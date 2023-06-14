Историческое шоу итальянца на ЧМ U20. Первым из Европы сделал то, что удавалось Месси!

Молодёжный чемпионат мира проводят с 1977 года. С тех пор немало талантов раскрылось широкой публике именно на этом турнире. На днях Уругвай взял свой первый трофей, были определены и обладатели индивидуальных наград: «Золотую перчатку» взял вратарь из Италии — Себастьяно Депланш, а «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» (7 голов) забрал партнёр Депланша — Чезаре Казадей. Он принадлежит «Челси», но играл в аренде за «Рединг».

Полузащитник стал первым европейцем, кому удалось взять обе награды в одном розыгрыше. До Чезаре это удавалось шести игрокам — пятеро из них были из Южной Америки, один — из Африки. Что произошло с их карьерами после успешного молодёжного ЧМ?

1983 год: Жеовани, Бразилия

Для Жеовани тот турнир был вторым. До этого бразилец уже был на ЧМ U20 в 1981-м, но не провёл ни одного матча. В 1983 году сыграл в каждой игре, а в финале забил победный гол — Бразилия тогда взяла первый молодёжный чемпионат мира. Шесть голов тогда принесли ему «Золотую бутсу» и «Золотой мяч».

Жеовани был полузащитником и непривычным для Бразилии игроком: техника и скорость — не лучшие его качества. Больше выделялись классное видение поля и передачи на любое расстояние.

Полузащитник — легенда «Васко да Гама». В этом клубе он провёл 408 матчей и забил 49 голов. Играл и в Европе: по сезону в «Болонье» и «Карлсруэ». За карьеру, которую завершил в 2002 году, взял ещё несколько трофеев: чемпионат Бразилии и Кубок Америки — оба в 1989-м, а также пять чемпионатов штата Рио-де-Жанейро.

Жеовани (слева) Фото: Mark Douglas Baker/Getty Images

2001 год: Хавьер Савиола, Аргентина

Хавьер привёл сборную Аргентины к титулу в 2001 году. В финале тогда обыграли Гану. Форвард по итогам того турнира установил рекорд, который до сих пор никому не удалось побить, — забил 11 голов. По ходу ЧМ аргентинец оформил два хет-трика и два дубля. Ближе всего к его рекорду подобрался Эрлинг Холанд, который забил девять голов в 2019-м.

Карьера Савиолы пошла на взлёт сразу после молодёжного ЧМ. Он перешёл в «Барселону» из «Ривер Плейт» почти за € 36 млн. В Каталонии за четыре сезона Хавьер забил 72 гола, но позже перешёл в стан главного врага — мадридский «Реал».

В карьере форварда также были «Севилья», «Малага», «Бенфика», «Монако», «Олимпиакос» и «Верона». Доигрывать Савиола отправился в родной «Ривер Плейт», где завершил карьеру в 2016-м. Но с профессиональным спортом не завязал — ещё несколько лет играл в футзал в Андорре.

Хавьер Савиола Фото: Bongarts/Getty Images

2005 год: Лионель Месси, Аргентина

Лео привёл сборную к победе в 2005-м. Тогда турнир для Аргентины складывался по катарскому сценарию: проиграли первый матч в группе, а потом не уступали уже никому. Месси оформил в финале с Нигерией дубль, забрал «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» — всего на турнире забил шесть голов.

После этого Лионеля вызвали в основную сборную на товарищеские матчи. В первой же встрече он удалился спустя минуту после выхода на поле. То, что было дальше — история: семь «Золотых мячей», множество кубков с «Барселоной», переход в «ПСЖ», Копа, Финалиссима и ЧМ с Аргентиной в 2021-2022 годах. После такой насыщенной карьеры Лео отправился в Майами — покорять МЛС.

2007 год: Серхио Агуэро, Аргентина

Агуэро, как и Жеовани, побывал на двух молодёжных ЧМ. В 2005-м был в тени Лео Месси, а в 2007-м стал главной звездой и принёс Аргентине второй подряд титул. На том турнире Серхио забил шесть голов. С тех пор Аргентина ни разу не выигрывала ЧМ U20.

Серхио на момент второго чемпионата уже был в «Атлетико». Через несколько лет аргентинец оказался в «Манчестер Сити». В Англии форвард забил один из самых легендарных голов в истории футбола, принеся «горожанам» первое за долгое время чемпионство. В Манчестере за 10 лет Агуэро превратился в клубную легенду и лучшего бомбардира.

Дальше подвело здоровье, и Серхио не успел выиграть с Аргентиной ЧМ, ничего не выиграл и с «Барселоной». Сейчас управляет своим клубом в Королевской лиге Жерара Пике.

Серхио Агуэро Фото: FIFA.com

2009 год: Доминик Адийя, Гана

В 2009-м молодёжный ЧМ сенсационно взяла Гана. В финале обыграли Бразилию с Дугласом Костой и Жулиано. Выстрелил тогда вингер Доминик Адийя: забил восемь голов, забрал и «Золотой мяч», и «Золотую бутсу».

Воспитывался Доминик в ганской академии «Фейеноорда», а в 2008 уехал в норвежский «Фредрикстад». В 2010 году он со сборной Ганы поехал на ЧМ, где почти не играл. Но один момент на этом турнире, вероятно, повлиял на его дальнейшую карьеру: Доминик вышел на замену в четвертьфинале с Уругваем, и именно его удар мог вывести Гану в полуфинал турнира, если бы не рука Луиса Суареса.

После этого Адийю подписал «Милан», но там ганец не провёл ни одной игры за основную команду. Ездил по арендам в «Реджину» и сербский «Партизан», а в 2012-м и вовсе перебрался в киевский «Арсенал». Далее в карьере нападающего были Казахстан и Таиланд. С 2021 года Доминик без клуба.

Доминик Адийя Фото: Shaun Botterill/Getty Image

2011 год: Энрике Алмейда, Бразилия

В Бразилии U20 образца 2011 года играли Каземиро, Оскар, Алекс Сандро, Филиппе Коутиньо и Виллиан, но всех их затмил Энрике Алмейда. Форвард забил пять голов на ЧМ, забрал «Золотой мяч» и вместе с Александром Ляказеттом взял «Золотую бутсу».

После такого турнира Энрике оказался на радаре топ-клубов. Позже бразилец говорил, что им интересовались «Порту», «Реал» и «Ювентус». Но на деле он был близок к переходу в «КПР», который неожиданно сорвался. Из-за внутренних проблем в «Сан-Паулу» он смог вырваться только в аренду в «Гранаду», там никого не впечатлил и вернулся в Бразилию.

Энрике Алмейда (слева) с «Золотой бутсой» Фото: Alex Grimm/Getty Images

В 2013 году, когда Алмейда был уже в «Ботафого», «Реал» подписал его во вторую команду, но сделку заморозила Бразильская федерация футбола — «Ботафого» из-за проблем с налогами не мог совершать международные трансферные операции.

Энрике до 2017 играл в Бразилии, сменил несколько клубов, а позже наконец уехал в Европу. Но вместо топ-клубов были турецкий «Гиресунспор» из второго дивизиона и португальский «Белененсеш». Сейчас доигрывает на родине в «Америке Минейро».