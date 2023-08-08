Пока помощь от арбитров получали лишь пять клубов.

В пользу кого судьи РПЛ ошибаются чаще других. В лиге появился явный лидер

В 3-м туре РПЛ арбитры отработал куда успешнее, нежели в прошлом. На этот раз серьёзных ошибок почти не было. Впрочем, арбитры снова «помогли» «Ахмату». «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Павел Шадыханов Фото: РИА Новости

Предыдущие ошибки арбитров

Мы будем публиковать таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас появится возможность отслеживать изменения. К примеру, во 2-м туре судьи совершили сразу четыре ошибки — худший показатель в сезоне.

Ошибки судей в 3-м туре

На этот раз арбитры ошиблись всего один раз. Со знаком минус отметился Павел Шадыханов, который работал на матче с участием «Сочи» и «Ахмата».

На 17-й минуте Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой Уциева.

Игорь Федотов футбольный арбитр «На 17-й минуте следовало назначить 11-метровый в ворота «Ахмата», поскольку Уциев выставил руку в сторону и увеличил площадь тела».

Таблица ошибок судей РПЛ после 3-го тура