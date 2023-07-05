Трансфер Месси в США устроил «Тед Лассо»

О факте переезда Лионеля Месси в США объявили уже давно, но официального представления Лео как игрока «Интер Майами» не было до сих пор. В клубе уже признали, что поторопились с заявлением о приезде аргентинца, потому что соглашение между сторонами всё ещё не подписано. Процесс чисто формальный и просто требует времени – Лео точно будет играть за американский клуб, потому и для «Интер Майами», и для МЛС это важнейший переход в истории. А ещё это золотая жила… для Apple TV+. Компания включилась в сделку именно по этой причине.

Хорхе Мас президент и совладелец «Интер Майами» «В 2019 году мы начали думать о том, как мы могли бы привлечь Месси. После его перехода МЛС может стать одной из двух или трех крупнейших лиг мира. Я потратил на это три года, полтора года из них были очень интенсивными. Было много разговоров с Хорхе Месси. Мы встречались в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе… Весь чемпионат мира я провёл в Катаре, наблюдая за Аргентиной. Контракт с Apple был ключевым аспектом для заключения сделки с Лео».

Главное в контракте Месси – дополнительные соглашения. От клуба он будет получать не так уж и много

Оформление сделки оказалось не самым простым процессом. Впервые в истории МЛС она произошла с привлечением коммерческих партнёров. Мас признал, что ключевым моментом в переговорах стало соглашение с Apple – потоковый сервис взял на себя обязательство выплачивать Месси процент от прибыли с новых подписчиков. Также Лео будет получать отчисления от продаж продуктов adidas и других маркетинговых активностей с упоминанием или его личным участием. Ещё один пункт сделки – это возможность приобрести миноритарный пакет акций клуба, который частично принадлежит Дэвиду Бекхэму. Англичанин подписал схожую сделку, когда перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году. Тогда он получал $ 25 млн, а также опцион на покупку франшизы – он активировал его в 2018 году, когда заявил о создании «Интер Майами». Месси же, по словам Маса, будет получать базовую выплату от $ 50 млн до $ 60 млн в год.

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К чему такие сложности?

У американских клубов есть право на заявку 30 игроков на сезон. Делится она на две части: «старший состав» (слоты 1-20) и «дополнительный» (21-30). Для «старшего состава» в 2023 году был установлен потолок зарплат – $ 5,2 млн на всех (с максимальным пределом в $ 651 250 для одного игрока за сезон). Но общую сумму можно распределить не полностью, оставив в ведомости пустыми 19-ю и 20-ю позиции. Или же заполнив их большими звёздами, которые проходят по «правилу Бекхэма», или же «назначенного игрока». Согласно ему, клубы могут подписать до трёх игроков, чья зарплата будет превышать установленный максимум. По задумке руководства лиги, такое правило позволило бы командам бороться за больших звёзд на мировом рынке, но при этом сохранять экономический баланс.

У «Интер Майами» все слоты с назначенными игроками были заняты: три места распределили между Грегоре, Родольфо Писарро и Хосефом Мартинесом. Самым низкооплачиваемым из них был Грегоре, поэтому его вывели из-под этого статуса (перевели в ведомости пониже). Сейчас назначенными остались только Писарро (гарантированная зарплата с учётом всех бонусов – $ 3,35 млн) и Мартинес ($ 4,391 млн). Третьим станет Месси – ему установят максимально возможную зарплату с учётом правил МЛС, а остальное он будет получать от Apple и adidas. Подобных сделок в истории лиги ещё не было.

В чём интерес Apple TV+? Всё началось с «Теда Лассо»

Возвращаемся в 2013-й: NBC Sports выпустил рекламу, когда покупал права на трансляцию матчей АПЛ. В ней снялся актёр и комик из шоу Saturday Night Live Джейсон Судейкис. Он сыграл тренера Теда Лассо, приехавшего тренировать «Тоттенхэм»: там новоиспечённый тренер даёт пресс-конференцию, по ходу которой ошибается и раз за разом позорится перед журналистами.

После было ещё несколько подобных роликов. В итоге из персонажа для рекламы вырос герой сериала – Судейкис в соавторстве с Биллом Лоуренсом написал сценарий «Теда Лассо» для Apple TV+. При этом изначально на проект не делали большую ставку, но он внезапно взлетел – когда шоу дебютировало в мрачные дни 2020-го, солнечность и доброта простодушного Лассо быстро завоевала сердца зрителей.

«Лоуренс просто сказал, что это НЕ сериал о футболе, — вспоминал Брендан Хант, наиболее известный зрителям «Теда Лассо» как тренер Бирд. – Это шоу об отношениях, которые происходят в футболе».

«Тед Лассо» рассказывает о человеке, который входит в систему, сопротивляющуюся ему (приезжает со своими идеями соккера в Англию), а затем силой воли заставляет эту систему измениться. Он, не понимая ничего, делает из команды – Команду. И победа или поражение не имеют значения.

По данным Nielsen, с момента премьеры в августе 2020 года «Тед Лассо» только в США набрал более 25 миллиардов минут просмотров. Вплоть до 4 июня этого года финал второго сезона был самым просматриваемым эпизодом — 960 миллионов минут. За неделю с 29 мая по 4 июня зрители шоу посмотрели в общей сложности 1,24 миллиарда минут — и это был первый раз, когда на сервисе какой-либо проект собрал больше миллиарда минут просмотров (из них на финал третьего сезона пришлось 529 миллионов минут, около 42,5% от общего числа). И это всё – просмотры только на телевизорах, потому что исследования Nielsen не включают подсчёты просмотров на мобильных устройствах или компьютерах, а также рейтинги измеряют только аудиторию в США.

Для Apple это был огромный успех: сериал о футбольном тренере стал самым популярным проектом сервиса, хотя изначально на него никто особо не рассчитывал. Что было дальше? А дальше провели ещё одно исследование (Nielsen совместно со Sportico). Оно показало, что 94 из 100 самых просматриваемых телепередач в США в прямом эфире были спортивными турнирами. В Apple TV+ посмотрели на успех сериала, сопоставили одно с другим и поняли: если вам нужно увеличить количество подписчиков, надо предлагать привлекательные спортивные трансляции. «Тед Лассо» подготовил аудиторию к футболу – и Apple TV+ в прошлом году приобрёл права на МЛС сроком на 10 лет стоимостью около $ 2,5 млрд ($ 250 млн за сезон). Это сделка – одна из крупнейших в спорте, и сервис пообещал изменить зрительский опыт и вывести лигу на новый уровень.

«Мы считаем, что наша лига идеально подходит для новой революции — того, как люди смотрят спортивные трансляции в прямом эфире, – сказал комиссар МЛС Дон Гарбер. – И с этим новым партнëрством с Apple мы собираемся показывать нашим болельщикам каждый матч в любом месте, в любое время, в любой точке мира без каких-либо ограничений или отключений».

Предыдущие контракты МЛС с ESPN/ABC, Fox и Univision стоили $ 90 млн за сезон, а также включали права на мужскую и женскую национальные команды США. Теперь же права разделили, а это значит, лига и клубы будут получать 100% доходов. Учитывая, что в самом начале своего пути МЛС не получала вообще ничего от телевизионных прав, это громаднейший шаг вперёд. Сделка мощная, в том числе потому, что расширяет роль спорта как опоры индустрии развлечений. Apple, по сути, пошёл ва-банк: компания вложила огромные средства и разработала контент-стратегию, сделав инновационную для рынка стриминговых платформ ставку, что футбол может стать популярнее в США, а американская лига – в других частях мира. И ничто не может сделать ценность этой сделки больше, чем переезд Месси в МЛС. Который не случился бы без Apple, увидевшей потенциал в футболе благодаря своему сериалу.

Ещё в январе прошлого года по итогам отчёта инвестиционной компании Wedbush стало понятно, что Apple ведёт «агрессивную охоту» за потенциальными сделками, которые позволили бы ей транслировать спортивный контент в прямом эфире. Компания, согласно отчёту, «готова потратить миллиарды» на спорт в течение следующих четырех лет, чтобы стимулировать будущий рост Apple TV+ и сделать платформу ключевым двигателем монетизации в экосистеме своих услуг. Учитывая, что Apple ежегодно тратит $ 7 млрд на оригинальный контент, имея на балансе свыше $ 350 млрд, компания может себе позволить сделать рискованную ставку на спорт. Тем более что есть устойчивое мнение, что футбол в США – фактор роста.

Стадион «Интер Майами» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Это своего рода эксперимент, потому что потоковые сервисы пока очень осторожно заходят на рынок спортивных трансляций – в том числе потому, что организация показа требует определённых технических мощностей. Даже в случае сделки Apple с МЛС сервис не вмешивается в сложный характер спортивного производства – этим занимается лига. Она создала специализированные центры вещания, собрала около 14 команд, наняла режиссеров и продюсеров, планирует построить студии для предматчевых, перерывных и послематчевых шоу. Каждый сезон лига будет вкладывать около $ 60 млн в производство игр, но глобально такой формат сделки всех устраивает. Тем более что между МЛС и Apple также есть договорённость, что при преодолении определённого порога по числу подписчиков (данные скрыты) лига будет получать свой процент отчислений. Но дело не только в этом: сейчас рейтинги МЛС ничтожно малы. Экспансия футбола через потоковый сервис, работающий почти во всём мире, позволит охватить большую часть аудитории и расширить распространение американской лиги. По крайней мере, такова задумка – и для Apple эта история тоже выгодна: предложение игр может быть более эффективным способом привлечения аудитории за границей, чем обычные тарифы на развлекательный контент. Так, подписчики Apple TV+, которые не подписаны на сервис потоковой передачи МЛС, смогут смотреть подборку матчей МЛС и Кубка лиги без дополнительной оплаты. Ограниченное количество матчей будет доступно абсолютно бесплатно для всех пользователей, независимо от того, подписаны они на Apple TV+ или на стриминговый сервис МЛС. Пользоваться сервисом могут не только владельцы техники Apple (хотя, по статистике, около половины владельцев смартфонов в США – обладатели iPhone) – смотреть матчи можно с телевизоров, игровых приставок PlayStation и Xbox, устройств Android TV и Google TV, а также с сайта tv.apple.com, в том числе на устройствах Android, Windows PC и Chrome OS.

Что предлагает Apple: мультипросмотр, комментарии на трёх языках, множество материалов

Контент-стратегия Apple не ограничивается только трансляцией игр: потоковый сервис МЛС предлагает короткие материалы об игроках и командах, превью матчей, анализ игр и не только.

Что ещё:

возможность отключать звук телекомментаторов и синхронизировать местное радио с трансляцией;

трансляции на трёх языках – английском, испанском и французском;

функция мультипросмотра – одновременно можно смотреть до четырёх матчей (и даже подключить к футболу бейсбол);

шоу MLS 360, в котором охватываются все матчи и обсуждаются все ключевые моменты в прямом эфире.

Шоу MLS 360

Сейчас есть отдельная вкладка с шоу про Месси – это обсуждение его переезда, его будущего и просто его.

Лионель Месси

Главная проблема, которую сейчас нужно решить Apple и МЛС, – это качество трансляций. Пока оно откровенно хромает, о чём пишут болельщики: какие-то важные моменты упускаются, зато вместо повтора показывают зрителей. Да, картинка высокого качества (1080p), графика классная, достаточно много вокругматчевого контента, но заметно, что пока не хватает производственной ценности. Вероятно, на это нужно время, потому что и для МЛС, и для Apple это новый вызов.

Так или иначе, компания не собирается останавливаться. В марте этого года были слухи, что Apple хочет приобрести ещё и права на АПЛ – и это в дополнение к МЛС и матчам МЛБ. Выход на английский футбол столкнул бы Apple с медиакомпаниями Sky Comcast Corp. и Warner Bros. Discovery Inc., которые в прошлом году начали совместную работу с BT Sport, а также с Amazon, который уже стал активным игроком на рынке спортивных трансляций. Глобально всё это направлено на расширение сервиса с использованием спорта. При этом, если Apple и МЛС добьются успеха в своём сотрудничестве, это может стать ещё одним шагом к изменениям на рынке спортивных трансляций. Потоковые сервисы в потенциале могут стать альтернативой платному телевидению, которое было и есть опора футбольной экономики.