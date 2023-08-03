4 топ-матча пятницы: яркий старт 3-го тура РПЛ и Суперкубок Нидерландов

За чем следить 4 августа: дерби Нью-Йорка в Кубке Лиг, «Саутгемптон» начинает в Чемпионшипе и теннис.

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⚽️ 3:00: «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Нью-Йорк Сити», Кубок Лиг MLS + МХ, 1/16 финала

Интрига: дерби Нью-Йорка в 1/16 финала — кто может выйти на Месси?

Кубок Лиг MLS + MX – турнир между командами США, Канады и Мексики. Участники уже перешли к стадии плей-офф: в 1/16 финала «Интер Майами» Лео Месси обыграл «Орландо Сити» (3:1). Легендарный аргентинец оформил дубль. Теперь в дело вступают два клуба из Нью-Йорка. Экс-команды Тьерри Анри, Андреа Пирло, Давида Вильи и Фрэнка Лэмпарда между собой решат, кто из них станет ближе к очной встрече с Месси. Победитель может встретиться с «Интер Майами» уже на следующей стадии.

Игроки «Нью-Йорк Ред Буллз» Фото: Evan Yu/Getty Images

⚽️ 20:00: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 3-й тур

Интрига: команда Владимира Ивича одержит третью победу в сезоне?

«Краснодар» удивляет на старте сезона. Команда уже одержала две победы над «Динамо» и «Сочи», демонстрируя уверенную игру. Появились разговоры, что «Краснодар» — претендент на топ-3 по итогам чемпионата. Закрепиться в этом статусе «быкам» может помочь предстоящий матч с «Пари НН». Команда Сергея Юрана в первых двух турах набрала всего одно очко, но не выглядит слабым соперником. Однако «Краснодару» важно исправно набирать очки, чтобы бороться за самые высокие места. Нельзя терять очки в домашнем матче с аутсайдером.

Футболисты «Краснодара» Фото: fckrasnodar.ru

🏆 ⚽️ 21:00: «Фейеноорд» — «ПСВ Эйндховен», Суперкубок Нидерландов

Суперкубок Нидерландов 2023. Финал Суперкубок Нидерландов 2023. Финал 04 августа 2023, пятница. 21:00 МСК Фейеноорд Роттердам Не начался ПСВ Эйндховен Эйндховен Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ПСВ оторвётся ещё сильнее по количеству побед в Суперкубке?

В Нидерландах сезон открывает встреча между «Фейеноордом» и «ПСВ Эйндховен» в Суперкубке. Роттердамцы в прошлом сезоне выиграли чемпионат, а эйндховенцы – Кубок. Хоть Суперкубок и носит статус полутоварищеского матча, но между «Фейеноордом» и ПСВ не может не быть эмоций. Выиграть у принципиального соперника хотят оба клуба. Антуража добавляет то, что встреча пройдёт на домашней арене «Фейеноорда» — «Де Кёйп». Ожидается жаркий матч! Отметим, что ПСВ — рекордсмен по победам в Суперкубке (13 трофеев), а у «Фейеноорда» их всего четыре. Второй по показателю – «Аякс» (9). Отличный шанс для ПСВ оторваться по победам от всех.

Сантьяго Хименес и Игор Пайшао («Фейеноорд») Фото: Hans van der Valk/Getty Images

⚽️ 22:00: «Шеффилд Уэнсдей» — «Саутгемптон», Чемпионшип, 1-й тур

Интрига: экс-участник АПЛ дебютирует во втором английском дивизионе

«Саутгемптон» — один из неудачников прошлого сезона английской Премьер-лиги. «Святые» заняли 20-е место и вылетели из элитного дивизиона. Но команда собирается вернуться обратно сразу. Путь в АПЛ начинается с гостевой игры с «Шеффилд Уэнсдей». В новый сезон «Саутгемптон» входит под руководством нового тренера – Рассела Мартина. Ранее он работал с «МК Донс» и «Суонси Сити». Теперь – новая задача: вывести «святых» в АПЛ.

Нейтан Телла («Саутгемптон») Фото: Matt Watson/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.