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Молодёжный чемпионат мира, Чезаре Казадей, кто он такой, историческое достижение итальянца, Лионель Месси

Историческое шоу итальянца на ЧМ U20. Первым из Европы сделал то, что удавалось Месси!
Дмитрий Демков
Чезаре Казадей, кто он такой
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Казадей взял и «Золотой мяч», и «Золотую бутсу». Рассказываем, как после успешного ЧМ сложились карьеры игроков, взявших сразу две награды.

Молодёжный чемпионат мира проводят с 1977 года. С тех пор немало талантов раскрылось широкой публике именно на этом турнире. На днях Уругвай взял свой первый трофей, были определены и обладатели индивидуальных наград: «Золотую перчатку» взял вратарь из Италии — Себастьяно Депланш, а «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» (7 голов) забрал партнёр Депланша — Чезаре Казадей. Он принадлежит «Челси», но играл в аренде за «Рединг».

Полузащитник стал первым европейцем, кому удалось взять обе награды в одном розыгрыше. До Чезаре это удавалось шести игрокам — пятеро из них были из Южной Америки, один — из Африки. Что произошло с их карьерами после успешного молодёжного ЧМ?

Для Казадея, правда, турнир закончился печально:
Италия — самая несчастная футбольная страна. Уругвай выиграл ЧМ U20, забив на 86-й минуте
Италия — самая несчастная футбольная страна. Уругвай выиграл ЧМ U20, забив на 86-й минуте

1983 год: Жеовани, Бразилия

Для Жеовани тот турнир был вторым. До этого бразилец уже был на ЧМ U20 в 1981-м, но не провёл ни одного матча. В 1983 году сыграл в каждой игре, а в финале забил победный гол — Бразилия тогда взяла первый молодёжный чемпионат мира. Шесть голов тогда принесли ему «Золотую бутсу» и «Золотой мяч».

Жеовани был полузащитником и непривычным для Бразилии игроком: техника и скорость — не лучшие его качества. Больше выделялись классное видение поля и передачи на любое расстояние.

Полузащитник — легенда «Васко да Гама». В этом клубе он провёл 408 матчей и забил 49 голов. Играл и в Европе: по сезону в «Болонье» и «Карлсруэ». За карьеру, которую завершил в 2002 году, взял ещё несколько трофеев: чемпионат Бразилии и Кубок Америки — оба в 1989-м, а также пять чемпионатов штата Рио-де-Жанейро.

Жеовани (слева)

Жеовани (слева)

Фото: Mark Douglas Baker/Getty Images

2001 год: Хавьер Савиола, Аргентина

Хавьер привёл сборную Аргентины к титулу в 2001 году. В финале тогда обыграли Гану. Форвард по итогам того турнира установил рекорд, который до сих пор никому не удалось побить, — забил 11 голов. По ходу ЧМ аргентинец оформил два хет-трика и два дубля. Ближе всего к его рекорду подобрался Эрлинг Холанд, который забил девять голов в 2019-м.

Карьера Савиолы пошла на взлёт сразу после молодёжного ЧМ. Он перешёл в «Барселону» из «Ривер Плейт» почти за € 36 млн. В Каталонии за четыре сезона Хавьер забил 72 гола, но позже перешёл в стан главного врага — мадридский «Реал».

В карьере форварда также были «Севилья», «Малага», «Бенфика», «Монако», «Олимпиакос» и «Верона». Доигрывать Савиола отправился в родной «Ривер Плейт», где завершил карьеру в 2016-м. Но с профессиональным спортом не завязал — ещё несколько лет играл в футзал в Андорре.

Хавьер Савиола

Хавьер Савиола

Фото: Bongarts/Getty Images

2005 год: Лионель Месси, Аргентина

Лео привёл сборную к победе в 2005-м. Тогда турнир для Аргентины складывался по катарскому сценарию: проиграли первый матч в группе, а потом не уступали уже никому. Месси оформил в финале с Нигерией дубль, забрал «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» — всего на турнире забил шесть голов.

Каким тогда был Лео?
Победа Месси в Катаре похожа на его первый большой турнир – в 2005-м. Сколько совпадений!
Победа Месси в Катаре похожа на его первый большой турнир – в 2005-м. Сколько совпадений!

После этого Лионеля вызвали в основную сборную на товарищеские матчи. В первой же встрече он удалился спустя минуту после выхода на поле. То, что было дальше — история: семь «Золотых мячей», множество кубков с «Барселоной», переход в «ПСЖ», Копа, Финалиссима и ЧМ с Аргентиной в 2021-2022 годах. После такой насыщенной карьеры Лео отправился в Майами — покорять МЛС.

2007 год: Серхио Агуэро, Аргентина

Агуэро, как и Жеовани, побывал на двух молодёжных ЧМ. В 2005-м был в тени Лео Месси, а в 2007-м стал главной звездой и принёс Аргентине второй подряд титул. На том турнире Серхио забил шесть голов. С тех пор Аргентина ни разу не выигрывала ЧМ U20.

Серхио на момент второго чемпионата уже был в «Атлетико». Через несколько лет аргентинец оказался в «Манчестер Сити». В Англии форвард забил один из самых легендарных голов в истории футбола, принеся «горожанам» первое за долгое время чемпионство. В Манчестере за 10 лет Агуэро превратился в клубную легенду и лучшего бомбардира.

Дальше подвело здоровье, и Серхио не успел выиграть с Аргентиной ЧМ, ничего не выиграл и с «Барселоной». Сейчас управляет своим клубом в Королевской лиге Жерара Пике.

Серхио Агуэро

Серхио Агуэро

Фото: FIFA.com

2009 год: Доминик Адийя, Гана

В 2009-м молодёжный ЧМ сенсационно взяла Гана. В финале обыграли Бразилию с Дугласом Костой и Жулиано. Выстрелил тогда вингер Доминик Адийя: забил восемь голов, забрал и «Золотой мяч», и «Золотую бутсу».

Воспитывался Доминик в ганской академии «Фейеноорда», а в 2008 уехал в норвежский «Фредрикстад». В 2010 году он со сборной Ганы поехал на ЧМ, где почти не играл. Но один момент на этом турнире, вероятно, повлиял на его дальнейшую карьеру: Доминик вышел на замену в четвертьфинале с Уругваем, и именно его удар мог вывести Гану в полуфинал турнира, если бы не рука Луиса Суареса.

После этого Адийю подписал «Милан», но там ганец не провёл ни одной игры за основную команду. Ездил по арендам в «Реджину» и сербский «Партизан», а в 2012-м и вовсе перебрался в киевский «Арсенал». Далее в карьере нападающего были Казахстан и Таиланд. С 2021 года Доминик без клуба.

Доминик Адийя

Доминик Адийя

Фото: Shaun Botterill/Getty Image

2011 год: Энрике Алмейда, Бразилия

В Бразилии U20 образца 2011 года играли Каземиро, Оскар, Алекс Сандро, Филиппе Коутиньо и Виллиан, но всех их затмил Энрике Алмейда. Форвард забил пять голов на ЧМ, забрал «Золотой мяч» и вместе с Александром Ляказеттом взял «Золотую бутсу».

После такого турнира Энрике оказался на радаре топ-клубов. Позже бразилец говорил, что им интересовались «Порту», «Реал» и «Ювентус». Но на деле он был близок к переходу в «КПР», который неожиданно сорвался. Из-за внутренних проблем в «Сан-Паулу» он смог вырваться только в аренду в «Гранаду», там никого не впечатлил и вернулся в Бразилию.

Энрике Алмейда (слева) с «Золотой бутсой»

Энрике Алмейда (слева) с «Золотой бутсой»

Фото: Alex Grimm/Getty Images

В 2013 году, когда Алмейда был уже в «Ботафого», «Реал» подписал его во вторую команду, но сделку заморозила Бразильская федерация футбола — «Ботафого» из-за проблем с налогами не мог совершать международные трансферные операции.

Энрике до 2017 играл в Бразилии, сменил несколько клубов, а позже наконец уехал в Европу. Но вместо топ-клубов были турецкий «Гиресунспор» из второго дивизиона и португальский «Белененсеш». Сейчас доигрывает на родине в «Америке Минейро».

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