Гигант медиафутбола идёт дальше в Кубке России. 2DROTS уничтожили соперника за три минуты!

За два розыгрыша «блогеры» Дмитрия Кузнецова ещё ни разу не уступили профи в основное время!

2DROTS – самый популярный и титулованный медиафутбольный клуб России. На счету «самураев» победы в двух сезонах Медийной футбольной лиги, а также в Московском кубке селебрити – 2023. В последнем розыгрыше МФЛ они дошли до финала, но в «Лужниках» уступили команде «Родина Медиа». «Дроты» также участвовали в прошлом розыгрыше Кубка России: в первом раунде они разгромили «Чертаново» (3:0), а затем лишь в серии пенальти (1:1, 3:5) уступили ивановскому «Текстильщику». На этот раз 2DROTS в 1/256 финала достался «Сахалин». Клуб из Южно-Сахалинска выступает в третьей группе Второй лиги. Проходимый соперник для 2DROTS: не зря клуб специально перед матчем проводил сборы. Но и сам «Сахалин» рассчитывал продвинуться дальше.

В начале встречи команды присматривались друг к другу. Опасных моментов не создавали, но сразу стало ясно — инициативу заберут хозяева. Единственный подход «Сахалина» на старте завершился попаданием в штангу — но это, скорее, результат неразберихи в штрафной «дротов». Атаку ценой небольшого повреждения остановил капитан 2DROTS Валтер Скляр Эдамс (из-за травмы его заменили в середине второго тайма). Но всё же хозяева двигались активнее, нащупывали слабые места у «Сахалина». И к середине тайма ощущалось уже весомое преимущество команды Дмитрия Кузнецова. Несколько классных подходов создали «самураи», не хватало только завершения. Самый верный момент упустил воспитанник «Спартака» Данила Прошляков, выступающий сейчас за 2DROTS: он получил мяч буквально в 7–8 метрах от ворот, но зарядил сильно выше. Первый тайм завершился со счётом 0:0, но не было сомнений, что голы придут.

Дмитрий Кузнецов Фото: vk.com/2drots

Старт второго тайма не изменил картину: 2DROTS владели инициативой, «Сахалин» старался изредка отвечать, но получалось слабо. У голкипера хозяев Дмитрия Сычёва почти не было работы. Зато вратарь «Сахалина» Андрей Сорокин несколько раз спасал команду. Но не помог в ситуации с пенальти. На 69-й минуте ганский полузащитник 2DROTS Годфред Клуцей ворвался в штрафную, и защитник «Сахалина» Василий Чижиков срубил его. Арбитр Ян Марушко назначил бесспорный пенальти. Защитник Денис Гудаев с «точки» пробил точно в угол. Многочисленные болельщики 2DROTS на стадионе «Москвич» создали оглушительный шум, празднуя первый гол. Также забитый мяч успокоил тренера Дмитрия Кузнецова, отвернувшегося от поля в момент пробития пенальти.

А обескураженный «Сахалин» получил ещё один гол. Отличился вышедший на замену всего минутой ранее Максим Фролов. Он пробил точно в левый угол ворот «Сахалина». 2:0 – сложилось ощущение, что исход матча определён за 20 минут до конца.

Неплохой подход удался «Сахалину» чуть ли не в следующей атаке, но голкипер 2DROTS Сычёв отразил дальний удар подбородком. Получив комфортное преимущество, хозяева не форсировали атаки, но Годфред Клуцей имел ещё один момент. Переиграв вратаря «Сахалина», он не попал в ворота с острого угла. «Сахалин» бежал в атаку, но получалось не так успешно, как хотелось бы гостям. А в конце ещё один момент упустил вингер 2DROTS Александр Степанов: он переправлял мяч в ворота, но голкиперу «Сахалина» Сорокину удалось отбить мяч ногой. В итоге встреча завершилась уверенной победой хозяев – 2:0.

«Дроты» — второй медиаклуб в 1/128 финала Кубка России. Ранее в эту стадию прошёл «Амкал», обыгравший «Знамя». В следующем раунде, 22 августа, 2DROTS сыграет на выезде с «Муромом». Получится ли пройти ещё один этап?