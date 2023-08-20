Все переходы между «Спартаком» и «Зенитом» в российской истории. Какой был лучшим?

«Спартак» и «Зенит» – принципиальные соперники, и переход футболистов из одного клуба в другой всегда получается громким, скандальным событием. В российской истории таких трансферов было семь. Давайте вспомним их, а заодно определим самый успешный. Выбор – за вами. Голосуйте и пишите в комментариях своё мнение.
В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Владимир Быстров, из «Зенита» в «Спартак»
Год перехода: 2005
Сумма сделки: € 4 млн
Переход Быстрова из «Зенита» в «Спартак» в 2005 году произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Санкт-Петербург был без ума от своих воспитанников, которые под руководством Властимила Петржелы превратили команду в реальную силу в российском футболе. «34-й скорый», как прозвали правого полузащитника за его потрясающие скоростные качества, дорос в «Зените» до игрока сборной России. Однако к лету 2005-го у Владимира испортились отношения с чешским тренером, руководство клуба тоже было недовольно игрой и поведением 21-летнего футболиста. Тогда на Быстрова вышел «Спартак». Московский клуб быстро договорился с агентом молодого таланта Павлом Андреевым, а вслед за этим и с «Зенитом». Трансфер обошёлся спартаковцам в € 4 млн (по данным Transfermarkt). В составе красно-белых на фоне хейта вокруг своего имени Владимир заиграл ещё агрессивнее, результативнее. Всего же в 138 матчах за четыре года в «Спартаке» экс-зенитовец забил 18 мячей и сделал 26 голевых передач. А потом – вернулся в Санкт-Петербург!
Артём Дзюба, из «Спартака» в «Зенит»
Год перехода: 2015
Сумма сделки: свободный агент
У воспитанника «Спартака» были непростые отношения с родным клубом. Артём прошёл через несколько аренд, а покидал красно-белых со скандалом: не стал продлевать контракт и в качестве свободного агента перешёл в «Зенит». Тем не менее сыграл за «Спартак» немало – 166 матчей, в которых забил 38 мячей.
В Санкт-Петербурге Дзюба выходил на поле под свист и оскорбления фанатов, которые так и не приняли попадавшего в неприятные истории нападающего. Но в остальном Артём может быть доволен своей карьерой в «Зените», за исключением сезона с Роберто Манчини. Все свои трофеи Дзюба завоевал в составе петербургской команды: четыре чемпионских титула, два Кубка России и четыре Суперкубка. Сыграл даже больше, чем за «Спартак»: 249 матчей, в которых забил 108 голов. Пережил с «Зенитом» потрясающую Лигу чемпионов сезона-2015/2016, в которой сине-бело-голубые одержали пять побед в первых пяти турах на групповом этапе. В петербургском клубе Дзюба задержался на семь лет (включая полугодовую аренду в тульский «Арсенал»).
Владимир Быстров, из «Спартака» в «Зенит»
Год перехода: 2009
Сумма сделки: € 9 млн
Быстров – уникальный игрок с точки зрения взаимоотношений двух клубов. Он не только переходил из «Зенита» в «Спартак», но и возвращался обратно. Причём за сумму, которая более чем в два раза превосходила заплаченную при первом трансфере: € 9 млн, по данным Transfermarkt.
Новое руководство «Зенита» решило летом 2009-го вернуть воспитанника клуба, а сам Владимир захотел назад. Его мотивацией для перехода называли и тоску по родному городу, и более высокую зарплату в петербургском клубе. Тогдашний тренер «Спартака» Валерий Карпин заявлял, что владелец клуба Леонид Федун согласился отпустить полузащитника после «звонка сверху». Так или иначе, следующие четыре с половиной сезона Быстров отыграл за «Зенит». Забил два десятка голов, завоевал свои первые значимые трофеи – два чемпионских титула, Кубок России и Суперкубок. Особенно успешным получился первый год, когда Владимир доказывал свою ценность для команды на фоне мощнейшего давления со стороны фанатов. После разрыва крестообразной связки сбавил.
Василий Кульков, из «Спартака» в «Зенит»
Год перехода: 1997
Сумма сделки: неизвестна
Кульков – одна из легендарных фигур для красно-белых. У Василия были три прихода в «Спартак». Сначала его, 22-летнего универсала (защитника, опорного хавбека), забрал с собой в московский клуб в 1989 году Олег Романцев. Кульков стал чемпионом СССР, потом уехал в Португалию, но в 1995-м вернулся, чтобы выдать с командой сказочную осень в Лиге чемпионов. Тогда «Спартак» выиграл все шесть матчей на групповом этапе. В январе 1996-го Василий уехал в английский «Миллуолл», а через год вернулся и ещё полсезона отыграл за красно-белых. Но из-за травм выпал из основы, поэтому летом того года согласился на предложение тренера Анатолия Бышовца перейти в «Зенит».
В то время трансферы между «Спартаком» и «Зенитом» воспринимались совсем по-другому, так что в Санкт-Петербурге скорее были рады именитому новичку. Хотя карьера Кулькова близилась к завершению, он принёс пользу сине-бело-голубым. За почти что полтора года сыграл 44 матча, выводил команду на поле с капитанской повязкой. Покинул клуб в тот сезон, когда «Зенит» впервые за многие годы выиграл трофей – Кубок России.
Роман Широков, из «Зенита» в «Спартак»
Год перехода: 2014
Сумма сделки: свободный агент
Широков переходил в «Зенит» из «Химок», казалось бы, рядовым игроком Премьер-Лиги, но в петербургской команде стал звездой чемпионата России. Провёл за сине-бело-голубых 201 матч, забил 43 мяча и сделал 23 голевые передачи. Выиграл почти всё, что мог – два чемпионских титула, Кубок России, два Суперкубка страны, а на международной арене Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Но зимой 2014-го клуб избавился от 32-летнего на тот момент полузащитника. Он был не нужен главному тренеру Андре Виллаш-Боашу, усугубили ситуацию для Широкова и конфликты с зенитовскими фанатами.
Последние полгода контракта Роман отыграл на правах аренды за «Краснодар», а летом 2014-го неожиданно оказался в «Спартаке». Получил статус свободного агента и ушел к принципиальному сопернику. При переходе Широков говорил, что хочет помочь красно-белым выиграть чемпионство, но с трофеями в московском клубе не сложилось. Гол, забитый полузащитником в дебютном матче с «Локомотивом», остался единственным для него в 20 играх за «Спартак». Через полгода Романа отдали в аренду «Краснодару» из-за конфликта с Муратом Якином. Широков ещё немного поиграл за москвичей при Дмитрии Аленичеве, а потом соглашение с ним расторгли.
Александр Кокорин, из «Зенита» в «Спартак»
Год перехода: 2020
Сумма сделки: свободный агент
Кокорин провёл запоминающиеся два сезона в «Зените» после перехода из «Динамо» в январе 2016-го. Выиграл с командой Кубок России и Суперкубок страны. Засверкал при Роберто Манчини. Всего же провёл за сине-бело-голубых 92 матча, в которых забил 34 гола. Александр считается даже чемпионом России сезона-2018/2019, в котором сыграл всего три матча до того, как угодил на пару с Павлом Мамаевым за решётку.
В январе 2020-го, через несколько месяцев после освобождения, продливший контракт с «Зенитом» Кокорин тренировался с командой на сборах. Однако, несмотря на желание Сергея Семака сохранить игрока, нападающего не оставили в клубе. Александр ушёл в аренду в «Сочи», а став свободным агентом летом 2020-го, сильно удивил – подписал контракт со «Спартаком». В день своей презентации в московском клубе Кокорин пообещал: «Сделаем красиво». Но получилось не очень. Экс-зенитовец провёл в «Спартаке» всего полгода, набрал 2+2 в 10 матчах. Зато продали его в «Фиорентину» действительно красиво – за € 4,5 млн.
Зелимхан Бакаев, из «Спартака» в «Зенит»
Год перехода: 2022
Сумма сделки: свободный агент
Последний до сегодняшнего дня переход игрока из «Спартака» в «Зенит» состоялся летом прошлого года. Бакаев не договорился с родным клубом о продлении контракта, стал свободным агентом и получил приглашение из Санкт-Петербурга. Зелимхан заключил договор с «Зенитом» на три года с возможностью продления ещё на сезон.
Пока карьера Бакаева в составе сине-бело-голубых получается неоднозначной. В своём первом сезоне в команде Сергея Семака вингер стал чемпионом России, однако не смог выиграть конкуренцию не только у Малкома, но и у Андрея Мостового с Густаво Мантуаном. Принял участие в 26 матчах всех турниров, а в основу попал всего шесть раз. Забил три гола и сделал две голевые передачи. Начало нынешнего сезона складывалось для Зелимхана более позитивно. Уход Малкома освободил место в стартовом составе, и в матче 1-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0) Бакаев отдал голевой пас и был признан лучшим игроком. Но в остальных пяти матчах экс-спартаковец ничем себя не проявил, как правило, выходил только на замену. Очевидно, ситуация с игровой практикой не устраивает вингера.
- 20 августа 2023
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:53
-
09:43
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:05
-
09:03
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
07:00
-
07:00
-
06:41
-
06:40
-
06:25
-
06:00
-
05:59
-
05:50
-
04:51
-
04:33
-
04:14
-
04:10
-
03:37
-
03:21
-
03:01