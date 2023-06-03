«Вообще не понимаю, что исполняют судьи». «Ростов» несправедливо пострадал от ЦСКА?

Игорь Федотов объясняет, почему пенальти, с которого был забит второй гол, был назначен ошибочно.

На 13-й минуте «серебряного» матча 30-го тура ЦСКА – «Ростов» произошёл спорный момент. Нападающий Фёдор Чалов ворвался в штрафную и начал финтить – попытался обыграть полузащитника Александра Селяву. но тот не позволил. Чалов упал на газон, но свисток главного арбитра матча Павла Кукуяна промолчал. А вот Евгений Турбин позвал его посмотреть повтор.

Павел Кукуян посмотрел момент на мониторе и после проверки указал на «точку». И ещё показал жёлтую Селяве.

ЦСКА — «Ростов» Фото: Кадр из видео

ЦСКА — «Ростов» Фото: Кадр из видео

Но действительно ли этот фол был на пенальти? Разбирает Игорь Федотов ⬇️

– Пенальти в ворота «Ростова» в игре с ЦСКА назначен ошибочно, – считает арбитр, – Селява тянулся к мячу, да, не успел, и был наступ. Но разве было безрассудное действие? Это игровой контакт. Кукуян был в идеальной позиции, изначально принял правильное решение, но Турбин зачем-то влез. Хотя это точно не явная и очевидная ошибка. Я вообще не понимаю, что исполняют судьи.