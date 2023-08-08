Гильерме вернулся и сыграл «на ноль»! Но «Локо» помог победить в Кубке другой вратарь

«Локомотив» одержал вторую победу в Кубке России и стал лидером своей группы с шестью очками. У «Ростова» и «Урала» по три очка, а у аутсайдера квартета «Рубина» – ни одного.

Михаил Галактионов оставил в основе «Локомотива» только двух игроков, выходивших с первых минут в дерби с ЦСКА – Самошникова (на сей раз он действовал слева в обороне) и «железного» Баринова. Остальные начали кубковый матч на скамейке, а Дзюба вообще остался дома. Интересно, что место в воротах железнодорожников занял не Худяков, а Гильерме, который не играл с конца октября 2022-го. В стартовом составе «Рубина» из выходивших на «Спартак» остался только Вуячич. Тем не менее на поле было много знакомых лиц, в частности новичок экс-спартаковец Рыбус.

Большие перестановки всё же отразились на качестве игры команд Галактионова и Рашида Рахимова в атаке. Футбол, прямо скажем, был не самым зрелищным. Темп невысокий, много единоборств, фолов, брака. Уже в дебюте встречи «Рубин» создал момент в результате ошибки Гильерме на выходе (похоже, натурализованного бразильца подтолкнул свой же игрок), а после этого зрители, собравшиеся на трибунах тёплым казанским вечером, могли спокойно вздремнуть до конца первого тайма – ничего интересного на поле не происходило. Мяч не вдохновлял игроков, а как будто мешал им бегать и бороться за инициативу.

Единственный удар в створ перед перерывом нанёс из-за штрафной Баринов. Этот эпизод запомнился, хотя в другом матче о нём забыли бы через минуту. Ещё стоил обсуждения стык с участием Ненахова и Уридии. Защитник «Локо» въехал в соперника и рисковал получить красную карточку. Судья Москалёв не дал даже жёлтую. А видеоассистенты не позвали его смотреть повтор, так как не сочли это очевидной ошибкой.

События перерыва подарили надежду на то, что второй тайм этого матча будет таким же бодрым, как игра между «Локомотивом» и «Рубином» в 1-м туре РПЛ. У железнодорожников появились Пиняев, Глушенков и Тикнизян. Ушёл среди прочих Изидор, который опять не использовал шанс в основе. Впрочем, француз вряд ли мог «сделать разницу» без хорошей доставки мяча в штрафную. На исходе часа встречи «Рубин» нанёс и свой первый удар в створ. Рахмоналиев пробил со штрафного, но это был достаточно простой момент для Гильерме. Ему бы посложнее работу.

У «Локомотива» действительно быстрее задвигался мяч, Пиняев напрягал оборону «Рубина» своей скоростью. В результате на 63-й минуте команда Галактионова повела в счёте. Впрочем, этот гол прежде всего на совести Яновича. 20-летний голкипер казанцев, не имеющий пока опыта выступлений в РПЛ, ошибся на выходе после подачи углового Глушенковым. Форвард здорово исполнил стандарт – мяч прилетел в нужную точку. Сарвели остался свободным и головой переправил мяч в пустые ворота. Первый гол летнего новичка за «Локо».

Самый яркий отрезок матча – его концовка при счёте 0:1. «Рубин» раскрылся, а усиливший свою игру заменами «Локомотив» (хорошо вышел и Карпукас) комфортно чувствовал себя на свободном пространстве, улетал в контратаки. Глушенков забил после проникающей передачи Пиняева, но судьи зафиксировал небесспорный офсайд. Очень непростой эпизод, без специальной техники не разобрать, прав ли судья. «Рубину» финальный штурм всё же не удался. Хозяева чуть-чуть перебили гостей (удары 8:6, в створ – 2:2), но Гильерме спокойно сыграл «на ноль».