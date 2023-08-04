«Краснодар» выигрывает всё! Но лидеру РПЛ просто повезло в матче с аутсайдером

В игре краснодарцев с «Пари НН» был нанесён только один удар в створ на двоих. Да и тот с пенальти.

В первом матче 3-го тура встретились лидер чемпионата («Краснодар») и единственная команда РПЛ («Пари НН»), не забившая ни одного гола. Казалось бы, результат матча легко прогнозировался. Хозяева действительно продлили победную серию, а гости – сухую, но команде Владимира Ивича просто повезло.

«Краснодар» с «Пари НН» не сыграли и десяти минут, как случилась травма. Причём получил её не кто-то из игроков, а ассистент главного арбитра Дмитрий Семёнов. Рефери из Петрозаводска повредил голеностоп, поэтому в судейской бригаде произошла вынужденная замена: роль бокового стал исполнять резервный – Роман Сафьян. Пока врач «Краснодара» оказывал помощь Семёнову, игроки наслаждались внезапной паузой. Она была не лишней, ведь на юге России стоит сильная жара.

«Пари НН» до 27-й минуты успешно сбивал темп, сушил игру. Гости чередовали эпизоды с высоким прессингом, когда хозяева выходили через пас от своих ворот, с низкой позиционной обороной. Сломать такую стену с пятью защитниками непросто даже «Краснодару» с его умением атаковать (при Ивиче «быки» забивают в РПЛ в среднем почти 2,5 гола за игру). «Краснодар» владел мячом более 70% времени, но создавал что-то только со стандартов. В первом таком моменте Сперцян со штрафного пробил в штангу.

Потом «быки» заработали пенальти. «Пари НН» едва не получил 11-метровый в свои ворота ещё в середине первого тайма, когда экс-игрок «Краснодара» Стоцкий сбил влетавшего в штрафную Волкова. Одна нога пострадавшего была в штрафной, но вторая, по которой и попал Стоцкий, – за её пределами. Пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Калинского после углового и скидки Олусегуна, был очевидным, тем не менее судья Любимов не разглядел фол в игре – ему помог VAR. Сперцян поразительно точно послал мяч под штангу. Это был единственный удар в створ на двоих до перерыва.

Единственный реальный шанс у «Пари НН» выйти на второй тайм при счёте 1:1 был бы в компенсированное время, если бы судья назначил пенальти после падения Гоцука в штрафной «Краснодара». Но этот момент – спорный как минимум по двум причинам. Во-первых, Гоцук явно искал фол, кроме того, в ходе развития атаки судья пропустил нарушение на игроке «быков». А первые минуты после перерыва прошли так, словно футболисты и не уходили в раздевалки. «Краснодар» контролировал игру, команда Сергея Юрана терпела и бегала за мячом.

На исходе часа матча у «Краснодара» вдруг случился провал, хозяева как будто выключились из игры. Возможно, это была банальная потеря концентрации. Два верных шанса в течение минуты загубили Севикян и Стоцкий – во втором случае из-за ошибки Сафонова на выходе. Юран вскоре сделал тройную замену, состоялся дебют экс-динамовца Карапузова. Что касается новичков-легионеров «Пари НН», то Зе Турбо остался в запасе, а Эдедем не попал в заявку. После этого сумасшедший момент имел свежий Сулейманов, но форварда подвела техника. Центр обороны «Краснодара» трещал по швам.

Невероятно, что при таком количестве возможностей забить во втором тайме нижегородцы так и не нанесли ни одного удара в створ. Впрочем, и «Краснодару» похвастаться было нечем – гол с пенальти остался единственным попаданием хозяев в створ. Не лучший матч команды Ивича в атаке. Даже автор гола Сперцян не блеснул, ушёл с поля за 10 минут до конца. Эдуард завершил игру с наибольшим количеством потерь владения (20) среди всех игроков. Тем не менее «Краснодар» одержал третью победу подряд и привыкает к роли лидера РПЛ.

Юрана же удалили после финального свистка за споры с арбитрами.