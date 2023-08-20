Все переходы между «Спартаком» и «Зенитом» в российской истории. Какой был лучшим?

«Спартак» и «Зенит» – принципиальные соперники, и переход футболистов из одного клуба в другой всегда получается громким, скандальным событием. В российской истории таких трансферов было семь. Давайте вспомним их, а заодно определим самый успешный. Выбор – за вами. Голосуйте и пишите в комментариях своё мнение.

В ходе голосования трансферы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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