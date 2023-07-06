Почему трансфер Фернандеса в «Зенит» оказался возможен? ЦСКА попал в скверное положение

Трансферная бомба разрывается в РПЛ прямо сейчас. Защитник Марио Фернандес переходит в «Зенит»! 32-летний бразилец с российским паспортом на протяжении 10 лет выступал за ЦСКА и стал легендой клуба. А теперь транзитом через «Интернасьонал» перебирается в Санкт-Петербург, к принципиальному сопернику армейцев. Как так получается?

Сегодня, 6 июля, громкую новость в своих соцсетях опубликовал журналист Алешандре Прецель. Он сообщил, что Марио Фернандес согласовал переход в «Зенит». Чуть позже подробности опубликовал инсайдер Иван Карпов. По его информации, 32-летний защитник действительно договорился с «Зенитом». ЦСКА предлагал Фернандесу зарплату в размере € 1,5 млн за сезон, а «Зенит» — € 2,5 млн. Также петербуржцы заплатят требуемые «Интернасьоналом» € 365 тысяч за досрочное расторжение игроком аренды весной 2023 года. Марио подпишет с «Зенитом» контракт на два года. Наши источники эту информацию подтверждают.

Подождите, но как он переходит в «Зенит» при контракте с ЦСКА?

В мае 2022-го Фернандес взял паузу в карьере, покинул ЦСКА и уехал в Бразилию. Марио объяснял это усталостью и семейными обстоятельствами. Действительно, когда Фернандес уходил из ЦСКА, клуб сообщал, что контракт приостановлен. «Безусловно, это серьёзная потеря для клуба, но мы не могли не откликнуться на просьбу Марио. Фернандес более 10 лет отдавал всего себя команде, не жалея здоровья, дважды продлевал контракт. Нам удалось убедить Марио не спешить с окончательным решением о завершении карьеры и согласовать приостановку контракта. Подчеркиваю, мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернётся домой», — отмечал гендиректор армейцев Роман Бабаев.

Марио Фернандес экс-игрок ЦСКА «Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определённое время пойму, что всё ещё чувствую в себе силы помочь ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Я благодарю бога за всё, что он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моем сердце!»

Затем Фернандес подписал контракт с «Интернасьоналом». Это произошло 13 декабря: сайт бразильского клуба сообщил о договорённости с ЦСКА, но об аренде речь не шла. Про аренду не говорили и представители армейцев. По факту произошло расторжение контракта: Фернандес в декабре 2022 года перестал иметь какое-либо юридическое отношение к ЦСКА.

Марио Фернандес Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Карьера Марио в новом клубе не задалась. Защитник провёл всего пять матчей, чаще оставаясь на скамейке. И в апреле 2023-го инициировал досрочное завершение контракта. После этого пошли разговоры о возвращении Фернандеса в ЦСКА. «Буквально на днях общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьоналом». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперёд, но есть предпосылки. Именно как игрока», — сообщал Бабаев после финала Кубка России.

Однако Фернандес так и не оказался в ЦСКА. Агент Жорже Машаду сообщил о причинах срыва сделки: «Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА». По информации «Чемпионата», стороны не согласовали вопрос о компенсации. «Интернасьонал» должен был получить € 365 тыс. за досрочное расторжение контракта, которое инициировал футболист. Армейцы рассчитывали снизить эту сумму, однако переговоры ни к чему не привели. «Зенит» же сумму выплатить сможет: либо напрямую клубу, либо в качестве бонуса для Марио, который сам выкупит контракт с «Интернасьоналом». ЦСКА же попал в скверное положение – платить сильно больше клуб не хочет, а юридического влияния на Марио не осталось. При этом директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо заявил, что ЦСКА никогда не отказывался от подписания контракта с Фернандесом, а из переговоров вчера вечером вышла сторона футболиста – сообщили о подписании контракта с другим клубом.