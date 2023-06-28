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Лучшие молодые игроки России (РПЛ) в сезоне-2022/2023: Пиняев, Тюкавин, Литвинов, Коваленко, Кривцов, Карпукас

Будущее нашего футбола: кто стал Лучшим молодым игроком России в сезоне-2022/2023
«Чемпионат»
Лучший молодой игрок
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16 ярчайших талантов чемпионата. Выбор главных тренеров и капитанов РПЛ.

Второй сезон подряд «Чемпионат» рассказывает о будущем российского футбола – самых ярких молодых игроках. В прошлом сезоне лучшим в голосовании тренеров и капитанов стал Гамид Агаларов, а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна. В этом чемпионате мы увидели прорывы множества других молодых игроков!

Изучить весь рейтинг лучших молодых футболистов России можно на странице спецпроекта «Будущее футбола»

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона (23 июля 2022 года) футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Победителем голосования среди тренеров и капитанов РПЛ стал Сергей Пиняев!

18-летний полузащитник, игравший в минувшем сезоне за «Крылья Советов» и «Локомотив», набрал 90 баллов. Пять тренеров отдали Пиняеву первое место, четверо – второе, трое поставили его на третью позицию, один – вписал его на пятую строчку. Среди капитанов голоса распределились более равномерно: двое поставили его на первое место, по трое – на второе и четвёртое, однажды он получил третье и пятое место.

Сергей Пиняев – лучший молодой футболист сезона-2022/2023!

Сергей Пиняев – лучший молодой футболист сезона-2022/2023!

Фото: «Чемпионат»

Второе место поделили динамовец Константин Тюкавин и спартаковец Руслан Литвинов, набравшие по 71 баллу. Формально выше по итогам голосования Тюкавин, поскольку он чаще попадал в тройку – 16 раз против 13 у Литвинова.

Руслан Литвинов и Константин Тюкавин

Руслан Литвинов и Константин Тюкавин

Фото: ФК «Динамо»

Изучить рейтинг 16 лучших можно на странице спецпроекта. Там же мы решили подсветить, в каких городах родились и выросли будущие звёзды футбола.

Интересные факты о голосовании

  • Лучшим молодым игроком Первой лиги стал Тамерлан Мусаев21-летний нападающий «Балтики» также находится в нашем рейтинге.
  • Троим футболистам из топ-16 нет 20 лет: Пиняеву — 18, Коваленко и Ренану – по 19.
  • Двое легионеров попали в топ-15 игроков РПЛ: француз Вильсон Изидор и бразилец Роберт Ренан.
  • Три «базовых» клуба премии: «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» – их представляют по три футболиста. При этом де-факто у «Локомотива» пять игроков: помимо Пиняева, Карпукаса и Изидора, в аренде в «Ростове» и «Факеле» были Сильянов и Морозов соответственно.
  • Руслан Литвинов совершил крутейший рывок среди участников прошлогоднего голосования. Тогда он поделил 12-14-ю позиции, набрав семь баллов, в итоге +64 за сезон.
  • Наибольший регресс – у Арсена Захаряна. В прошлом сезоне он проиграл всего пять баллов лидеру Гамиду Агаларову (115 против 120), а сейчас замкнул топ-10 с 13 баллами.
  • Защитники и хавбеки в особенном почёте: если оценивать позиции, в топ-15 РПЛ попали трое нападающих (Тюкавин, Изидор, Гладышев). Зато в рейтинге сразу пять защитников и шесть игроков центра поля.
Как голосовали в прошлом сезоне:
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