Локомотив» – «Зенит» и обе встречи «Спартака» с «Зенитом». В этих играх Павел справился с давлением, а если и ошибался, то исправлял свои промахи благодаря VAR. Но в других встречах не обошлось без судейского брака. Это отменённый гол «Крыльев Советов» в ворота «Ростова» в 10-м туре, пенальти, назначенный в дерби «Локо» с «Динамо», и два пропущенных фола на 11-метровые в ворота «Факела» в разных матчах. Похож на ошибочный и пенальти в игре ЦСКА с «Ростовом» в 30-м туре.
Кирилл Левников
Количество матчей в сезоне РПЛ: 18.
Статистика Левникова в завершившемся чемпионате России: 76 предупреждений, 8 удалений и 7 поставленных 11-метровых. Этот арбитр получал назначения на матчи повышенной сложности, например, «Краснодар» – «Спартак» в начале сезона и «Спартак» – «Ростов» в концовке. В первой игре допустил две ключевые ошибки в пользу красно-белых: засчитал гол Зобнина, несмотря на игру рукой Перейры, и чрезмерно наказал Черникова, показав красную карточку вместо жёлтой. Помимо того, в матчах «Спартака» с «Краснодаром» и «Ростовом» Кириллу следовало вынести второе предупреждение Соболеву, но он не сделал этого. Были у Левникова промахи и в других эпизодах, которые разбирал в своей экспертизе Игорь Федотов.
Павел Шадыханов
Количество матчей в сезоне РПЛ: 13.
Шадыханов в прошедшем сезоне РПЛ вынес 59 предупреждений в 13 матчах и 4 раза удалял игроков с поля. На «точку» указывал 7 раз. Матчей, к которым было приковано внимание всей футбольной России, ему не давали. Хотя дерби «Торпедо» – «Спартак» в 23-м туре получилось очень горячим: три пенальти, три удаления. Пеп Клотет ругался на судью, вёл себя не очень красиво. Но там – всё по делу. Ошибками Шадыханова можно назвать неудаление в 9-м туре полузащитника «Ахмата» Швеца во встрече с «Пари НН» и такое же решение в 10-м туре в отношении Виллиана Роши. Бразилец наиграл на красную в дерби с «Торпедо».
Владимир Москалёв
Количество матчей в сезоне РПЛ: 12.
Москалёву доверили 12 матчей в прошедшем сезоне РПЛ. Он 45 раз вынимал из кармана жёлтую карточку и всего однажды красную. Поставил 6 пенальти. Владимир судил игры «Зенита» с «Ростовом» дома и с «Краснодаром» на выезде, дерби «Локомотив» – «Спартак». Москалёв не назначил 11-метровый в ворота «Зенита», а в других матчах ошибался в пользу «Крыльев Советов» (не удалил полузащитника Ежова в Химках) и «Ахмата» (не удалил футболиста грозненской команды за лишение игрока «Динамо» явной возможности забить гол). Во встрече «Урала» с «Краснодаром» рефери не поставил пенальти в ворота южан и не дал им самим 11-метровый.
Сергей Иванов
Количество матчей в сезоне РПЛ: 14.
Иванов получил назначения на 14 матчей. В них арбитр сделал 67 предупреждений и 7 раз удалял футболистов с поля. В его статистике также 7 пенальти. Сергей обслуживал встречи ЦСКА – «Краснодар» (трижды наказал «быков» 11-метровыми в столице!) и «Спартак» – «Динамо». В дерби Иванов ошибочно поставил пенальти, решив, что случился фол на Зобнине. Были у него и другие промахи в минувшем сезоне. Он не удалил игрока «Ахмата» в матче с «Зенитом» в Грозном, неверно засчитал гол «Оренбурга» в ворота «Химок» и перестарался с суровостью наказания, показав красную карточку футболисту «Локомотива» в игре с «Уралом».
Алексей Амелин
Количество матчей в сезоне РПЛ: 12.
Амелин обслуживал в поле 12 матчей чемпионата России, а в его статистике 49 жёлтых карточек и 4 красные. 3 раза он фиксировал нарушения в штрафной на пенальти. На больших матчах Алексей не работал, хотя в последнем туре ему доверили встречу «Крылья Советов» – «Спартак», в которой одни боролись за выживание, а другие за медали. В Самаре ряд решений арбитра вызвал вопросы. До этого Амелин совершил по ходу сезона три ошибки: не удалил игрока «Оренбурга» в матче с «Краснодаром», неправильно засчитал гол «Ахмата» в Нижнем Новгороде и незаслуженно наказал «Торпедо» 11-метровым в Ростове-на-Дону.
Евгений Кукуляк
Количество матчей в сезоне РПЛ: 12.
На счету Кукуляка 12 матчей в завершившемся чемпионате России в качестве главного арбитра. Он показал 60 жёлтых карточек и 2 красные, назначил 7 пенальти. Причём три из них в игре «Локомотива» с «Крыльями Советов». На встречи топ-уровня РПЛ этого арбитра не ставили. Запомнились несколько ошибок Кукуляка. Удаление спартаковца Денисова в матче с «Химками», пенальти в ворота «Факела» в Нижнем Новгороде и два решения уже в пользу воронежского клуба. Одно — в игре с «Оренбургом» в 15-м туре (не дал красную карточку футболисту «Факела») и одно — с «Ростовом» в 26-м (там Евгений тоже не удалил воронежца).
Артём Любимов
Количество матчей в сезоне РПЛ: 15.
Судья Любимов в прошедшем сезоне РПЛ вынес 73 предупреждения, выгнал с поля пятерых игроков и 6 раз указал на «точку». Всё это – в 15 матчах. На топовые битвы его не ставили, можно вспомнить разве что дерби «Локомотив» – ЦСКА в 15-м туре. В той встрече Артём не показал вторую жёлтую карточку Зайнутдинову, которую защитник армейцев вполне заслуживал. Из остальных ошибок Любимова можно выделить неудаление полузащитника «Спартака» Зобнина в матче с «Факелом», а в матче ЦСКА с «Крыльями Советов» рефери не дал пенальти в пользу армейцев. Ещё он напрасно показал красную легионеру «Сочи» Сиссако в игре с «Оренбургом».
Виталий Мешков
Количество матчей в сезоне РПЛ: 14.
Мешков получил 14 назначений как главный арбитр в завершившемся чемпионате, он показал 60 жёлтых карточек, 5 красных и назначил 8 пенальти. Ему доверили игры «Ростов» – ЦСКА и «Зенит» – «Динамо». В этих встречах он не подвёл, но ошибался в некоторых других. Так, в 4-м туре Виталий зря отменил гол в ворота «Динамо» в Самаре, а в 8-м — не назначил пенальти в ворота того же «Динамо» в московском матче бело-голубых с «Уралом». В конце первого круга уже сами «Крылья Советов» извлекли выгоду из решения Мешкова – он незаслуженно наказал 11-метровым «Пари НН». В 18-м туре рефери не засчитал чистый гол «Спартака» в ворота «Урала».
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