Будущее нашего футбола: кто стал Лучшим молодым игроком России в сезоне-2022/2023

Второй сезон подряд «Чемпионат» рассказывает о будущем российского футбола – самых ярких молодых игроках. В прошлом сезоне лучшим в голосовании тренеров и капитанов стал Гамид Агаларов, а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна. В этом чемпионате мы увидели прорывы множества других молодых игроков!

Изучить весь рейтинг лучших молодых футболистов России можно на странице спецпроекта «Будущее футбола»

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона (23 июля 2022 года) футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона (23 июля 2022 года) футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Победителем голосования среди тренеров и капитанов РПЛ стал Сергей Пиняев!

18-летний полузащитник, игравший в минувшем сезоне за «Крылья Советов» и «Локомотив», набрал 90 баллов. Пять тренеров отдали Пиняеву первое место, четверо – второе, трое поставили его на третью позицию, один – вписал его на пятую строчку. Среди капитанов голоса распределились более равномерно: двое поставили его на первое место, по трое – на второе и четвёртое, однажды он получил третье и пятое место.

Сергей Пиняев – лучший молодой футболист сезона-2022/2023! Фото: «Чемпионат»

Второе место поделили динамовец Константин Тюкавин и спартаковец Руслан Литвинов, набравшие по 71 баллу. Формально выше по итогам голосования Тюкавин, поскольку он чаще попадал в тройку – 16 раз против 13 у Литвинова.

Руслан Литвинов и Константин Тюкавин Фото: ФК «Динамо»

Изучить рейтинг 16 лучших можно на странице спецпроекта. Там же мы решили подсветить, в каких городах родились и выросли будущие звёзды футбола.

Интересные факты о голосовании