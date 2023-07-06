Легенда ЦСКА возвращается в Россию. Фернандес будет играть в «Зените»! LIVE

Защитник Марио Фернандес всё-таки возвращается в Россию. Но не в ЦСКА, а в «Зенит»! Да-да, всё именно так. Наверное, в это было тяжело поверить ещё несколько недель назад, однако теперь стороны близки к заключению сделки.
Весной 2022 года Фернандес приостановил карьеру, на тот момент он был футболистом ЦСКА. Марио вернулся на родину в связи с накопившейся усталостью и желанием быть рядом с женой. Позднее он перешёл в «Интернасьонал». Правда, там у Марио не задалось, ведь он чаще сидел в запасе, нежели играл. Теперь Фернандес переедет в Санкт-Петербург, а «Зениту» придётся заплатить «Интернасьоналу» денежную компенсацию — примерно € 350 тыс.
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🗣️ А вот точка зрения бывшего футболиста сборной России Александра Мостового.
«Новость о том, что Марио едет в «Зенит», убила наповал. Я этого вообще не понимаю. «Зенит» предложил больше денег Марио, чем ЦСКА? А как же флаг, честь и совесть? Он же говорил, что вернётся только в ЦСКА! Сейчас кипиш будет приличный. И это правильно!»
🗣️ Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин назвал возможный переход Фернандеса в «Зенит» предательством.
«В переход Марио в «Зенит» не очень верится. Это очень некрасиво с его стороны. Возможно, просто забрасывается удочка для набивания цены. Если переход в «Зенит» состоится, то, конечно, это предательство. Он провёл в ЦСКА лучшие годы, клуб бесплатно отпустил его в Бразилию, а он приезжает в «Зенит». Но мне тяжело верится».
☝️ Ранее мы сообщали, по какой причине ЦСКА не согласовал возвращение Марио.
💬 Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию.
«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение».
Финансовые детали перехода Фернандеса в «Зенит»
💶 Чуть позже новой информации подкинул Иван Карпов. Он сообщил некоторые детали сделки:
- Фернандес подпишет контракт на два года
- Его зарплата составит € 2,5 млн в год
- ЦСКА предлагал игроку € 1,5 млн
👇 С чего всё началось? Утром появилась информация от журналиста Алешандре Прецеля. Именно он первым сообщил в социальных сетях о переходе Фернандеса в «Зенит».
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