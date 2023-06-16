20 футбольных фактов, в которые невозможно поверить

Некоторые футбольные факты настолько удивительны, что в них невозможно поверить. Они просто разрывают шаблоны. Многие приняли бы эти факты за фейки, тем не менее это правда. Вам интересно, о чём речь? Вот 20 статистических парадоксов.

1. Английские тренеры никогда не выигрывали АПЛ

С тех пор как высший дивизион чемпионата Англии стал называться Премьер-лигой (с сезона-1992/1993), этот турнир не выигрывал ни один английский тренер. У шотландца Алекса Фергюсона 13 побед, у испанца Хосепа Гвардиолы – пять, у француза Арсена Венгера и португальца Жозе Моуринью – по три. Помимо них, по разу титул брали итальянцы Карло Анчелотти, Роберто Манчини, Клаудио Раньери и Антонио Конте, шотландец Кенни Далглиш, чилиец Мануэль Пеллегрини и немец Юрген Клопп.

Алекс Фергюсон Фото: Clive Mason/Getty Images

2. У Комана больше чемпионств, чем сезонов в профессионалах

Вингер «Баварии» Кингсли Коман в каждом сезоне своей карьеры выигрывал золотые медали. У него уже 12 чемпионских титулов – сначала было два с «ПСЖ», после этого два с «Ювентусом» и потом восемь с «Баварией». При этом на профессиональном уровне Коман выступает 11 лет, просто в сезоне-2015/2016 он успел поиграть и за итальянцев, и за немцев.

Кингсли Коман Фото: Adam Pretty/Getty Images

3. Бергоми сыграл на четырёх ЧМ, не проведя ни одного матча в отборочных циклах

Джузеппе Бергоми сыграл на четырёх чемпионатах мира и выиграл со сборной Италии ЧМ-1982. Несмотря на это, он не провёл ни одного матча в отборочных циклах! В 1982-м защитник попал в состав «Скуадра адзурра» как раз к старту на турнире, на ЧМ-1986 Италия ехала без отбора как чемпион мира, а на ЧМ-1990 попала как хозяйка. В 1998-м Бергоми внезапно вернули в сборную спустя семь лет.

Джузеппе Бергоми Фото: Sportsfile via Getty Images

4. Моуринью не проигрывал домашние матчи девять лет

Жозе Моуринью на заре карьеры выдал невероятную домашнюю серию. Его команды не проигрывали на своём поле в национальных чемпионатах девять лет – с 2002 года по 2011-й. Эта серия прервалась в «Реале» поражением от «Спортинга» из Хихона со счётом 0:1.

Жозе Моуринью Фото: Angel Martinez/Getty Images

5. Хьюз сыграл два матча в один день

В 1987 году Марк Хьюз в течение нескольких часов сыграл в двух официальных матчах в двух разных странах. Днём валлиец принял участие во встрече квалификации Евро между сборными Уэльса и Чехословакии. После финального свистка быстро отправился в аэропорт и вечером вышел на второй тайм матча Кубка Германии, в котором его «Бавария» играла с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Марк Хьюз Фото: Allsport/Getty Images

6. Линекер не получил ни одной карточки за карьеру

Экс-игрок сборной Англии, а ныне популярный телеэксперт Гари Линекер всю карьеру отыграл без карточек. Нападающий провёл более 400 матчей в разных турнирах, тем не менее не заработал ни одного предупреждения или удаления. Очевидно, Линекер – главный претендент на звание джентльмена футбола.

Гари Линекер Фото: Allsport/Getty Images

7. Роналду не забил ни одного гола в своих первых 26 матчах в ЛЧ

Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов со 140 голами. Тем поразительнее, что в своих первых 26 матчах в ЛЧ, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», он не забил ни одного мяча! Португальскому нападающему потребовалось четыре сезона, чтобы расчехлить оружие в главном еврокубке.

Криштиану Роналду Фото: Etsuo Hara/Getty Images

8. У вратаря Нойера больше результативных действий в плей-офф ЧМ, чем у Роналду

Роналду сыграл на пяти чемпионатах мира, но не набрал ни одного результативного балла по системе «гол+пас» в играх плей-офф. У Криштиану восемь сухих матчей. По этой статистике португалец уступает даже… вратарю сборной Германии Мануэлю Нойеру, который сделал голевую передачу во встрече 1/8 финала ЧМ-2010 с Англией.

Мануэль Нойер и Криштиану Роналду Фото: picture alliance via Getty Images

9. Неймар попал в топ-10 претендентов на «Золотой мяч» ещё до переезда в Европу

В 2011 году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси, а в топ-10 попал Неймар. Это не было бы удивительным, если бы не тот факт, что бразилец ещё не играл в Европе – 19-летний вингер выступал за «Сантос». В «Барселону» Неймар перешёл в 2013-м. Тем не менее в опросе он получил 1,12% голосов. В тот год «Сантос» выиграл Кубок Либертадорес и сыграл на клубном ЧМ.

Неймар в 2011 году Фото: Scott Heavey/Getty Images

10. Пике забил в Лиге чемпионов больше, чем Азар

Эден Азар не может гордиться своими четырьмя сезонами в «Реале». Да и статистикой в Лиге чемпионов – тоже. Бельгийский вингер за 61 матч в ЛЧ забил всего 10 голов, тогда как, например, у центрального защитника «Барселоны» Жерара Пике 16 голов за карьеру в ЛЧ (128 матчей).

С мячом Эден Азар Фото: Marc Atkins/Offside/Getty Images

11. Винисиус Жуниор забил в ЛЧ больше, чем Роналдо

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор уже сейчас, к 22 годам, забил в Лиге чемпионов больше мячей, чем легендарный бразильский нападающий Роналдо. У Вини 15 голов в 46 матчах. Феномен Роналдо за всю карьеру сыграл 40 раз в главном еврокубке в составе «Реала» и «Интера» и стал автором 14 голов.

Роналдо Фото: Koichi Kamoshida/Getty Images

12. Дрогба забил в АПЛ меньше, чем Бент

Дидье Дрогба был в Англии гораздо более яркой звездой, чем Даррен Бент. Но забил меньше – 104 гола против 106 у экс-игрока «Ипсвича», «Чарльтона», «Тоттенхэма», «Сандерленда», «Астон Виллы» и «Фулхэма». Хотя разница в количестве матчей невелика: у Бента – 277, у Дрогба – 254.

Дидье Дрогба Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

13. Станкович сыграл за три разные сборные на чемпионатах мира

Экс-полузащитник «Интера» и «Лацио» Деян Станкович сыграл на чемпионатах мира за три разные сборные. В 1998 году он поехал на турнир в составе единой Югославии. В 2006-м представлял команду Сербии и Черногории. Потом страна продолжила делиться. На своём последнем ЧМ-2010 Станкович выступал уже за команду Сербии.

Деян Станкович Фото: Shaun Botterill/Getty Images

14. Вратарь 15 минут продолжал играть после окончания матча

В 1937 году матч между «Челси» и «Чарльтоном» на «Стэмфорд Бридж» был досрочно прерван после часа игры по причине плохой погоды. Однако голкипер гостей Сэм Бартрэм не услышал свистка судьи из-за шума болельщиков. На поле стоял такой сильный туман, что Бартрэм также не увидел, как футболисты ушли с поля. Он ещё 15 минут стоял в воротах, думая, что его команда ведёт игру на половине соперника.

В 1937 году вратаря Сэма Бартрэма «забыли» на футбольном поле Фото: YouTube.com

15. У «Манчестер Сити» меньше побед в еврокубках, чем у «Ноттингем Форест»

Сегодня «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» – команды с разных планет: первые доминируют в АПЛ и европейском футболе, а вторые борются за выживание в элите. Но у «горожан» даже после победы в Лиге чемпионов меньше трофеев в Европе, чем у «лесников». «Ман Сити» по разу выигрывал ЛЧ и Кубок кубков (1970), а «Ноттингем Форест» дважды брал Кубок чемпионов (1979, 1980) и однажды Суперкубок УЕФА (1979).

Хосеп Гвардиола Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

16. «Данди Юнайтед» — единственная команда, которой «Барса» проиграла все матчи

Скромный «Данди Юнайтед» можно назвать самым неудобным соперником в истории «Барселоны». Команды четырежды встречались в еврокубках, и все четыре раза побеждали шотландцы – 2:1, 2:0, 1:0 и 2:1. Ни одна другая команда, сыгравшая с «Барсой» более одного матча, не сумела забрать у сине-гранатовых 100% очков.

«Данди Юнайтед» — гроза самой «Барселоны» Фото: PA Images via Getty Images

17. «Перуджа» прошла сезон без поражений, но не стала чемпионом

В чемпионате Италии сезона-1978/1979 произошёл уникальный случай. «Перуджа» не проиграла за весь турнир ни одного матча – у команды было 11 побед и 19 ничьих в 30 турах. Тем не менее «Перуджа» не завоевала титул: золото досталось «Милану», который при трёх поражениях набрал на три очка больше.

В Серии А сезона-1978/1979 «Перуджа» не проиграла ни одного матча, но чемпионом стал «Милан» Фото: Juventus FC — Archive/Juventus FC via Getty Images

18. «Реал» завоевал Кубок Испании, победив в финале свой фарм-клуб

В испанском футболе тоже был уникальный случай, но другого рода. В финале Кубка страны сезона-1979/1980 «Реал» сыграл… со своим фарм-клубом «Кастильей», который по пути к трофею сенсационно побеждал одного представителя элиты за другим. Впрочем, в финале борьбы не получилось: главный «Реал» победил со счётом 6:1.

В финале Кубка Испании 1980 года «Реал» обыграл собственный фарм-клуб Фото: YouTube.com

19. Футбольный матч закончился со счётом 149:0

Матч чемпионата Мадагаскара между командами «Адема» и «Стад Олимпик л'Эмирн» внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый результативный в истории футбола. Он прошёл в октябре 2002-го, а хозяева выиграли со счётом 149:0. Такой разгром состоялся из-за протеста боровшихся за золото гостей против судейского произвола. Туром ранее «Адема» стала чемпионом благодаря помощи арбитра. В очной встрече тренер «Стад Олимпик л'Эмирн» дал игрокам установку забить как можно больше мячей в собственные ворота, и те идеально справились с задачей. Некоторых потом надолго дисквалифицировали.

Тренер «Стад Олимпик л'Эмирн» дал игрокам установку забить как можно больше мячей в собственные ворота Фото: Из соцсетей

20. Однажды в серии пенальти было нанесено 48 ударов

В Кубке Намибии сезона-2004/2005 состоялась самая длительная серия пенальти в истории футбола. Матч между «КК Пэлэс» и «Сивикс» затянулся из-за того, что соперники не смогли выявить победителя до 48-го удара с «точки». В итоге «КК Пэлэс» повезло больше: эта команда выиграла серию со счётом 17:16.