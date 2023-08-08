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Судейство в РПЛ-2023/2024, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

В пользу кого судьи РПЛ ошибаются чаще других. В лиге появился явный лидер
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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Пока помощь от арбитров получали лишь пять клубов.

В 3-м туре РПЛ арбитры отработал куда успешнее, нежели в прошлом. На этот раз серьёзных ошибок почти не было. Впрочем, арбитры снова «помогли» «Ахмату». «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Шадыханов

Павел Шадыханов

Фото: РИА Новости

Предыдущие ошибки арбитров

Мы будем публиковать таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас появится возможность отслеживать изменения. К примеру, во 2-м туре судьи совершили сразу четыре ошибки — худший показатель в сезоне.

Ошибки судей в 3-м туре

На этот раз арбитры ошиблись всего один раз. Со знаком минус отметился Павел Шадыханов, который работал на матче с участием «Сочи» и «Ахмата».

  • На 17-й минуте Шадыханов не назначил пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой Уциева.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 17-й минуте следовало назначить 11-метровый в ворота «Ахмата», поскольку Уциев выставил руку в сторону и увеличил площадь тела».

Таблица ошибок судей РПЛ после 3-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА20-2
«Зенит»10-1
«Ростов»10-1
«Динамо»10-1
«Сочи»10-1
«Факел»110
«Спартак»000
«Краснодар»000
«Оренбург»000
«Урал»000
«Рубин»000
«Балтика»000
«Локомотив»01+1
«Крылья Советов»01+1
«Пари НН»01+1
«Ахмат»03+3
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