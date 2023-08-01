«Амкал» устроил безумный триллер в Кубке России! Голы — настоящие шедевры

Кубок России возвращается, а вместе с ним и шоу от команд из медиафутбола. Первым из популярных клубов стартовал «Амкал», которому в 1/256 финала выпало «Красное Знамя». И этот матч можно смело назвать триллером!

«Амкал» вышел на поле дико настроенным. Перед стартовым свистком футболисты собрались в круг, и бывший капитан команды Андрей Алёшин (он же Сибскана) выдал жаркую речь, заполнив телеэфир нецензурными криками. На канале к этому явно не были готовы, и комментатор Роман Нагучев нашёл лишь два слова: «Ничего себе!»

Настрой «Амкала» поначалу вылился только в проблемы. Уже на восьмой минуте жёлтую карточку получил капитан команды Арсений Левшук, а ещё спустя две минуты Владислав Коротаев (Карат) прыгнул за мячом и сильно получил по голове.

К середине тайма, после недолгого отрезка преимущества «Красного Знамени», стало очевидно, что инициатива на стороне «Амкала». И давление дало плоды. Гол Анатолия Катрича — это именно то, на что пришли смотреть болельщики. Чумовой удар с полуразворота метров с 25 прямо в девятку. Огнище!

Долго радоваться «Амкал» не смог, потому что практически сразу пропустил. «Красное Знамя» убежало в контратаку, прошёл прострел на Никиту Саламатова, и полузащитник вонзил в нижний угол с линии штрафной.

Самый жуткий момент первого тайма — падение нападающего «Знамени» Кирилла Макляева. Футболист прыгнул за мячом, столкнулся с соперником и рухнул всем весом на спину. Макляев, судя по картинке, даже не сдержал слёз, но всё же смог доиграть до перерыва. На второй тайм Кирилл уже не вышел.

Во втором тайме картина игры не изменилась. «Амкал» владел преимуществом, «Знамя» отбивалось. А на 61-й минуте пришёл ещё один гол. Владимир Лобкарёв выпрыгнул выше всех при подаче с углового и вывел «Амкал» вперёд.

Следующего гола — тоже от «Амкала» — пришлось ждать всего 11 минут. И он наверняка стал бы самым красивым в матче, если бы не первый мяч. Попасть в девятку идеальнее, чем это сделал Евгений Маричев, кажется, просто нереально!

Казалось, что матч точно закончится уверенной победой «Амкала», но на 76-й минуте случилось событие, перевернувшее игру. Левшук, получивший жёлтую ещё в начале встречи, прыгнул в дикий подкат, получил вторую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Знамя», учитывая численное преимущество, попыталось вернуться в игру — и вполне успешно. На 85-й минуте команде удалось отыграть один мяч. Дмитрий Вансович воспользовался ошибкой вратаря Владимира Мухина и добил в практически пустые ворота.

В самой концовке «Знамя» устроило навал, но результата он так и не принёс. И, пожалуй, это справедливо. До удаления «Амкал» явно играл лучше. Да и представьте, как обидно было бы вылететь после таких красивых голов!

Радость игроков ФК «Амкал» Фото: t.me/russiancup_official

Кстати, будущий соперник «Амкала» в Кубке России уже известен. И это ещё одна команда из Второй лиги — ивановский «Текстильщик», где главным тренером работает Игорь Колыванов. Вызов принят?