Личка: очень рад, что «Динамо» вернулось в чемпионскую гонку. Для меня это суперконцовка

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Я очень рад, что мы вернулись в чемпионскую гонку. С другой стороны, когда в России случается такая борьба за золото, всегда выигрывает «Зенит». Когда надо, питерская команда выигрывает свои игры. Уже завтра играют «Краснодар» и «Крылья Советов», и в случае победы краснодарцы выйдут на первое место. Останется сыграть четыре игры, причем в последнем туре «Динамо» играет с «Краснодаром». Для меня это суперконцовка!» — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, 28 апреля подопечные Лички обыграли «Зенит» со счётом 1:0. В активе «Динамо» 47 очков после 26 матчей, команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.