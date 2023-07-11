Бердыева неожиданно заманили в Дагестан. Верите, что Махачкала вернётся в РПЛ?

Курбан Бердыев получил неожиданное назначение – махачкалинское «Динамо» из Первой лиги объявило, что тренер будет готовить команду к сезону. В конце прошлого года специалист возглавил «Сочи», но в начале апреля был уволен. С тех пор Бердыев рассматривал разные предложения (инсайдеры утверждали, что он хочет продолжить карьеру и не планирует переходить на менеджерские должности) и вот наконец определился.

В прошлом сезоне махачкалинское «Динамо» могло выйти в РПЛ

«Динамо» появилось в Махачкале в 1927 году. На базе спортивного общества. Сразу построили одноимённый стадион. До создания «Анжи» именно этот клуб был основным в регионе. Есть даже достижения – в 1967-м выиграли Кубок РСФСР.

В советское время команда в основном выступала во второй лиге. Глобально ничего не изменилось и в российский период, хотя однажды получилось подняться в первый дивизион. И даже занять там рекордное шестое место. Правда, это завершилось опустошением бюджета и потерей профессионального статуса. С 2007-го «Динамо» выступало в любителях.

Возрождение состоялось в 2021-м. Базовым клубом выбрали «Махачкалу», которая к тому моменту существовала два года. Президентом был Гаджи Гаджиев. Вот что он рассказывал в интервью журналу общества.

Гаджи Гаджиев президент махачкалинского «Динамо» «Мысль о трансформации начала бродить через год после создания «Махачкалы». Почему именно в «Динамо»? Всё подталкивало к этому. Ещё жив, хоть и нуждается в реконструкции, стадион. Само спортивное сообщество, серьёзное и солидное, скоро будет отмечать столетие. Я как тренер начинал карьеру именно в «Динамо». Вдобавок выяснилось, что нынешний руководитель республики Сергей Алимович Меликов – потомственный динамовец, его отец играл за этот клуб. И когда он предложил возродить махачкалинское «Динамо», мы уже были к этому готовы».

При этом сообщалось, что базовым клубом могли выбрать «Легион». Хотя бы потому, что на тот момент он назывался «Легион-Динамо». И воспринимался как правопреемник. Плюс структура заточена на развитие молодёжи. Казалось, идеальная история. Но не срослось. Причины? Вот цитата старшего тренера Ахмада Магомедкамилова в интервью «Чемпионату».

«Да, мы общались с руководством республики. Пришёл новый глава, и ему о нас что-то нехорошее донесли. В итоге они пошли другим путём, сделав ставку на «Махачкалу». И в тот момент нас стали гнать чуть ли не со всех стадионов города. Дошло до того, что не было возможности даже тренироваться на полноформатном поле», – сказал он.

«Динамо» получило самый большой бюджет Юга Второй лиги. И сразу взлетело в Первую лигу

По информации «Чемпионата», финансирование сразу же увеличили. В Первой лиге клуб выступал с бюджетом около 600 млн рублей. Это уровень первой шестерки. Неудивительно, что уже в дебютном сезоне клуб претендовал на выход в РПЛ. Но в итоге занял только восьмое место.

Летом истёк контракт с главным тренером – Гораном Алексичем. Его продлевать не стали. Однако, по информации «Чемпионата», тренер не чувствовал свободу в решениях из-за влияния Гаджижева. И уход связан именно с этим. А Курбан Бердыев пришёл на освободившееся место.

Горан Алексич и Гаджи Гаджиев Фото: vk.com/fcdmx

Почему выбрали именно Бердыева?

Изначально Гаджиев говорил о нескольких кандидатах. И вряд ли кто-то ожидал, что будет выбран именно Бердыев. Как сообщил источник «Чемпионата», одним из кандидатов рассматривался Андрей Гордеев. Но выбрали не его. Вот как объяснил решение президент клуба.

«Бердыева я знаю уже несколько десятков лет. Не сомневался, когда мы с ним разговаривали по поводу назначения. Уверен, он преобразует тренировочный процесс, сделает его совершенным. При нём команда преобразится и в играх – нет сомнений. Бердыев – лучший, кого мы могли взять. Мы провели встречу, обговорили всё и согласились. Под его ответственность попадают футболисты и качество игры. Мы даём ему свободу в этом.

Бердыева всегда привлекали проекты, которые имеют определённые долгосрочные цели. Наша цель – выход в РПЛ. А находиться Бердыев будет в команде столько, сколько ему захочется. Он с нами надолго», – сказал Гаджиев Sport24.ru.

Сам Бердыев в первом комментарии после назначения отметил, что его привлекла стратегия клуба.

«Прежде всего понравилась идея стратегического направления клуба. Потому что мне это знакомо. Махачкалинское «Динамо» – это очень важный и серьезный проект. Второе – хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в Премьер-Лиге. Такая задача стоит. Трудная задача, но ничего страшного.

Сказать, что я хорошо знаю команду, было бы неправдой. Я смотрел тренировки «Динамо» и контрольную игру с «Ахматом» в Кавминводах, и команда на меня произвела хорошее впечатление».

Матчи прошлого сезона «Динамо» проводило на «Анжи Арене», а в новом может перебраться на стадион «Труд». Учитывая большие амбиции и задачи, не исключено, что бюджет будет увеличен. И тогда команду точно можно будет назвать преемником «Анжи».