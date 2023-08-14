«Барсе» устроили мерзкую мясорубку на старте сезона. А в конце судья лишил её пенальти

«Барселона», в отличие от «Реала», не смогла выиграть в 1-м туре Примеры. Матч-боевик с «Хетафе» завершился нулевой ничьей.

Из трёх новичков «Барселоны» в летнее трансферное окно в основу попали двое – полузащитники Гюндоган и Ромеу. А вот травмированный защитник Мартинес пока вообще не внесён в заявку каталонского клуба. Между тем к первому туру клуб по всем известным причинам не смог заявить и ещё двоих – запасного голкипера Пенью и защитника Алонсо.

«Барселона» владела мячом около 80% времени, поэтому интереснее было наблюдать за тем, как игроки команды Хави расставляются при атаках, а не при обороне (хотя по ней принято судить о схеме). Чемпион образовывал тройку сзади: правый защитник Араухо смещался к центральным Кунде и Кристенсену. Ширину давали правый вингер Рафинья и левый защитник Бальде. Центр «Барса» насыщала квартетом Ромеу – Гюндоган – де Йонг – Педри. Кстати, на скамейке остался Гави, который ещё не набрал оптимальную форму после проблем со спиной.

«Хетафе» выстраивал три рядом плотной обороны, причём в последней линии по ситуации оказывались пять-шесть человек. Хозяева свели игру к единоборствам, грубоватым фолам, лёгким провокациям. В атаке команда Хосе Бордаласа делала ставку, прежде всего, на забросы на центрфорварда Латасу. И едва не забила первой: Латаса нырнул за спину Кунде и, убегая один на один, упал в штрафной. Эпизод спорный, но, скорее всего, судья был прав, не назначив пенальти: очевидного фола не было.

Несмотря на то что соперник висел на ногах, «Барселона» создавала моменты. Ромеу был в сантиметрах от гола после сольного прохода, рывок Рафиньи под длинный пас Кунде завершился попаданием мяча в штангу от защитника «Хетафе». Возможно, гол сине-гранатовых до перерыва состоялся бы, но в конце первого тайма каталонцев подставил Рафинья. Хозяева всё же довели игрока «Барсы»: бразилец в борьбе за позицию двинул локтем в лицо Альваресу – это стопроцентное удаление.

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Удаление у «Барселоны», разумеется, поменяло картину матча. «Хетафе» уже больше думал о победе, Бордалас добавил футболиста в группу атаки. Хави в свою очередь заменил защитника Кристенсена на вингера Абде, а в центр обороны ушёл де Йонг. Темп игры был невысоким, что в данной ситуации устраивало обе команды. Но на 58-й минуте хозяев подвёл Мата, получив заслуженную вторую жёлтую карточку. Хавбек влетел в Араухо. Это был необязательный фол, но, видимо, у Маты сидело в подкорке – нужно выполнять предматчевую установку и останавливать игроков «Барсы» любыми средствами.

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И это было не последнее удаление в горячем матче на «Колисеум Альфонсо Перес»! В середине второго тайма красную карточку заработал… Хави. Неплохо вошёл в игру Абде: «Барселона» забрасывала мячи на его левый фланг, чтобы использовать скорость вингера. Вот только марокканцу не хватало устойчивости в единоборствах и исполнения в концовке – точного паса или удара. Когда Абде упал после очередного заброса за спины и борьбы с Джене, тренер «Барсы» выпрашивал фол и красную, но сам был отправлен в подтрибунку.

В игре 10 на 10 чемпион Испании получал больше пространства и должен был дожимать «Хетафе». Но как и кем? У Левандовского дело не шло, поляк нанёс всего два удара за матч. Оружием «Барсы» на концовку становился 16-летний Ямал – ещё один из многочисленного отряда «новых Месси». Юноша создал голевой момент классной передачей на Фати, однако для Ансу ворота оказались маловаты (у каталонцев вообще лишь четыре попадания в створ). А на 90+10-й минуте случился самый дискуссионный момент матча. Араухо получил в штрафной по ноге от Иглесиаса, но судья после просмотра видео не стал назначать пенальти. По его мнению, Гави сделал уругвайцу пас рукой, хотя показалось, что скорее грудью. Этот эпизод ещё долго будут обсуждать в Испании.

«Хетафе» бился до последнего, и противный стиль команды Бордаласа принёс ей ничью.