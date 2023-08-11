Самые неудобные тренеры-соперники для «Спартака». Гончаренко крайне успешен!

«Спартак» мощнейше стартовал в новом сезоне. При удивительных сценариях матчей. Чего стоит только перестрелка с «Пари НН» — 5:4! Историческая ситуация. Поэтому каждого следующего соперника команды Гильермо Абаскаля стоит рассматривать особенно внимательно.
Многие уже говорят про встречу с «Зенитом». 20 августа, «Открытие Арена» – всё это будет. Но уже сегодня «Спартак» ждёт не менее важный и сложный матч – выездной в Екатеринбурге с «Уралом». «Шмели», кстати, тоже здорово стартовали — семь очков после трёх туров. И хлопнули на своём поле ЦСКА (2:1). А в таблице выше, чем тот же «Зенит».
Все понимают, насколько важно для мотивации и настроения перед игрой с действующим чемпионом победить «Урал». Ведь в этом случае «Спартак», даже если и проиграет Питеру, останется лидером. Но статистически смущающий факт в том, что главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко уж очень хорош в матчах с красно-белыми.
Гончаренко обыгрывал «Спартак» со всеми командами, где работал
Да-да, удивительный факт. Виктор Михайлович тренировал в РПЛ пять клубов: «Кубань», «Уфу», «Краснодар», ЦСКА и «Урал». И со всеми побеждал «Спартак». Да и вообще у тренера сверхпозитивный баланс встреч с красно-белыми: восемь побед, четыре ничьих и столько же поражений. Круто? Очень даже.
Естественно, чаще всего Гончаренко встречался со «Спартаком» в качестве главного тренера ЦСКА. Но там идеальное равенство – четыре победы, четыре поражения и одна ничья. А вот с менее статусными командами белорус против красно-белых выглядит куда увереннее.
Виктор Гончаренко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В 2014-м, когда он только-только принял «Кубань», то обыграл «Спартак» Дмитрия Гунько – 2:0. Через два года уже в качестве тренера «Уфы» – победа 1:0, тогда соперника уже тренировал Каррера. В 2021-м «Краснодар» Гончаренко победил 2:1.
«Урал» при актуальном тренере провёл со «Спартаком» три матча. Баланс в пользу Виктора Михайловича – одна победа и две ничьих. Последняя встреча очень значимая – в полуфинале Кубка России Пути РПЛ. В двухматчевом противостоянии «Урал» оказался сильнее и пробился в финал. А «Спартак» упал в Путь регионов. Так что Гончаренко точно знает, как правильно противостоять «Спартаку» уже Абаскаля.
А как другие топ-тренеры РПЛ играли против «Спартака»? В абсолютном топе – Федотов
Удивительно, но среди действующих тренеров лиги чаще всего со «Спартаком» встречался Сергей Семак – у него 17 матчей в качестве главного. А среднее количество набранных очков даже выше, чем у Гончаренко – 1,88 против 1,75. Статистику удалось подсбить в прошлом сезоне, когда только за осень «Зенит» играл со «Спартаком» трижды, потому что клубы оказались в одной группе Кубка России.
При этом наиболее успешен против московского клуба (среди действующих тренеров, которые провели 10 и более матчей) Владимир Федотов. У него вообще удивительная статистика: шесть побед, две ничьих и два поражения – то есть в среднем он набирает по два очка. С «Сочи» тренер им вообще не проигрывал – четыре победы и одна ничья.
Неплох и Валерий Карпин – у него в среднем 1,82 балла: шесть побед, две ничьих и три поражения. Остальные действующие тренеры РПЛ провели против «Спартака» меньше 10 игр.
Леонид Слуцкий
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
С тренерами, которые ещё какое-то время назад были в топе, но сейчас временно (а кто-то нет) отошли от дел, ещё интереснее. Оказывается, Леонид Слуцкий просто маэстро матчей с принципиальным соперником ЦСКА. У нынешней YouTube-звезды 30 игр и в среднем 1,83 набранных очка. По этому показателю он уступает только Федотову и Семаку. Но количество матчей у Леонида куда больше.
А вот Юрий Сёмин играл против «Спартака» преимущественно неудачно. Но здесь важно отметить, что часть матчей прошла ещё в прошлом веке, однако в целом легендарный Палыч набирал по 1,04 очка с соперником – в 50 матчах только 13 побед. У его большого друга Валерия Газзаева дела обстоят чуть лучше – 1,34 очка – 14 побед в 38 встречах.
У ныне безработного Станислава Черчесова только шесть матчей в качестве тренера против «Спартака». И по результатам он ближе к Сёмину – только дважды его команда выигрывала.
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