«Предлагали три миллиона, чтобы мы проиграли». В России милиционер стал главным тренером

Главный тренер команды второго дивизиона. Какие самые популярные образы возникают в голове? Либо бывший футболист, для которого это первый опыт, либо сбитый лётчик 50-55+, который до конца жизни будет мучиться в низших лигах. Но есть настолько мощные отклонения от привычного, что точно понимаешь – российский футбол никогда не перестанет удивлять.

Знакомьтесь, Ахмад Магомедкамилов. Главный тренер команды «Легион» (Махачкала). В соцсетях его называют священнослужителем. Или бывшим милиционером. И якобы в 43 года он неожиданно стал тренером. Чего только не бывает в Дагестане!

Ниже – откровенный разговор с ним о жизни до тренерства, работе во втором дивизионе и больших проблемах, которые раскрываются через историю одного небольшого клуба.

– Точно не от меня впервые слышите, что вы самый необычный тренер Второй лиги. Работали в милиции, потом имамом в мечети.

– Откуда вы это узнали? Получается, слава опережает меня?

– Не исключено. Вас обижает, что некоторые журналисты называют вас священнослужителем, а не тренером?

– Нисколько. Недавно даже потроллил эту историю в соцсетях. Я действительно работал имамом в мечети, занимался богоугодным делом. И до сих пор остаюсь авторитетом для каких-то людей. Но сейчас в первую очередь футбольный тренер. И хочу, чтобы меня узнали именно в этом качестве. Вообще, планирую подняться и тренировать «Спартак».

Не сторонник смешивать религию и футбол. Во время тренировок, матчей не позволяю себе какие-то проповеди. На страницах нашего клуба в интернете тоже нет ничего подобного. Хотя подобные примеры есть. Тот же «Пересвет». Они позиционируют себя как православная команда. Мы же не исламский клуб. У нас играют и православные, были и буддисты. Никаких проблем. Хоть и большинство мусульмане.

Ахмад Магомедкамиилов Фото: fc-legion.ru

– Думаю, в ваших условиях это помогает.

– Особенно когда нет денег платить зарплаты. Например, мы никак не можем кого-то штрафовать. Просто потому, что они и так получают по 10 тысяч рублей. Совсем без еды оставить? Нельзя. Приходится искать другие рычаги воздействия. Порой религиозные. В этой плоскости могу выступить наставником, применить свои знания к игрокам.

– Как вы себя ощущаете в футболе после долгой работы имамом в мечети?

– Религия помогает, даёт силы преодолевать трудности. Мы понимаем, что футбол – это эмоции. С ними сложно совладать. Поэтому порой веду себя безобразно. Могу кричать на футболистов, других участников матча. Потом стыдно. Но стараюсь в себе это не убивать – есть примеры Конте, Симеоне, которые ведут себя подобным образом и благодаря этому влияют на настроение команды.

Магомедкамилов действительно работал в полиции. Но потом стал чтецом Корана

– Вы работали капитаном полиции.

– Да, в экономическом блоке МВД. Я закончил юридический факультет дагестанского университета. Не очень хотел в МВД – тогда их образ не вызывал симпатии. Считалось, что силовики постоянно прессуют. Тянуло в прокуратуру. А потом понял, что и в МВД можно интеллигентно работать. Создали управление по налоговым преступлениям на базе бывшей налоговой полиции. И я как раз туда устроился.

– И как?

– Понравилось, что методы работы были другими. Не так, как было принято в системе МВД. Я устроился в 2003-м и ушёл в 2009-м. К тому моменту обнаружил в себе талант чтеца Корана.

Плюс устал от этой работы. Она тяжёлая. Наложила отпечаток жизнь в республике в тот период. Не самое простое время. Работали с восьми до восьми. С окладом в 15 тысяч рублей.

– Время было действительно сложное?

– Абсолютно дурное. Понимал, что жизнь идёт не туда. Требовались изменения. Поехал в паломничество. Увидел святые места. И начал менять свою жизнь. Отказался от вредных привычек. Поменял буквально всё.

– Почему религия?

– Понимаете, мы отражение наших предков. У меня дедушка был человеком, который призывал людей к молитвам. Тоже голосистый и религиозный дядька. Вообще, весь наш род был религиозным. Понимал, что и я рано или поздно к этому приду. Хотя вырос на улице. 1990-е годы. Дагестан. Вы и сами знаете, какой бардак был в стране.

Я до сих пор не могу сказать, что прямо какой-то очень религиозный. Вот на футболе я настоящий.

Ахмад Магомедкамилов Фото: из личного архива

– При этом вы стали чтецом Корана.

– Да, ещё во время службы обнаружил в себе таланты чтеца. Выучил несколько сур из Корана. Где-то прочитал, кому-то понравилось. Начал ходить, читать.

Вообще, Коран очень красиво сложен. Последняя книга, которую Всевышний отправил на Землю, которая вобрала в себя справедливость, мудрость, добро и милость ниспосланных Всевышним книг, таких как Евангелие, Тора, и дополнила их. Когда Коран появился, арабская поэзия была на высочайшем уровне. И он положил всю поэзию на лопатки красотой своего слога и красноречия. Поэтому каждый, кто столкнётся с Кораном, не может им не увлечься.

Так произошло и со мной. Я в своё время услышал одного чтеца, мне он запал в душу. Начал повторять за ним. У меня стало получаться. Но всё-таки своим призванием считаю не чтение Корана, а воспитание людей. Хочу указывать людям дорогу к добру. Чтобы люди достигали положительных результатов, в том числе спортивных. Скажем так, воспитываю достойных людей. Это одна из моих целей в жизни.

Ахмад не собирался тренировать: к этому подвели плохие результаты и постоянный уход других специалистов

– Давайте к футболу. Как он появился в вашей жизни?

– А я всегда любил футбол. Устраивал в Махачкале крупные соревнования и даже создавал любительскую лигу. В 2015 году мой друг Шамиль Лахиялов построил поле для игры 8х8. И для популяризации устроил там турнир, на который пригласил меня. Собрал маленькую команду, попробовал себя в качестве тренера. Мы неплохо себя проявили.

На этом турнире мы увидели, сколько в Махачкале осталось молодых и перспективных футболистов после закрытия «Анжи-2» и отсутствия каких-то других профессиональных клубов во Второй лиге. И решили с Шамилëм создать собственный проект.

Лахиялов работал президентом в детской школе «Легионер». Решили на этой базе сформировать взрослую команду и назвали её «Легион». Играли в любителях, воспитывали парней.

– Но быстро пришла Вторая лига.

– Вот туда идти изначально не хотели. Знали, что там не всё так просто. Однако сами ребята настаивали. Решили попробовать. Мы приехали на стадион «Динамо». Директор арены согласился бесплатно предоставить поле для матчей. Так что стечение обстоятельств. Так мы оказались во втором дивизионе.

– Как вы стали тренером?

– Изначально к этому не стремился. Я был менеджером. Нравилось управлять. В первый сезон во Второй лиге взяли тренера на работу, он начал со мной советоваться. Я ему высказывал свои мысли. Иногда наши взгляды расходились. Результаты были не очень хорошими. И я решил углубиться в процесс. Хорошо общаюсь с Газизовым. И в итоге напросился в «Уфу» посмотреть на работу Гончаренко.

Виктор Гончаренко в «Уфе» Фото: РИА Новости

– И как?

– Тогда он играл 3-5-2, обыграл на выезде «Спартак», причём не самым сильным составом. Вообще, проводил классную работу. Я полтора месяца наблюдал за командой, смотрел тренировки, тактические занятия.

– И вскоре вернулись.

– Да. Убрали предыдущего тренера и на следующий сезон поставили Адиева. С ним у нас сложились идеальные взаимоотношения. Когда он пришёл, я стал ему активно помогать. Стартовали неважно, но прошло семь туров, и начали подниматься в таблице. Ещё пару месяцев — и Адиева забрал «Ахмат».

– И пришёл Избулатов.

– Да, это детский тренер, тогда без опыта работы со взрослыми. По сути, с того момента стилем игры команды стал управлять я. Встраиваться в тренировочный процесс, проводить занятия. Потом он ушёл в РПЛ к Адиеву. Мы позвали Садирова.

Магомед Адиев в «Легионе» Фото: fc-legion.ru

– Подождите, как вы так умудрились прокачать навыки, что стали и тренировками заниматься?

– Как таковых навыков тренировать у меня не было. Просто знал, что хочу видеть на поле. Конечно, теории мне не хватало. Но старался учиться у всех. Плюс сам практиковался на нашей второй команде в любительской лиге.

Документы на лицензию B подал только в 2019 году. Надоело. Одного, второго тренера отправили в Премьер-Лигу. Всех их развили. В какой-то момент поняли, что клуб должен давать дорогу в первую очередь футболистам. Сказал ребятам, что с этого момента наверх будут уходить только они. Сейчас, кстати, сам учусь на категорию А.

Избулатов вернулся, стал формально главным. Но договорились, что основными процессами буду управлять я.

Тренер и массажист в одном лице, заработок за счёт продаж футболистов и результаты

– И ведь у вас пошло.

– Да. Хотя принял команду в безобразном состоянии. Но вырулили. Мы не проиграли ни одного матча до конца первого круга. Даже Решетняк Александр Петрович, бывший гендиректор «Анжи», сказал: «Ахмад, тебе не нужен никто. Ты сам должен тренировать, таких, как ты, здесь нет». Я прямо в себя поверил.

Хотя, если честно, ещё год назад не хотел глубоко заходить в футбол. Понимал, что, если зайду, меня затянет. Так и получилось. Знаете, как я постарел? Весь седой стал! У нас же никого нет – ни ассистентов, ни массажиста. Всё делаю сам. Даже порой массаж ребятам. Невозможно же так!

– В сезоне-2020/2021 вы заняли четвёртое место.

– Да. И почти весь первый круг шли на первом месте. Слетели только в последнем туре. Однако там нас прибил судья. После игры мне сказали, что шансов у нас не было. Перед вторым кругом кого-то отдали и уже не так здорово выглядели. Но у нас были рекорды – наши игроки получали награды лучшего вратаря, защитника лиги. Был рекорд по наименьшему количеству поражений во всех зонах.

Ахмад Магомедкамилов на пресс-конференции Фото: fc-legion.ru

– Так, а футболистов наверх отправили?

– Да. Человек семь-восемь ушло. И в ФНЛ, и в ПФЛ под задачи. Эльдарушева взяли даже не со скамейки «Анжи», а непонятно откуда. И после продали его за 1 млн рублей «Алании». Огромные деньги для Второй лиги. Сейчас он в «Акроне», забивает «Торпедо», сейчас вот прошли «Динамо». Абдулаева продали в «Ротор» — тоже за 1 млн рублей. «Красава» нас умолял отдать вратаря Магомедова, но не согласились. В итоге он перешёл в «Акрон». Боюсь кого-то забыть – Амир Мохаммад в «КАМАЗе», Саид Алиев перешёл в «Луч». Не всех получалось продавать, кто-то уходил бесплатно. Причём все уходили не на скамейку, а именно играли.

– Где вы вы изначально берёте футболистов?

– Чемпионат Дагестана, училище Олимпийского резерва. Честно, нам достаются самые слабые кадры. Пацаны неплохие, но с разными проблемами. Помните «Республику ШКИД»? Вот это наша команда. Сейчас собрались неплохие ребята, но все очень молодые. Нам бы трёх-четырёх не перспективных, а сильных игроков — и были бы наверху.

Деньги. Как финансируется «Легион» и какое отношение к клубу имеет Хабиб Нурмагомедов

– «Легион» – самая бедная команда Второй лиги?

– Почему только Второй? Думаю, одна из самых бедных во всей стране. У «Ангушта», который выступает в КФК, бюджет в полтора раза больше. У нас 11-12 миллионов рублей.

– Откуда эти деньги берутся?

– Пожертвования. Из-за этого к нам постоянно претензии. Говорят, работаем вчёрную. Но смотрите: я работал в МВД, имамом. Это дало мне связи с разными людьми. Плюс все знают, что я всегда за развитие футболистов. Никакой коррупции и всего остального. Поэтому на первом этапе были два спонсора, которые закрывали бóльшую часть бюджета – футболисты Гаджибеков и Гусейнов. Они давали по 6 миллионов рублей в год. Исключительно благотворительные соображения.

Хабиб Нурмагомедов на футбольном матче Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

– Но так было не всегда.

– Конечно, нет. Уже в то время мы экономили и копили. Понимали, что нужна подушка. Вот уйдут парни из своих клубов — как я буду содержать «Легион»? И пару лет назад, как раз в сезоне-2020/2021, пришло время этим воспользоваться. Очень сложный период. Даже уволили начальника команды, который был с первого дня. Потому что не могли ему 40 тысяч рублей платить.

Но выгребли. Поднялись в таблице. Появились дополнительные спонсоры. Например, Хабиб Нурмагомедов посетил матч, он мой близкий друг. Он и привлёк бренд Gorilla в качестве спонсора.

Как из «Легиона» не сделали «Динамо» и запретили тренироваться чуть ли не на всех полях города

– Ещё была история, что из вашего клуба могли сделать базовый для возрождения «Динамо» (Махачкала).

– Да. Мы общались с руководством республики. Пришёл новый глава, и ему о нас что-то нехорошее донесли. В итоге они пошли другим путем, сделав ставку на «Махачкалу». И в тот момент нас стали гнать чуть ли не со всех стадионов города. Дошло до того, что не было возможности даже тренироваться на полноформатном поле.

Нас просто убивали админресурсом для того, чтобы мы своими результатами не мешали им идти тем курсом, который они выбрали.

Стадион «Динамо» в Махачкале Фото: Wikimedia Commons

– Однако снова не умерли.

– Да, искали возможности. Это же было уже летом прошлого года. Отдали последних хороших футболистов. Хотя до этого заняли седьмое место. Вот такое у нас понимание развития футбола. Мы ведь работали здесь, когда никого не было. Давали возможность дагестанским мальчишкам расти. А потом в момент стали никому не нужны.

– Сейчас вы работаете один.

– Да, Избулатов ушёл. Мне очень тяжело. Порой сплю по три-четыре часа в день. Но я не из тех, кто ломается. Скорее систему сломаю. Да, сейчас у нас не лучшие результаты. Но знаю, что мы идём вперёд.

– Видел, что в заявке оказался 43-летний Шамиль Лахиялов. Как так вышло?

– Мы хотели заявить молодого футболиста, но РФС запросил компенсацию. Хотя никакого отношения к воспитанию игрока они не имели. Так что его заявка преследует несколько целей. Нам не хватает профессионалов. Не смогли заявить молодого — заявляем возрастного. Думаю, он и поиграть хочет, привлечь внимание к команде. У него была травма миниска, прооперировался, сейчас восстанавливается. Я не отказался бы выпустить его на поле, учитывая нынешний уровень Второй лиги. На 10-15 минут — спокойно. Плюс нам не хватает лидера в раздевалке. Я был бы не против. Но для этого нам сначала нужно решить вопрос с проведением домашних матчей. Мы ведь играем в Осетии. Вряд ли он туда поедет.

– В следующем сезоне вы сохранитесь?

– Надеюсь. Наша религия не позволяет нам опускать руки. Надо сделать всё возможное. У нас появились небольшие спонсоры из числа компаний. Кто-то перечисляет по 200-300 тысяч в месяц. Для нас это существенные деньги. Плюс помощь от бывших футболистов клуба. Там есть порядочные ребята. Я договорился с ними, чтобы процент от своего гонорара переводили на счёт клуба. Тот же Рашид Магомедов зарабатывает деньги в «Форте» и часть каждый месяц нам переводит. То есть, если хотя бы один игрок дойдёт до Премьер-Лиги, наверное, выйдем на самоокупаемость.

– Такой краудфандинг.

– Точно! Только мы не с болельщиков берём, с них, кстати, ни одного рубля никогда не взяли, а с тех, кого выращиваем. Я говорю футболистам – мы в тебя вложили силы, время, если из тебя вышел толк, ты поднялся – помоги остальным. Есть же примеры – Бакаев, Оздоев создали свои школы в соседних республиках. Это большое дело. Я своих пацанов воспитываю так же.

Сам, кстати, в футболе не получил ни одного рубля. Ещё до этого построил дом. Сдаю его в аренду. 100 тысяч в месяц имею. На жизнь хватает. Ничего особо не покупаю. Семь лет езжу на одной машине. При этом четверо детей.

Работа с судьями, деньги за поражение и часто ли команду «убивают»

– У меня ощущение, что «Легион» – единственная команда Второй лиги, которая не работает с судьями.

– Дело в принципах. Один раз нам предлагали 3 миллиона, чтобы мы проиграли. Причём через третьих лиц. Знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. Плюс судьи. Никаких преференций до игры. После – можем угостить шашлыком. Но не до. Нам важно, чтобы судили честно. Какой толк радоваться, если вы побеждаете из-за судьи? Не понимаю.

– Вас часто «убивают»?

– Скорее прихватывают. Берут за шею и держат. Это часто. То есть не явные ошибки, а куча мелких. Сейчас уже редкость прямо явные «убийства». Судьи стараются не рисковать своим положением.

Те же «Ротор», «Черноморец» – там же огромные деньги. Большие бюджеты. Видели бы вы, что судьи с нами делали в этих матчах.

– Неужели всё так плохо?

– Я говорю как есть. Хотя, конечно, это многим не понравится. Во Второй лиге большинство клубов заранее примерно знает, кто выйдет в первый дивизион. Это видно по судейству, административным моментам. У нас матчи в низших лигах зачастую выигрывают в коридорах, а не на поле.

– Какие у вас амбиции в тренерстве?

– Мне нравится развивать игроков. Я постоянно учусь. Общаюсь с другими тренерами не только из России. Я фанат Конте – очень много читаю про него, смотрю его старые матчи, когда он играет 3-5-2. Конечно, хочу подняться. Знаю, что ко мне интерес есть от некоторых команд. Не хочу, чтобы меня ассоциировали со священнослужителями. Хочу быть футбольным тренером. Желательно в РПЛ.

В детстве я пас баранов, потом стал милиционером, затем — имамом, теперь — футбольным тренером. Возможно, стоит написать книгу?