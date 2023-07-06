Легенда ЦСКА возвращается в Россию. Фернандес будет играть в «Зените»! LIVE

Защитник Марио Фернандес всё-таки возвращается в Россию. Но не в ЦСКА, а в «Зенит»! Да-да, всё именно так. Наверное, в это было тяжело поверить ещё несколько недель назад, однако теперь стороны близки к заключению сделки.

Весной 2022 года Фернандес приостановил карьеру, на тот момент он был футболистом ЦСКА. Марио вернулся на родину в связи с накопившейся усталостью и желанием быть рядом с женой. Позднее он перешёл в «Интернасьонал». Правда, там у Марио не задалось, ведь он чаще сидел в запасе, нежели играл. Теперь Фернандес переедет в Санкт-Петербург, а «Зениту» придётся заплатить «Интернасьоналу» денежную компенсацию — примерно € 350 тыс.

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