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Гендиректор «Пари НН» эмоционально обратился к болельщикам после отставки Юрана

Гендиректор «Пари НН» эмоционально обратился к болельщикам после отставки Юрана
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Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал отставку российского специалиста Сергея Юрана в своём телеграм-канале.

«Дорогие друзья! Знаю, что ночь у вас бессонная. Вы очень трепетно переживаете за клуб и вообще нижегородский футбол. Очень ценно видеть такую поддержку, пусть даже с критикой, но столь искреннюю в адрес нашего клуба.

Поговорил с Сергеем Николаевичем. И как бы нам не хотелось, но пришло время сказать спасибо. Нет никаких скандалов и упрёков. Есть замечательные дружеские отношения. Они и останутся. Уверен, что говорить спасибо надо легко. Ведь столько хорошего было за это время. Наши победные раздевалки, повзрослевшие и сильно прибавившие игроки, поездки и всегда гостеприимная домашняя арена. А ещё наши болельщики, которые дают энергию для взлетов и утешение в проигрышах.

Сергей Николаевич часто говорит: «Всё будет хорошо». Так вот я хочу его повторить. Всё будет хорошо. Берегите себя и своих близких. Победы будут», — написано в сообщении гендиректора клуба.

54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

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28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
5 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 25'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'     5:1 Садулаев – 86'    
Удаления: нет / Боженов – 55'
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