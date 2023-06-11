«Ждал эмоций от Холанда. А он просто рухнул». 15 лучших фото «Чемпионата» с финала ЛЧ

Мы помним многие финалы Лиги чемпионов. Но особенно запоминаются исторические матчи – либо с невероятной развязкой (как у «Ливерпуля» и «Милана» или «Реала» и «Атлетико»), либо с историческим результатом. Таким был и вчерашний финал, в котором «Сити» оформил требл. А запомнить его лучше нам помогут фото. Наш фотограф Дмитрий Голубович сделал много ярких снимков в Стамбуле, а мы отобрали для вас 15 лучших. Ну а Дима немного расскажет о каждом из них.

15 лучших фото «Чемпионата» с финала Лиги чемпионов от Дмитрия Голубовича

Ивана (болельщица сборной Хорватии, ставшая особо популярной после ЧМ-2022 в Катаре) с удовольствием позировала всем фотографам, когда отвлекалась от телефона.

Хорватская болельщица Ивана Кнолль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я удачно выбрал точку. Игроки «Сити» как раз побежали в сторону своих самых активных болельщиков – праздновать гол.

Радость гола Родри Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У меня очень много карточек, где с Лукаку боролись в воздухе. Есть фото, где два человека пытаются удержать гиганта. Но эта особенно нравится.

Ромелу Лукаку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Момент, когда игроки «Интера» на последних секундах матча апеллировали к рефери. Но уже поняли, что на этом всё.

Футболисты «Интера» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда прозвучал финальный свисток – все рванули к болельщикам.

Игроки «Сити» после финального свистка в финале ЛЧ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уолкер с разгону плюхнулся на поле и проскользил на животе.

Кайл Уолкер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоунз одним из первых побежал к фанатам, ведь они ему очень много пели перед и по ходу матча.

Джон Стоунз Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ждал эмоций от Холанда сразу после финального свистка. А он просто рухнул на поле. Зато потом осознал, что выиграл, и эмоции перехлестнули. Как и у Гюндогана с Кевином Де Брёйне, они вместе долго обнимались.

Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После вручения медалей Индзаги очень хмуро глянул на кубок ЛЧ и свернул в сторону от него.

Взгляд Симоне Индзаги на кубок ЛЧ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выцеливал этот кадр, пока шло награждение остальных игроков. Поскольку ничто не отвлекает от Пепа и надписи.

Хосеп Гвардиола Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Я занял боковую позицию, и удачно. Как раз вблизи Пепа, целующего кубок ЛЧ. Вокруг только и звучало: «Пеп, Пеп, Пеп!» Всё, чтобы он посмотрел в объектив камеры.

Пеп Гвардиола и кубок Лиги чемпионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чтобы попасть поближе к игрокам и снять лучшие кадры, нужно было преодолеть квест.

Игроки «Манчестер Сити» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не успевал добежать до момента, когда Холанд ставил кубок на голову. Но потом он повернулся в мою сторону и с криками поднял кубок вверх.

Эрлинг Холанд Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этот момент все фотографы пятились назад и не смотрели вообще никуда. Мне заехали по спине тяжёлым объективом, а фотографы впереди раза три отдавили ногу.

Эрлинг Холанд Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После матча Холанд стащил стул у камерамэна и уселся прямо на поле. А через секунды девушка Эрлинга, укрывшись флагом Норвегии, его поцеловала.