Будущее нашего футбола: кто стал Лучшим молодым игроком России в сезоне-2022/2023

Второй сезон подряд «Чемпионат» рассказывает о будущем российского футбола – самых ярких молодых игроках. В прошлом сезоне лучшим в голосовании тренеров и капитанов стал Гамид Агаларов, а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна. В этом чемпионате мы увидели прорывы множества других молодых игроков!
Изучить весь рейтинг лучших молодых футболистов России можно на странице спецпроекта «Будущее футбола»
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Победителем голосования среди тренеров и капитанов РПЛ стал Сергей Пиняев!
18-летний полузащитник, игравший в минувшем сезоне за «Крылья Советов» и «Локомотив», набрал 90 баллов. Пять тренеров отдали Пиняеву первое место, четверо – второе, трое поставили его на третью позицию, один – вписал его на пятую строчку. Среди капитанов голоса распределились более равномерно: двое поставили его на первое место, по трое – на второе и четвёртое, однажды он получил третье и пятое место.
Сергей Пиняев – лучший молодой футболист сезона-2022/2023!
Фото: «Чемпионат»
Второе место поделили динамовец Константин Тюкавин и спартаковец Руслан Литвинов, набравшие по 71 баллу. Формально выше по итогам голосования Тюкавин, поскольку он чаще попадал в тройку – 16 раз против 13 у Литвинова.
Руслан Литвинов и Константин Тюкавин
Фото: ФК «Динамо»
Изучить рейтинг 16 лучших можно на странице спецпроекта. Там же мы решили подсветить, в каких городах родились и выросли будущие звёзды футбола.
Интересные факты о голосовании
- Лучшим молодым игроком Первой лиги стал Тамерлан Мусаев. 21-летний нападающий «Балтики» также находится в нашем рейтинге.
- Троим футболистам из топ-16 нет 20 лет: Пиняеву — 18, Коваленко и Ренану – по 19.
- Двое легионеров попали в топ-15 игроков РПЛ: француз Вильсон Изидор и бразилец Роберт Ренан.
- Три «базовых» клуба премии: «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» – их представляют по три футболиста. При этом де-факто у «Локомотива» пять игроков: помимо Пиняева, Карпукаса и Изидора, в аренде в «Ростове» и «Факеле» были Сильянов и Морозов соответственно.
- Руслан Литвинов совершил крутейший рывок среди участников прошлогоднего голосования. Тогда он поделил 12-14-ю позиции, набрав семь баллов, в итоге +64 за сезон.
- Наибольший регресс – у Арсена Захаряна. В прошлом сезоне он проиграл всего пять баллов лидеру Гамиду Агаларову (115 против 120), а сейчас замкнул топ-10 с 13 баллами.
- Защитники и хавбеки в особенном почёте: если оценивать позиции, в топ-15 РПЛ попали трое нападающих (Тюкавин, Изидор, Гладышев). Зато в рейтинге сразу пять защитников и шесть игроков центра поля.
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