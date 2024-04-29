Левандовски назвал двух лучших футболистов мира прямо сейчас

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, кого считает лучшими футболистами мира прямо сейчас.

«Трудно сказать, потому что впереди у нас ещё чемпионат Европы и последние решающие матчи Лиги чемпионов. Но на данный момент Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем для меня самые выдающиеся игроки в мире», — приводит слова Левандовского Marca.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 9 результативных передач.

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