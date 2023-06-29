У Грузии отличные шансы пройти дальше. Расклады плей-офф Евро после провала фаворитов

Позади групповой этап молодёжного Евро-2023. У команд есть пара дней, чтобы перевести дух, после чего нас ждёт самое интересное — матчи плей-офф. Пришло время подвести итоги группового раунда.

Кто с кем сыграет в четвертьфиналах

По итогам группового этапа количество сборных сократилось вдвое (c 16 до 8). Дальше ни у кого нет права на ошибку. Четвертьфиналы запланированы на 1 и 2 июля, они пройдут в четырёх городах.

1 июля

Грузия — Израиль (19:00 мск, Тбилиси)

Испания — Швейцария (22:00, Бухарест).

2 июля

Англия — Португалия (19:00, Кутаиси)

Франция — Украина (22:00, Клуж-Напока).

Полуфиналы состоятся 5 июля. Первый пройдет в Батуми, второй — в Бухаресте. В первом победитель матча Грузия — Израиль встретится с победителем пары Англия — Португалия. Во втором победитель матча Испания — Швейцария сыграет либо с Францией, либо с Украиной. Финал пройдёт 8 июля в Батуми.

Кто поедет на Олимпиаду-2024

Летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. Следовательно, сборная Франции гарантированно выступит там как страна-хозяйка. Англия точно не поедет на Олимпиаду, так как в Играх принимают участие спортсмены объединённой Великобритании. Такая футбольная сборная последний раз играла на ОИ в 2012 году, поскольку тогда соревнования принимал Лондон. С тех пор эта команда не проводила официальных матчей.

На Играх в Париже выступят четыре европейские сборные, включая Францию. Таким образом, на оставшиеся три путёвки претендуют шесть команд. Если Англия и Франция выходят в полуфинал, то другие участники этой стадии (две сборные) получают путёвки на ОИ. Но при этом придётся провести матч за пятое место. В нём встретятся две команды с наивысшим рейтингом среди тех, кто проиграет в 1/4 финала. Победитель матча за пятое место поедет в Париж.

Если в полуфинал Евро-2023 из пары Англия — Франция выйдет только одна сборная, то три оставшихся полуфиналиста едут на Игры-2024. Если в 1/2 финала не выйдут ни французы, ни англичане, то в таком случае придётся проводить матч за третье место. Победитель при этом раскладе получит путёвку в Париж.

Главная сенсация

Сборная Грузии — единственный дебютант чемпионатов Европы. И на групповом этапе команда сотворила настоящую сенсацию. Ей достались очень сложные соперники, однако она не потерпела ни одного поражения. Хозяева группы А (все матчи прошли в Грузии) обыграли Португалию 2:0, превратили 0:2 в 2:2 с Бельгией, а потом поделили очки с Нидерландами — 1:1. Как вам такое выступление? Приятно, что в составе сборной Грузии играют сразу два легионера из РПЛ — защитник Саба Сазонов и полузащитник Лука Гагнидзе. Оба выступают за «Динамо». Впереди четвертьфинал с Израилем, который ранее в плей-офф никогда не играл. Шансы на полуфинал отличные – вместо фаворита (Англия, Испания или Франция) Грузии играть с командой, ближе по классу.

Сборная Грузии вышла в плей-офф на дебютном Евро Фото: gff.ge

Главный провал

Сборная Германии приехала на турнир в статусе действующего победителя. И уехала домой сразу после группового этапа. Сначала немцы не дожали Израиль — 1:1, хотя дважды по ходу матча били пенальти (не реализовали ни одной попытки). А потом и вовсе влетели чехам (1:2) после того, как пропустили на 87-й минуте. В заключительном туре Германия проиграла англичанам 0:2 и заняла последнее место в группе. А ведь перед стартом турнира букмекеры считали эту сборную одним из главных претендентов на трофей.

Немецкая сборная провалила Евро-2023 Фото: Getty Images

Лучший бомбардир

По итогам группового этапа сразу пять футболистов забили по два мяча. Этого хватило, чтобы разделить звание лучшего бомбардира первой части турнира. В пятёрку вошли: Эмиль Смит-Роу (Англия), Брэдли Баркола (Франция), Абель Руис (Испания), Кастриот Имери и Дан Ндой (оба — Швейцария). Эффективнее других действует англичанин — на один гол ему требуется всего лишь 56 минут. Баркола лидирует по количеству победных голов (2), а Руис забил на 1-й и 90-й минутах, принеся сборной Испании четыре очка. К слову, испанца нисколько не смутил чудовищный промах в первом матче, когда он не забил в пустые ворота. На Евро-2023 пока ещё не было ни одного дубля.

Испанец Абель Руис — один из лучших бомбардиров Евро-2023 Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Лучший вратарь

Сборная Англии завершила групповой раунд с самой надёжной обороной. За три матча команда не пропустила ни одного мяча. Не последнюю роль в этом сыграл вратарь Джеймс Траффорд. С такой фамилией парню бегать бы за «МЮ», но 20-летний футболист находится в системе «Манчестер Сити», а последний сезон отыграл на правах аренды в «Болтоне». Он провёл 52 матча в составе клуба третьего английского дивизиона, пропустил 38 мячей и отметился 26 «сухарями». Возможно, в новом сезоне Джеймса отправят в аренду в более серьёзный клуб.

Джеймс Траффорд (с мячом в руках) — самый надёжный вратарь группового этапа Евро-2023 Фото: EPA/ТАСС

Только три сборные из восьми играли в четвертьфинале на прошлом Евро

Два года назад на стадии 1/4 финала играли Франция, Испания и Португалия. Одну пару образовали Дания и Германия. О провале немцев мы уже писали, а датчане вообще не попали на нынешний чемпионат Европы. А ещё на прошлом турнире в четвертьфинале были Италия, Хорватия и Нидерланды. На этот раз их выступление ограничилось групповым раундом. Израиль и Грузия впервые сыграют в плей-офф Евро, все остальные сборные в разное время добивались более серьёзных успехов. Испания, Англия и Франция выигрывали турнир, а Португалия, Украина и Швейцария доходили до финала.