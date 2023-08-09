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«Крылья Советов» — «Зенит», ЦСКА — «Факел», прямая онлайн-трансляция матчей Кубка России, 9 августа 2023, где смотреть

«Зенит» в Самаре, ЦСКА принимает «Факел», а «Динамо» — «Краснодар». LIVE Кубка России!
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Мухин, Клаудиньо, Тюкавин, Сперцян
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А начнётся игровой день встречей «Оренбурга» и «Сочи».

Сегодня, 9 августа, состоятся четыре матча группового этапа Кубка России. «Оренбург» примет «Сочи», «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», ЦСКА встретится с «Факелом», а «Динамо» зарубится с «Краснодаром».

Фонбет Кубок России. Группа A
09 августа 2023, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Иржи Ярошика плохо стартовала в Кубке России – в 1-м туре «Оренбург» пропустил шесть голов от ЦСКА. Теперь предстоит сыграть с «Сочи», который начал в турнире с победы над «Факелом» (3:1). Из плюсов для уральцев – родной искусственный газон, на котором в прошлом сезоне не только теряли очки, но и проигрывали самые грозные соперники.

Фонбет Кубок России. Группа C
09 августа 2023, среда. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпион России пока максимально не похож на себя: в четырёх матчах начала сезона у команды Сергея Семака только две победы. Одна из них – как раз в Кубке России в предыдущем туре над «Ахматом» (2:0). Таким образом, сине-бело-голубые пока идут по дистанции без ошибок и этим отличаются от себя же в РПЛ. А «Крылья Советов» везде плюс-минус одинаковые: много забивают (12 голов во всех турнирах), пропускают чуть меньше (8) и радуют ярким футболом. Ещё бы одержать первую победу в Кубке России – и совсем хорошо.

Фонбет Кубок России. Группа A
09 августа 2023, среда. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА потихоньку набирает, это доказывают результаты: начали сезон с поражения от «Урала» (1:2), а дальше были победы над «Оренбургом» (6:0), «Ахматом» (3:2) и «Локомотивом» (4:1). С «Факелом» вряд ли сыграет вся основная группа игроков – и в этом шанс команды Вадима Евсеева. К тому же воронежцы в нынешнем сезоне ещё ни разу никого не обыгрывали. А вдруг случится сенсация?

Фонбет Кубок России. Группа D
09 августа 2023, среда. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Потенциально главный матч дня. А если учесть, что в 1-м туре РПЛ «Краснодар» разделался с «Динамо» (3:1), у москвичей есть все основания рассчитывать на реванш. Тем более что команда Марцела Лички на выходных в Санкт-Петербурге обыграла «Зенит» (3:2). У Владимира Ивича другая важная задача: набрать первые очки в Кубке России и забыть про поражение от «Спартака» (1:2).

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