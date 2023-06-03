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РПЛ, сезон-2022/2023, ЦСКА — «Ростов»: пенальти в ворота «Ростова» назначен ошибочно, разбор, 3 июня 2023

«Вообще не понимаю, что исполняют судьи». «Ростов» несправедливо пострадал от ЦСКА?
Полина Куимова
«Ростов» несправедливо пострадал от ЦСКА?
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Игорь Федотов объясняет, почему пенальти, с которого был забит второй гол, был назначен ошибочно.

На 13-й минуте «серебряного» матча 30-го тура ЦСКА – «Ростов» произошёл спорный момент. Нападающий Фёдор Чалов ворвался в штрафную и начал финтить – попытался обыграть полузащитника Александра Селяву. но тот не позволил. Чалов упал на газон, но свисток главного арбитра матча Павла Кукуяна промолчал. А вот Евгений Турбин позвал его посмотреть повтор.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Медина – 9'   2:0 Чалов – 17'   3:0 Роша – 25'   4:0 Чалов – 33'   4:1 Чернов – 78'

Павел Кукуян посмотрел момент на мониторе и после проверки указал на «точку». И ещё показал жёлтую Селяве.

ЦСКА — «Ростов»

ЦСКА — «Ростов»

Фото: Кадр из видео

ЦСКА — «Ростов»

ЦСКА — «Ростов»

Фото: Кадр из видео

Но действительно ли этот фол был на пенальти? Разбирает Игорь Федотов ⬇️

– Пенальти в ворота «Ростова» в игре с ЦСКА назначен ошибочно, – считает арбитр, – Селява тянулся к мячу, да, не успел, и был наступ. Но разве было безрассудное действие? Это игровой контакт. Кукуян был в идеальной позиции, изначально принял правильное решение, но Турбин зачем-то влез. Хотя это точно не явная и очевидная ошибка. Я вообще не понимаю, что исполняют судьи.

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