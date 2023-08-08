В пользу кого судьи РПЛ ошибаются чаще других. В лиге появился явный лидер

В 3-м туре РПЛ арбитры отработал куда успешнее, нежели в прошлом. На этот раз серьёзных ошибок почти не было. Впрочем, арбитры снова «помогли» «Ахмату». «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Шадыханов
Фото: РИА Новости
Предыдущие ошибки арбитров
Мы будем публиковать таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас появится возможность отслеживать изменения. К примеру, во 2-м туре судьи совершили сразу четыре ошибки — худший показатель в сезоне.
Ошибки судей в 3-м туре
На этот раз арбитры ошиблись всего один раз. Со знаком минус отметился Павел Шадыханов, который работал на матче с участием «Сочи» и «Ахмата».
- На 17-й минуте Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой Уциева.
«На 17-й минуте следовало назначить 11-метровый в ворота «Ахмата», поскольку Уциев выставил руку в сторону и увеличил площадь тела».
Таблица ошибок судей РПЛ после 3-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|2
|0
|-2
|«Зенит»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|«Динамо»
|1
|0
|-1
|«Сочи»
|1
|0
|-1
|«Факел»
|1
|1
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Урал»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Балтика»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
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