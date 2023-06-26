Откуда в грузинской команде чемпион мира и куда может переехать защитник «Динамо»?

Сейчас они зажигают на Евро, а летом уедут в топ-лиги. Кто из Грузии повторит путь Хвичи

Грузия — открытие Евро U21. После первых двух туров парни Рамаза Сванадзе набрали четыре очка и, в отличие от другой команды-хозяйки турнира, Румынии, сохраняют шансы на выход в плей-офф. В 1-м туре грузины сенсационно обыграли Португалию — 2:0, а во 2-м так же сенсационно ушли с 0:2 на 2:2 в матче с Бельгией.

В последнее время на игроков из Грузии возрос спрос в Европе: Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе, Георгий Мамардашвили, Зурико Давиташвили достойно представляют свою страну за рубежом. После Евро их наверняка станет ещё больше. Рассказываем, кого из этой молодёжки могут забрать европейские клубы.

Молодёжная сборная Грузии Фото: gff.ge

Лидер грузинской сборной — 22-летний Георгий Цитаишвили. Хавбек — гроза молодёжных турниров: в 2019-м вместе с Украиной стал чемпионом мира среди 20-летних, даже гол забил в финале, а после смены спортивного гражданства тащит Грузию U21 на Евро. В 1-м туре отдал два ассиста, а против Бельгии появился на поле после перерыва, забил через пять минут и начал камбэк.

Георгий — левша, поэтому чаще играет на правом фланге. Соперников обыгрывает за счёт дриблинга и быстрого принятия решений. Опасность генерирует в основном после входа в штрафную соперника. В матче с бельгийцами грузин полностью затмил Максима Де Кёйпера, левого защитника, который до этого за тайм оформил 1+1.

Клубная карьера у Георгия складывается не так ярко. Он воспитывался в киевскому «Динамо» и до сих пор принадлежит украинскому гранду, но уже несколько лет ездит по арендам. В сезоне-2022/2023 играл за польский «Лех», за который оформил 1+2 в 24 матчах. Надежд не оправдал, выкупать его не стали. Евро — отличный шанс уехать в чемпионат посильнее!

Георгий Цитаишвили в матче с Бельгией Фото: Bruno Fahy/Zuma/ТАСС

Зурико Давиташвили — мотор сборной. В матче с Бельгией номинально вышел на позиции правого вингера, но играл по всему периметру атаки. Большинство атак строится через 22-летнего игрока: Зурико подхватывает мяч в центре поля, далее может перевести на фланг или же протащить до штрафной самостоятельно и разрезающей передачей найти партнёра.

Давиташвили уже провёл 26 матчей за основную сборную Грузии и, возможно, на молодёжный Евро вингер не поехал бы, не будь он домашним. Сезон-2022/2023 грузин на правах аренды провёл в «Бордо»: 6 голов и 3 ассиста в 31 матче. У французского клуба есть право выкупа, которым он на днях воспользовался. Это подтвердил президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе: «Переход Давиташвили закрыт. Теперь он полноценный игрок «Бордо».

Зурико Давиташвили Фото: Giorgi Ebanoidze/Getty Images

В Европе может оказаться и защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. На турнире грузин впечатляет игрой один в один и в воздухе. В победном матче с Португалией был одним из героев: забил, совершил три перехвата и один отбор.

Саба Сазонов празднует гол Фото: gff.ge

Немецкая газета Hamburger Abendblatt пишет, что защитник близок к переходу в «Гамбург». Сделку должны закрыть по окончании Евро.